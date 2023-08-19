48 комментариев

Разбор Игоря Сергеева.

Восстановим хронологию.

• Зимой «Челси» купил Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика за суммарные 167 млн фунтов. Контракты на 8,5 лет – рекордные по срокам для АПЛ. Трансферные расходы Тодда Боули на тот момент – 520 млн фунтов.

• Конкуренты лондонцев забили тревогу: «Челси» обходит финансовые правила за счет долгосрочных контрактов. А именно размазывает большие трансферные расходы максимально тонким слоем по годам. Например, если клуб купил игрока за 100 млн и подписал контракт на 8 лет, то в ежегодный финансовый отчет для УЕФА попадают только 12,5 млн (плюс зарплата).

Трюк называется – амортизация, так делают все, но делить трансферную сумму на 8 и более частей – совсем уж наглость. Именно потому…

• …УЕФА в июне прикрыл лазейку – ограничил амортизацию трансферов пятью годами.

• Боули будто этого не заметил – за июль и август купил игроков еще на 297,9 млн фунтов (Мойсеса Кайседо за 115 млн, Ромео Лавию – 53 млн, Акселя Дисаси – 38,8 млн, Николаса Джексона – 30,1 млн, Лесли Угочукву – 23,1 млн, Роберта Санчеса – 25 млн, Анжело Габриэла – 12,9 млн). Также в июле зарегистрировали трансфер Кристофера Нкунку за 52 млн фунтов. Контракты всех – на 6 лет и дольше.

• Суммарные трансферные расходы «Челси» при Боули – 850 млн фунтов. Судя по всему, американский владелец уверен, что ничего не нарушает.

Не ошибается ли он?

Долгосрочные контракты в футболе заключали и до Боули, но не для обхода финансовых правил

Несколько примеров из прошлого: Лионель Месси на 9 лет продлевался с «Барсой», Сауль – с «Атлетико», Иньяки Уильямс – с «Атлетиком». Из совсем давних трансферов вспоминается безумный десятилетний контракт Денилсона с «Бетисом» в 1998 году. Из более свежих примеров – подписание все тем же «Челси» голкипера Кепы Аррисабалага на 7 лет в 2018 году.

Но именно новые американские владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боули год назад превратили это в оружие против финансового фэйр-плей.

У соперников по АПЛ только у Данило дос Сантоса контракт дольше 6 лет – да и то на полгода. У «Челси» таких контрактов 13.

«Челси» явно придумал какую-то новую бизнес-стратегию, которую британские медиа назвали «лазейкой Боули».

Запрет УЕФА не остановил Боули. Давайте попробуем залезть к нему в голову

Важно помнить, что помимо регулирования УЕФА есть еще и финансовые правила АПЛ, где порог убытков в пару раз выше, чем в УЕФА – до 15 млн фунтов за три года, а при условии покрытия разницы за счет владельцев – до 105 млн фунтов. Амортизация при расчетах общих расходов тоже есть – и пока без всяких лимитов.

Кроме того, Боули наверняка учитывает следующие нюансы.

1. УЕФА не ограничивал сроки контрактов пятью годами – только их амортизацию. Сроки соглашений могут быть на больший срок, но расходы все равно поделят на пять лет. Учитываем, что изменения не имеют обратной силы – сделки до 1 июля 2023 фиксируются по-старому.

То есть амортизацию контрактов Фернандеса, Мудрика и других новичков из массовой закупки сезона-2022/23 не пересчитают, а новые соглашения могут заключаться на любые сроки.

2. Ограничения касаются только участников еврокубков. Национальные федерации могут синхронизировать свои правила с УЕФА, но не обязаны этого делать.

АПЛ амортизирует трансфер Кайседо на 8 лет, УЕФА – на 5. Этот евросезон «Челси» пропускает – нет необходимости проходить лицензирование УЕФА.

3. УЕФА оценивает отчетность не по сезонам, а по календарным годам. Это очень важно в нашем контексте.

