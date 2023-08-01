8 комментариев

Гайд от Игоря Сергеева.

«Интер Майами» этим летом в одиночку сражается с аравийской лигой на трансферном рынке. И делает это суперуспешно.

Лионель Месси ✅

Серджи Бускетс ✅

Жорди Альба ✅

При этом «Интер» в отличие от клубов из Саудовской Аравии живет в жестких рамках, в МЛС – один из строжайших потолков зарплат в современном футболе.

Но как же так? Ведь один Месси будет получать больше игроков «Реала Солт Лэйк», «Орландо Сити», «Нью-Йорка Ред Буллс», «Сент-Луиса Сити» и «Монреаля» вместе взятых. Разве можно вписать такую зарплату в потолок?

Денежные правила североамериканских лиг часто очень запутанны, МЛС не исключение.

Приготовьте блокноты, вникаем в ростеры клубов: старший и дополнительный составы, поколение аdidas, международные и доморощенные игроки

Требования к ростеру клубов МЛС – отдельная наука, которую должны преподавать в университетах. Весь курс в рамках одного текста мы не осилим, постараемся передать базу и разберем пример «Интера».

Сначала остановимся на основных категориях игроков (Player Category).

Местные игроки (Domestic Players) – граждане США (Канады – для канадских клубов), обладатели «зеленой карты» или специального статуса (например, беженца), а также иностранцы, которым исполнилось 15 лет в местной академии и которые заключили первый контракт с клубом МЛС (его фармом). Местными считаются футболисты, которые получили ВНЖ в США (Канаде) или записались на собеседование для получения иммиграционной визы до дедлайна регистрации состава на сезон.

Количество таких игроков в составе не ограничено. Для канадских клубов доступны американские местные футболисты, но они обязаны иметь в своем составе не менее трех канадцев.

Примеры в «Интер Майами» : Деандре Йедлин, Виктор Ульоа.

Доморощенные игроки (Homegrown Player) – футболисты числились в молодежной академии клуба не менее года. Они могут получать дополнительную субсидию сверх установленной минимальной заработной платы.

Примеры в «Интер Майами »: Эдисон Аскона, Ноа Аллен.

Поколение adidas (Generation Adidas) – совместная программа МЛС и adidas для развития молодых талантов. Ежегодно лига подписывает несколько лучших студентов колледжей и игроков молодежных сборных, большинство из которых попадают в лигу через драфт. Ограничений на гражданство нет, но в таком статусе футболист может находиться только во время действия первого контракта в МЛС – до трех лет. Слоты на поколение adidas ограничены.

Пример в «Интер Майами» : Робби Робинсон

Международные игроки (International Player). В 2023 году 233 слота в международных списках распределены между 29 клубами. Эти слоты можно обменивать другим клубам, так что их количество у каждой команды может быть разным. Кроме того, каждому канадскому клубу разрешено включать в составы по три дополнительных международных игрока.

Примеры в «Интер Майами» : Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Сергей Кривцов.

Но! Помимо категорий игроков есть еще и категории состава!

Активный состав клуба может включать не более 30 игроков, из которых 20 называются «старшим составом». Только старший состав учитывается при расчете потолка зарплат, размер которого в этом сезоне – 5,21 млн долларов.

Зачем существуют эти две категории? Надеемся, эта табличка кое-что прояснит.

Но это еще не все. Есть несколько исключений. Клубы могут:

• не использовать до двух слотов в старшем составе, чтобы сэкономить. В потолке зарплат они учтутся, как если бы их занимали игроки с минимальной зарплатой;

• заключать краткосрочные контракты (до четырех дней) с игроками в возрасте не старше 25 лет из своих фармов (MLS NEXT Pro), но не более чем на четыре соглашения в сезоне. Такой игрок может участвовать только в двух матчах сезона;

• заменить травмированного игрока с учетом статуса и зарплаты. При этом игрок из дополнительного ростера может быть заменен только на игрока с минимальной зарплатой.

