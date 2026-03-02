Мостовой об идее Инфантино удалять игроков, закрывающих рот: «Может, он чеснок съел – что в этом противофутбольного? Придумают еще что-нибудь – будут маску держать в кармане под трусами»

Мостовой высмеял идею удалять игроков, закрывающих рот во время стычек.

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал идею президента ФИФА Джанни Инфантино удалять с поля футболистов, прикрывающих рот во время стычек с соперниками.

Напомним, 17 февраля в ходе матча «Бенфики» с «Реалом » (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. Клуб подавал апелляцию на решение УЕФА отстранить аргентинца от ответного матча, она была отклонена.

«Что плохого и противофутбольного в том, что он закрывает рот и говорит? А если он закрывает рот, потому что у него пахнет изо рта? Может, он чеснок съел. Это тогда тоже его дисквалифицировать? Тем более не забывайте, что там часто все говорят на разных языках. Поэтому какая разница, елки-палки?

Все это пошло из-за того, что кто-то из журналистов услышал какие-то фразы, поэтому футболисты стали закрывать рот. Я считаю, что это нормально. Если их решат удалять с поля, будет безобразие. К этому не придут. А если придут, это будет глупость. Тогда еще что-нибудь придумают. Маску надевать, например. В кармане будут маску держать под трусами. И в следующий раз маски наденут и будут разговаривать в них.

Не надо ничего изобретать. Представьте, если такое будет, то в других видах спорта скажут: «Ни хрена себе!» В гандболе, баскетболе – и что тогда? Кошмар», – сказал Мостовой.