С этого года начался новый период отсчета европейского ФФП – годы до 2022 сотрут из памяти при дальнейшей оценке. Следующим летом в отчетность пойдет только 2023-й, еще через год – 2023-й и 2024-й, в 2026 году – будет первый полноценный трехлетний период оценки по новым правилам. Это все значит, что при квалификации «Челси» в еврокубки-2023/24 при лицензировании оценят финансовые показатели только за 2023 год.

Общие выводы: технически «Челси» ничего не нарушает, а свежие ограничения УЕФА актуальны только при попадании в еврокубки. Клуб уже прошел лицензирование на этот сезон АПЛ (уже с трансферами за 2022 год).

У боссов «Челси» есть запас как минимум в год, чтобы подогнать бухгалтерию за 2023 год под нормы УЕФА – кого-то продать, на чем-то заработать.

Даже 5-летняя амортизация – мощнейший инструмент

Но чтобы трансферы не превратились в финансовую пирамиду, необходимо выгодно продавать. Напомним, прибыль от трансферов считается целиком, но есть важный нюанс.

Если игрока продают раньше срока истечения первого контракта, то доход от продажи должны виртуально снизить на неамортизированный остаток.

Пример: Кая Хавертца купили за 75 млн фунтов в 2020 году у «Байера». Контракт на пять лет. Амортизация трансфера: 75 млн / 5 = 15 млн фунтов в год до 2025 года.

Эти летом немца продали в «Арсенал» за 65 млн фунтов. До конца контракта оставалось еще два года – 30 млн фунтов (15 млн x 2) не успели амортизироваться. Из доходов от трансфера в «Арсенал» бухгалтеры «Челси» могут учитывать: 65 млн – 30 млн = 35 млн фунтов.

В таких условиях, очень выгодны продажи воспитанников – сразу вся сумма идет в годовые доходы. Продажа Мэйсона Маунта в «Ман Юнайтед» за 55 млн фунтов – очень кстати.

Несмотря на 8-летние контракты Мойсеса Кайседо и Николоса Джексона, по новым правилам УЕФА будет делить их на пять лет (как и остальные после 1 июля 2023 года). У Кайседо – это 23 млн фунтов в год, Джексона – 6 млн.

Допускаем попадание «Челси» в еврокубки и моделируем текущий трансферный баланс за 2023 год с учетом всех амортизационных заморочек.

Минус в 50 млн фунтов должен напрягать боссов «Челси». Ведь однажды придется внести в расходы различные бонусы – как, например, 26 млн фунтов за Михаила Мудрика или 5 млн за Ромео Лавию.

Какие есть варианты?

Ошибочно фокусироваться только на трансферах – «Челси» обязательно надо разгружать зарплатную ведомость.

Продажи футболистов сэкономили ежегодному бюджету 60,7 млн только на зарплатах.

Кроме этого, клуб бесплатно покинули Баба Рахман, Нголо Канте, Сесар Аспиликуэта и Пьер-Эмерик Обамеянг – еще минус 37 млн фунтов в год.

Точно будут еще трансферы на выход.

Приоритетная цель – продажа Ромелу Лукаку. Он до 2026 года будет обходится бюджету клуба минимум в 36,4 млн фунтов в год (амортизация 19,5 + зарплата 16,9) – это дороже, чем Фернандес и Мудрик вместе взятые. Важно именно продать – аренда минусует из отчетности только зарплату. Sky Sport сообщает, что лондонский клуб на днях отказался отдавать Лукаку в аренду в «Рому». В «Челси» все еще надеются оформить полноценную продажу форварда.

Кроме того, клуб готов продать Каллума Хадсона-Одои (зарплата 9,4 млн фунтов в год), Марка Кукурелью (9,1 млн), Маланга Сарра (6,2 млн). Полузащитник Хаким Зиеш (5,2 млн) – в шаге от перехода в «Галатасарай». Отданному в аренду «Реалу» Кепе Арисабалаге (7,8 млн) нашли более бюджетную замену – Роберта Санчеса из «Брайтона».

