Артур Гомес: «Карпин – великий тренер, он не был главной проблемой в «Динамо». Был другой проблемный человек из его штаба»

Артур Гомес о «Динамо»: Карпин – великий тренер, проблемным был человек из штаба.

Вингер «Динамо» Артур Гомес положительно оценил работу Валерия Карпина в «Динамо ».

Бывший главный тренер покинул клуб в ноябре 2025 года. На данный момент пост главного тренера бело-голубых занимает Ролан Гусев.

«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас.

Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом. Карпин – это великий тренер, у него есть история в российском футболе.

Ничего плохого против него не имею, поскольку он старался мне помогать», – сказал Гомес.