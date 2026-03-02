Артур Гомес: «Карпин – великий тренер, он не был главной проблемой в «Динамо». Был другой проблемный человек из его штаба»
Артур Гомес о «Динамо»: Карпин – великий тренер, проблемным был человек из штаба.
Вингер «Динамо» Артур Гомес положительно оценил работу Валерия Карпина в «Динамо».
Бывший главный тренер покинул клуб в ноябре 2025 года. На данный момент пост главного тренера бело-голубых занимает Ролан Гусев.
«Думаю, Карпин не был главной проблемой в «Динамо». Он всегда хорошо относился к игрокам и переживал за нас.
Был другой проблемный человек из тренерского штаба Карпина, но это уже в прошлом. Карпин – это великий тренер, у него есть история в российском футболе.
Ничего плохого против него не имею, поскольку он старался мне помогать», – сказал Гомес.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