В общем, даже при поверхностном анализе трансферная политика американских боссов «Челси» не кажется безрассудной. Клуб избавляется от игроков, чьи трансферы еще не до конца амортизированы, чтобы убрать их из действующих расходов. Иногда в плюс (Хавертц, Ковачич, Менди), иногда в ноль (Пулишич), иногда в допустимый минус (Кулибали). Но в каждом случае клуб освобождается от высокой зарплатной нагрузки. Продажа собственных воспитанников (Маунт, Лофтус-Чик, Ампаду) дает чистую прибыль.

При таком подходе у «Челси» не должно быть серьезных проблем с УЕФА ни через год, ни через три. Тем более, если владельцы готовы гасить дополнительные убытки в отчетности – 50 млн фунтов (по правилам УЕФА) и 105 млн (АПЛ)

И это мы еще не считали иные доходы клуба – неделю назад «Челси» договорился о новом спонсорском контракте с американским технологическим гигантом Infinite Athlete на сумму не менее 40 миллионов фунтов за сезон. Как мы уже говорили, доходы не ограничиваются только трансферами. Спонсоры «Ман Сити» тому пример.

И все же. Зачем «Челси» продолжает подписывать игроков на 7-8 лет?

Здесь мы подобрались к ключевому вопросу. Никто в «Челси» не озвучивал, что цель долгосрочных соглашений – попытка вписаться в финансовые правила.

Наши расчеты показали, что сейчас нет острой необходимости в восьмилетних соглашениях – в АПЛ большой запас, а УЕФА все равно амортизирует трансфер на пять лет. Подписание Мойсеса Кайседо (да и остальных летних новичков) показывает, что дело не в амортизации. Вернее – не только в амортизации.

Напомним, что американские владельцы «Челси» – представители инвестиционного бизнеса.

Боули – известный бизнесмен, который сделал состояние почти в 3,5 млрд фунтов на управлении активами. Совладелец бейсбольного «Лос–Анджелес Доджерс», баскетбольных «Лос-Анджелес Лейкерс» и ««Лос-Анджелес Спаркс».

Калифорнийская инвестиционная компания Clearlake Capital (под их управлением активы на 55 млрд фунтов) профинансировала большую часть сделки по покупке «Челси» и получила 60% акций клуба. При этом у руководителей компании Бехдада Эгбали и Хосе Фелисиано не меньший вес в совете директоров, чем у Боули. Просто они менее публичны.

Эти американские волки инвестиционного бизнеса очень расстроились, когда прошлым летом из «Челси» бесплатно ушли защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, что противоречит их подходу к ценным активам.

Осенью 2022-го «Челси» захантил сразу двух футбольных топ-менеджеров: нового технического директора Лоуренса Стюарта взяли из «Монако», директора по глобальному поиску талантов и трансферам Пол Уинстенли – из «Брайтона».

Зимой они запустили новую стратегию: подписание молодых игроков (не старше 25 лет) на долгосрочные контракты и избавление от высокооплачиваемых ветеранов. Средний возраст команды в сезоне-2021/22 был почти 27 лет, сейчас – 23,4.

The Athletic считает, что американские боссы переделали «Челси» в инвестиционный портфель: коллекцию молодых талантов, которые будут в клубе в самые продуктивные годы. Стоимость таких активов может падать или расти в зависимости от различных переменных, влияющих на индивидуальное развитие.

В этом случае долгосрочные соглашения минимизируют риски потери ценных активов с дисконтом (за год до истечения контракта) или бесплатно (при его непродлении). Простая модель защиты инвестиций.

Подобная практика широко распространена в североамериканских профессиональных лигах, но сработает ли она в европейском футболе – вопрос.

Для условных «Монако», «Брайтона» или любого клуб из империи Red Bull – в этом нет ничего нового. Но превращение топ-клуба в инвестиционный портфель – что-то новенькое.

И тревожное для фанатов «Челси», потому что финансовые успехи Боули и его партнеров – не самое главное, что их волнует.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Broadway, Ryan Pierse, Michael Regan, Clive Mason, Clive Rose