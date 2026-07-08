Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану – дубль Узбекистану

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).
39-летний футболист забил с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.
Месси забил уже 8 мячей на продолжающемся в Северной Америке турнире. На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).
Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду трижды забивал на ЧМ-2026. С игры 41-летний футболист поражал ворота соперников только в матче со сборной Узбекистана (5:0). В той игре Роналду сделал дубль. В матче со сборной Хорватии (2:1) он реализовал пенальти.
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.
Комментарии
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Завтра перерыв, надежда только на то, что Свищёв с Родниной выступят по поводу новостей от МОК.
"месси сегодня после матча с египтом сходил в туалет и выссал на 12 мл больше, чем роналду вчера после матча с испанией" вот вам еще один заголовок для поста
Подсказываю
8 = 2 в 3 степени (заголовок "Месси - это Роналдку в кубе")
8 = 2 + 10 - 4 (Месси не хватает всего 4х голов, чтобы быть на 10 голов впереди Роналду)
С его Мостовыми, инстаженами, персофанами. Меня удаляй последним, я хочу это видеть.
Теперь даже я считаю что это перебор 😀😀
Дайте им хоть отдышаться😀😀
все голевые рекорды отнимет следующее поколение.
а титул чм никто не отнимет, на чм главное быть чемпионом