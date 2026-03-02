«Шинник» пропустил от «Родины» после ошибки защитника Котина. Футболист случайно отпасовал сопернику, вратарь Митров не спас

«Шинник» пропустил курьезный гол в матче Первой лиги.

«Шинник» проигрывает «Родине» в 22-м туре Pari Первой лиги (0:1, второй тайм).

На 11-й минуте защитник ярославцев Никита Котин отдал пас голкиперу Тимофею Митрову, но мяч достался игроку «Родины». Нападающий Артем Максименко воспользовался отскоком после выхода Митрова и пробил мимо защитника, защищавшего пустые ворота.