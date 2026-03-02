«Шинник» пропустил от «Родины» после ошибки защитника Котина. Футболист случайно отпасовал сопернику, вратарь Митров не спас
«Шинник» пропустил курьезный гол в матче Первой лиги.
«Шинник» проигрывает «Родине» в 22-м туре Pari Первой лиги (0:1, второй тайм).
На 11-й минуте защитник ярославцев Никита Котин отдал пас голкиперу Тимофею Митрову, но мяч достался игроку «Родины». Нападающий Артем Максименко воспользовался отскоком после выхода Митрова и пробил мимо защитника, защищавшего пустые ворота.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал Pari Первой лиги
Хотя у Шинника молодой тренер, ему всего 33
Да Родине много вистов дают, да и леги там есть. Но тоже обычно их матчи не смотрю
Родина в этой лиге хотя бы в футбол играет, в отличии от многих