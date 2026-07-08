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  4. Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану – дубль Узбекистану

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Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану – дубль Узбекистану
Месси забил в четыре раза больше мячей без учета пенальти в сравнении с Роналду.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

39-летний футболист забил с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.

Месси забил уже 8 мячей на продолжающемся в Северной Америке турнире. На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).

Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду трижды забивал на ЧМ-2026. С игры 41-летний футболист поражал ворота соперников только в матче со сборной Узбекистана (5:0). В той игре Роналду сделал дубль. В матче со сборной Хорватии (2:1) он реализовал пенальти.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.

Месси – худший пенальтист в истории ЧМ

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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Слушайте, ну это даже для хейта уже перебор
ОтветЕбздрогыч
Слушайте, ну это даже для хейта уже перебор
Ниче-ниче, фруктовых жалеть - себя не уважать. Они Лео не жалели после неудачных финалов (!) со сборной)
ОтветЕбздрогыч
Слушайте, ну это даже для хейта уже перебор
Вчера они пытались десять разных новостей про Трампа написать. Сегодня - десять раз одно и то же про Месси сформулировать.

Завтра перерыв, надежда только на то, что Свищёв с Родниной выступят по поводу новостей от МОК.
уже блевать хочется от этих месси-роналду. вам больше делать нечего эти статейки клепать одну за другой?
"месси сегодня после матча с египтом сходил в туалет и выссал на 12 мл больше, чем роналду вчера после матча с испанией" вот вам еще один заголовок для поста
Ответwaltishin
уже блевать хочется от этих месси-роналду. вам больше делать нечего эти статейки клепать одну за другой? "месси сегодня после матча с египтом сходил в туалет и выссал на 12 мл больше, чем роналду вчера после матча с испанией" вот вам еще один заголовок для поста
Хорош! 👍😁😀
Ответwaltishin
уже блевать хочется от этих месси-роналду. вам больше делать нечего эти статейки клепать одну за другой? "месси сегодня после матча с египтом сходил в туалет и выссал на 12 мл больше, чем роналду вчера после матча с испанией" вот вам еще один заголовок для поста
Тут же вопрос в том,как именно выссал! Филигранно писнул.По данным Mochascore эритроциты и лейкоциты в восторге просто.
спортс уж не знает, как про одно и тоже написать 10 раз, чтобы траффик гонять.
Подсказываю
8 = 2 в 3 степени (заголовок "Месси - это Роналдку в кубе")
8 = 2 + 10 - 4 (Месси не хватает всего 4х голов, чтобы быть на 10 голов впереди Роналду)
Ответcccp1
спортс уж не знает, как про одно и тоже написать 10 раз, чтобы траффик гонять. Подсказываю 8 = 2 в 3 степени (заголовок "Месси - это Роналдку в кубе") 8 = 2 + 10 - 4 (Месси не хватает всего 4х голов, чтобы быть на 10 голов впереди Роналду)
То есть Роналду - это не фрукт, а корень Месси?)
ОтветGoldstream
То есть Роналду - это не фрукт, а корень Месси?)
ахха, норм :)
А с учётом пенальти во сколько превосходит? Можно ещё несколько новостей?
ОтветThe Don Killuminati
А с учётом пенальти во сколько превосходит? Можно ещё несколько новостей?
Спортс уже давно дно пробил своими Мостовыми и Ротенбергами, а это уже совсем. Настоящая помойка, как и многие пользователи тут. Хейтят Рона и дрочат на Месси. Видимо дохрена школоты. И среди этого говна очень трудно отыскать интересных людей
ОтветLIONHEART.
Спортс уже давно дно пробил своими Мостовыми и Ротенбергами, а это уже совсем. Настоящая помойка, как и многие пользователи тут. Хейтят Рона и дрочат на Месси. Видимо дохрена школоты. И среди этого говна очень трудно отыскать интересных людей
Горит?
Да мы поняли что Месси во всем лучше кри ро на кубках мира
Объективно сборная Аргентины команда мирового уровня, Португалия всё-таки континентальная... Дело не в личности лидеров, а во всей команде. Молодец Месси, молодцы аргентинцы !!! Но если бы египтяне дотерпели, что сейчас писали про голы Месси и незабитый пенальти 📉
ОтветСергей Лепехин
Объективно сборная Аргентины команда мирового уровня, Португалия всё-таки континентальная... Дело не в личности лидеров, а во всей команде. Молодец Месси, молодцы аргентинцы !!! Но если бы египтяне дотерпели, что сейчас писали про голы Месси и незабитый пенальти 📉
Хорошо бы проверить эту теорию. Хорватия и Испания это конечно не чета Кабо-Верде и Египту.
ОтветFCJ
Хорошо бы проверить эту теорию. Хорватия и Испания это конечно не чета Кабо-Верде и Египту.
Сетка турнира для всех одинаковая. Не вина Аргентины, что Уругвай, Турция и Португалия, которые по предтурнирным раскладам должны были ждать их в 1/16, 1/8 и 1/4 соответственно, сели в лужу. И точно ли сборная Кабо-Верде на этом турнире играла хуже Португалии, к слову? Они-то как раз испанцам не проиграли.
До чего же докатился Спортс, удаляю на….
Ответ4akyr
До чего же докатился Спортс, удаляю на….
Пабрацки, удали его полностью.
С его Мостовыми, инстаженами, персофанами. Меня удаляй последним, я хочу это видеть.
Астанааитеееесь.
Теперь даже я считаю что это перебор 😀😀
Дайте им хоть отдышаться😀😀
Спортс, спасибо, что даже в такое прохладное лето, не забыли достать вентилятор и накидать на него говна! Держите в курсе!
голы важны, но совсем не главное,
все голевые рекорды отнимет следующее поколение.
а титул чм никто не отнимет, на чм главное быть чемпионом
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