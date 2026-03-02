  • Спортс
  • Мостовой об идее Инфантино удалять игроков, закрывающих рот: «Может, он чеснок съел – что в этом противофутбольного? Придумают еще что-нибудь – будут маску держать в кармане под трусами»
33

Мостовой об идее Инфантино удалять игроков, закрывающих рот: «Может, он чеснок съел – что в этом противофутбольного? Придумают еще что-нибудь – будут маску держать в кармане под трусами»

Мостовой высмеял идею удалять игроков, закрывающих рот во время стычек.

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал идею президента ФИФА Джанни Инфантино удалять с поля футболистов, прикрывающих рот во время стычек с соперниками.

Напомним, 17 февраля в ходе матча «Бенфики» с «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов вингер мадридцев Винисиус Жуниор сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. Клуб подавал апелляцию на решение УЕФА отстранить аргентинца от ответного матча, она была отклонена.

«Что плохого и противофутбольного в том, что он закрывает рот и говорит? А если он закрывает рот, потому что у него пахнет изо рта? Может, он чеснок съел. Это тогда тоже его дисквалифицировать? Тем более не забывайте, что там часто все говорят на разных языках. Поэтому какая разница, елки-палки?

Все это пошло из-за того, что кто-то из журналистов услышал какие-то фразы, поэтому футболисты стали закрывать рот. Я считаю, что это нормально. Если их решат удалять с поля, будет безобразие. К этому не придут. А если придут, это будет глупость. Тогда еще что-нибудь придумают. Маску надевать, например. В кармане будут маску держать под трусами. И в следующий раз маски наденут и будут разговаривать в них.

Не надо ничего изобретать. Представьте, если такое будет, то в других видах спорта скажут: «Ни хрена себе!» В гандболе, баскетболе – и что тогда? Кошмар», – сказал Мостовой.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то вышел на международный уровень,тесновато ему стало в нашей песочнице.
Ответ Сергей Круг
Лицензия УЕФА категории «А» делает своё дело.
Ответ Сергей Круг
Нефутбольные люди множатся, нужно защищать всю планету от них🔥
Под трусами точно есть карман?
Ответ agentkuper
Под трусами точно есть карман?
Пытаюсь представить, не получается
Ответ agentkuper
Под трусами точно есть карман?
Это возрастное
я, кстати, не вижу проблемы говорить что-то после шавермы с чесноком, например
это жизнь
На самом деле все просто, если нельзя закрывать рот. Берешь себе в команду чревовещателя и через 10 минут все соперники оказываются расистами и удаляются с поля)
Ответ Stormbringer
На самом деле все просто, если нельзя закрывать рот. Берешь себе в команду чревовещателя и через 10 минут все соперники оказываются расистами и удаляются с поля)
Вспомнил скетч Кея и Пила про инспектора-надзирателя, там у него была кукла ЛИТЛ ХОУМИ, он чувака, который типа бросил курить траву, склонял раскуриться прямо во время беседы)

Key & Peele - Little Homie, если интересно, нагоняет саспенса под конец (хз правда насчет перевода, вроде кто-то их переводил, мб можно найти)
в чесноке давно все придумано
В отпугивании защитников все давно придумано! Чеснок от центральных, лук - от крайних
Это загавар против всего футбольного))) я бы ещё жёлтую показывал тому кто пердит на поле...
Можно языком глухонемых показывать непристойности под трусами.
Предложение Инфантино удалять с поля футболистов, прикрывающих рот во время стычек с соперниками как никогда актуально сейчас, может быть он также выскажет идею о том, куда можно перенести ЧМ-2026 по футболу, а то засунул язык в известное место и скромно помалкивает. Или в ожидании методички от звездно-полосатых?
Тренеров чревовещателей завалят работой в ближайшее время.
