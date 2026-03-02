  • Спортс
40

Артур Гомес: «Карпин – великий тренер, он не был главной проблемой в «Динамо». Был другой проблемный человек из его штаба»

Артур Гомес о «Динамо»: Карпин – великий тренер, проблемным был человек из штаба.

Вингер «Динамо» Артур Гомес положительно оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».

Бывший главный тренер покинул клуб в ноябре 2025 года. На данный момент пост главного тренера бело-голубых занимает Ролан Гусев.

«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас.

Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом. Карпин – это великий тренер, у него есть история в российском футболе.

Ничего плохого против него не имею, поскольку он старался мне помогать», – сказал Гомес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Ответ Babangida Katar
Гусев?
Вряд ли, Гусев же не из штаба Карпина был, его Валере навязали
Ответ Babangida Katar
Гусев?
Гусев в пальто.
Другой человек который Паршиво себя вел.
Карпин - великий тренер! А в чём же его величие простите... Не завоевал ни одного официального трофея как главный тренер за свою карьеру.
Ответ Cruel Snake
Карпин - великий тренер! А в чём же его величие простите... Не завоевал ни одного официального трофея как главный тренер за свою карьеру.
1) Владеет раздевалкой.
2) Травит шутки.
3) Харизматичный.
Ответ Н.Ф.
1) Владеет раздевалкой. 2) Травит шутки. 3) Харизматичный.
4)Носит джинсы
Раз уже нет злодея, то варианта два - Паршывлюк и испанец-физрук. Скорее второй, судя по тому, что Динамо в первой половине сезона еле ноги таскало.
Ответ Andreew
Раз уже нет злодея, то варианта два - Паршывлюк и испанец-физрук. Скорее второй, судя по тому, что Динамо в первой половине сезона еле ноги таскало.
Динамо в первой половине сезона на первом месте по дистанции, которую игроки пробежали за матчи. Об этом говорят в каждом репортаже.
Ответ D-M
Динамо в первой половине сезона на первом месте по дистанции, которую игроки пробежали за матчи. Об этом говорят в каждом репортаже.
Можно таскать ноги по дистанции, а можно бегать быстрее соперников. Футбол не суточный марафон, нужно быть быстрее в каждой ситуации, а Динамо как раз в этом и проваливалось.
Испанский тренер по физио приглашенный Карпиным кмк
Про величие Влеры наверное от бабы Оли услышал.
Если Карпин великий тренер, то какие тренеры Семак, Газзаев, Романцев? )
Ответ Юлия Конюхова
Если Карпин великий тренер, то какие тренеры Семак, Газзаев, Романцев? )
Очевидно, неверный перевод слова great.
Более уместный перевод - "отличный".
Ответ Юлия Конюхова
Если Карпин великий тренер, то какие тренеры Семак, Газзаев, Романцев? )
Комментарий скрыт
Гусь - от Ильича до Георгича, без инфаркта и паралича!
За своего человека в команде все равно отвечает главный
Ответ Skip
За своего человека в команде все равно отвечает главный
Гусев - не его человек, просто по просьбе клуба Карпин согласился, что этот тип останется у него в штабе! Ну и вот ...
Ага, этот «другой человек» рядом помешал «великому тренеру». Совсем охринели добывающие и распространяющие эту муть! Какой же великий позволит «мешанину»?
