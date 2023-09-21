11 комментариев

Разбор Игоря Сергеева.

Несмотря на ближневосточные заработки, Криштиану Роналду не забыл про долги «Ювентуса» по зарплате – почти в 20 млн евро!

La Gazzetta dello Sport сообщает, что после консультаций с итальянской прокуратурой Роналду пойдет в суд.

Откуда такой гигантский долг?

Чтобы снизить финансовые потери во время пандемии, «Ювентус» в марте 2020 года вроде как договорился с игроками и тренером Маурицио Сарри на временное сокращение зарплат, которое позволило бы клубу сэкономить 90 млн евро в годовом бюджете.

«Договоренность предусматривает уменьшение выплат на сумму, равную месячной заработной плате за март, апрель, май и июнь 2020 года , – говорилось в клубном заявлении. – Клуб проведет переговоры с игроками и тренером об условном увеличении вознаграждения в зависимости от фактического возобновления и завершения официальных соревнований. «Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренера за их преданность делу в трудное для всех время».

Переводим: в тяжелый момент игроки полностью отказались от зарплаты за четыре месяца в 2020 году, но после возобновления соревнований – возможны индивидуальные варианты компенсаций. О сроках и форме «условного увеличения вознаграждений», а также как они отразятся на балансе клуба, не сообщалось.

По данным La Gazzetta dello Sport, коллегиальное решение, которое в равной степени коснулось всей команды и тренера – только первый зарплатный трюк. Также велись конфедициальные индивидуальные обсуждения зарплаты с каждым игроком, о которых мало что известно.

Предполагается, что с рядом футболистов договорились не об отказе от зарплаты, а об отсрочке. Скорее всего, долг взялся именно отсюда. Сообщается, что Роналду недополучил от «Юве» 19,9 млн евро.

В таких договоренностях нет ничего криминального. Тогда многие топ-клубы шли на подобные маневры. С «Ювентусом» схема оказалась сложнее – итальянские правоохранители подозревают, что клуб выплачивал «сэкономленные» зарплаты мимо клубной кассы по секретным соглашениям. То есть разгружал бухгалтерскую ведомость.

Претензии Роналду – часть большого дела о финансовых махинациях «Юве»

Нашумевшее расследование «Призма» о финансовой деятельности «Ювентуса» с 2018 по 2021 год можно разделить на два трека – спортивный и гражданский.

Первый привлек гораздо больше внимания из-за возможных санкций – дисквалификации, ссылки в низший дивизион или снятия очков. Несмотря на то, что в процессе упоминались зарплатные маневры (в том числе с участием Криштиану Роналду), дело основывалось на манипуляциях с обменами и амортизацией трансферов.

Итог от Апелляционного суда Федерации футбола Италии: мировое соглашение, минус 10 очков за фиктивный прирост капитала, штраф 718 тысяч евро, дисквалификация экс-боссов.

Одновременно прокуратурой Турина ведется гражданское расследование, которое как раз больше сфокусировано на секретных зарплатах, и тут пока далеко до финала. Обвинение считает, что около 60 млн из «сэкономленных» 90 млн евро выплатили команде по серой схеме – без указания в отчетности. В этом главная претензия к клубу.

К оценке бухгалтерии туринцев привлекли экономического консультанта Энрико Стази, профессора Школы менеджмента в Турине. По данным газеты La Repubblica, он обнаружил, что «денежные операции не были правильно или достоверно отражены» в балансовых отчетах, которые составлялись с нарушением норм бухгалтерского учета.

В апреле «Ювентус» отверг обвинения. Правда, ссылался на финансовый отчет от 30 июня 2022 года и консолидированный – от 31 декабря 2022 года. Туда могли и не попасть финансовые операции из сезонов-2019/20 и 2020/21, когда предположительно проводились зарплатные маневры.

Клуб уничтожил секретные соглашения, но они нашлись у Дибалы и Роналду

Следствие провело обыски и изъяло документы в различных офисах Турина, Милана и Рима (в том числе влиятельных агентов – например, Алессандро Луччи). Прокуратура устанавливает наличие и содержание соглашений. Допрашиваются игроки, юристы и агенты.

В марте 2022 года экс-звезда «Ювентуса» Пауло Дибала первым из игроков дал показания прокуратуре как свидетель.

По информации Football Italia, аргентинец сообщил, что большинство игроков не принимали предложение клуба о полном отказе от зарплаты за четыре месяца – только за один.

«Многие из игроков были удивлены таким предложением. Я не помню, чтобы обсуждал это с Фабио Паратичи [экс-спортивный директор] или Павлом Недведом [экс-вице-президент], – заявил игрок. – Договоренность заключалась в том, что в следующем сезоне нам вернут зарплату за три месяца из четырех».

Прокуратура считает, что именно несговорчивость игроков вынудила «Ювентус» платить по тайным соглашениям, не отражая расходы в финансовом отчете. Но при этом клуб, кажется, не выполнил все обязательства.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что следствие располагает подписанным соглашением между «Ювентусом» и Дибалой, по которому аргентинский нападающий согласился в 2021 году перенести выплату зарплаты на более поздний срок. На апрель этого года ему остались должны 3,7 млн евро. Аргентинец собирался идти в суд, но в итоге договорился на досудебную компенсацию в 3 млн евро.

Теперь после контактов с итальянской прокуратурой в суд идет и Роналду. Очевидно, у него похожая история – невыполненные обязательства клуба по секретным соглашениям.

По версии следователей, «Ювентус» уничтожил все подтверждающие документы, в том числе договор с Роналду. Но намерение отсудить долги говорит о том, что соглашение в каком-то виде нашлось – скорее всего, речь про экземпляр игрока. Видимо, так же было и с Дибалой. На что рассчитывал клуб, пока непонятно. Возможно, в будущем мы узнаем другие детали.

Из последних новостей – в начале сентября судебное разбирательство перенесли из Турина в Рим (там расположены серверы фондовой биржи, на которой торгуются акции «Ювентуса»).

Подозреваемые считают это маленькой победой – именно там рассыпалось дело по переходу Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи». По данным Tuttosport, это еще и повлечет затягивание процесса – почти двадцать тысяч страниц дела передаются в прокуратуру Рима, которой придется начинать заново с этапа предварительного расследования («как будто все началось с нуля»).

Что грозит «Юве» и игрокам?

Про наказания на уровне итальянской лиги мы уже говорили – минус десять очков и штраф.

Напомним про санкции от УЕФА: однолетний бан на еврокубки (пропустят Лигу конференций-2023/24) и 20 млн евро штрафа (10 млн условно в зависимости от возможного рецидива в ближайшие три сезона) за нарушение европейских финансовых правил.

В рамках гражданского разбирательства менеджерам грозят сроки до восьми лет, клубу – штрафы, точные размеры которых определяет суд.

По мартовской информации Football Italia, подписавшие соглашения игроки «Ювентуса» могут также быть привлечены к ответственности. Больше всего рисков у Джорджио Кьеллини, который был коллективным посредником между игроками и клубом.

Но при этом игроки могут избежать последствий, если пойдут на сделку со следствием.

La Gazzetta dello Sport уточняет, что тот же Дибала не под следствием, его заслушали «как человека, информированного о фактах».

Похоже, Роналду, Дибале и другим сговорчивым футболистам ничего не грозит.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Marco Luzzani, Tullio M. Puglia