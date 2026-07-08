Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учета пенальти: у Лео 8 мячей, у Криштиану – дубль Узбекистану

Месси забил в четыре раза больше мячей без учета пенальти в сравнении с Роналду.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

39-летний футболист забил с игры на 83-й минуте. Этот гол позволил отыграться латиноамериканцам, уступавшим по ходу матча.

Месси забил уже 8 мячей на продолжающемся в Северной Америке турнире. На ЧМ-2026 10-й номер «альбиселесте» пока еще ни разу не забивал с 11-метровой отметки. Нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).

Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду трижды забивал на ЧМ-2026. С игры 41-летний футболист поражал ворота соперников только в матче со сборной Узбекистана (5:0). В той игре Роналду сделал дубль. В матче со сборной Хорватии (2:1) он реализовал пенальти.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.

Месси – худший пенальтист в истории ЧМ