В МЛС два трансферных окна: 31 января – 24 апреля (основное), 5 июля – 2 августа (дополнительное). Ростеры должны быть окончательно сформированы до 24 февраля и 13 сентября соответственно. После этих дат (Roster Freeze Date) нельзя вносить никакие изменения в составы. Исключение – появление «экстремальных трудностей». Например, в команде менее 16 доступных полевых игроков или двух вратарей. Тогда можно взять дополнительных игроков в аренду или по краткосрочному контракту после дедлайна.

Вы наверняка обратили внимание, что максимальная зарплата и потолок зарплат не очень-то бьется с 54-миллионным контрактом Лионеля Месси и 10 миллионами в год для Серджи Бускетса. А ведь еще есть (пока не озвученные) миллионы для Жорди Альбы. А что-то вообще оставалось для Луиса Суареса или Серхио Рамоса, которых тоже связывали с «Интером»? Здесь начинается самое интересное.

Есть возможность подписывать суперзвезд вне потолка. Правило Бекхэма!

В середине нулевых МЛС решила, что для развития ей нужны мировые звезды. При этом жесткий потолок зарплат на всю команду в 2006 году составлял 1,9 млн долларов, в 2007-м – 2,1 млн. Никакого запаса для маневров.

C 2007 года в МЛС заработало правило «назначенных игроков» (Designated Player), траты на которых не учитываются под потолком зарплат. «Назначенным» может быть как местный, так и иностранец.

Первым этим правилом в 2007 году воспользовался «Лос-Анджелеса Гэлакси», подписав Дэвида Бекхэма с зарплатой 6,5 млн долларов в год. С тех пор норма носит неофициальное название – «правило Бекхэма».

Любопытный факт: у англичанина есть уникальная способность менять футбольную экономику под себя – это не первые правила его имени. В Испании до сих пор действует так называемый «закон Бекхэма» – упрощенный налоговый режим для иностранцев, который приняли перед переходом Бекса в «Реал» в 2003-м. После отъезда англичанина правила значительно ужесточили.

Изначально у каждого клуба МЛС было одно место для назначенного игрока. Его можно было обменивать, но с лимитом не более двух звезд вне потолка на команду. В 2010 году клубы по умолчанию получили по два слота, а за третий нужно было заплатить налог на роскошь в 250 тысяч долларов.

Современные правила выглядят так.

• Три слота на звезд в старшем составе.

• Ограничений по зарплате нет, при расчете потолка для каждой звезды просто вписывают максимальную сумму контракта, принятую для остальных в МЛС (в этом сезоне 651,25 тысячи долларов). Если игрока подписали летом, то только 325,62 тысячи.

• Если звезда младше 20 лет, то в потолок включается зарплата 150 тысяч долларов. А если младше 23, то 200 тысяч.

• Если игрок уходит в аренду, слот остается занятым.

• Слоты назначенных игроков нельзя обменивать.

Важное: расходы на трансферы и комиссии агентам обычно добавляются к зарплате футболиста – или целой суммой, или разбиваются по сроку контракта . Есть исключения, но мы пока не будем забивать себе этим голову. Тем более что в случае Альбы просчитать эти платежи невозможно (информация не опубликована), а Месси и Бускетс не загрузили ведомость подписными бонусами и комиссиями, так как перешли в статусе звезд (расходы на которых не ограничены).

В ростере «Интера» сейчас четыре назначенных игрока (звезд по зарплатным критериям): кроме Месси и Бускетса это еще и бразильский полузащитник Грегоре и эквадорский форвард Леонардо Кампана (молодой игрок).

Да-да, игрока четыре, а слота всего три – так что «Интеру» придется что-то придумать до следующего матча МЛС (21 августа) или дедлайна регистрации состава (13 сентября).

«Интер Майами» уже штрафовали за махинации с потолком зарплат. Это ограничивает возможности в этом сезоне

Подогнать ростер под требования МЛС реально, ведь есть еще один способ выйти за стандартный потолок, ничего не нарушив – ежегодные распределительные средства. Это виртуальные деньги, которые каждый клуб может минусовать из реальных контрактов. Очень упрощенно: это повышение потолка на соответствующие суммы.

Есть два вида таких средств: общие распределительные средства (General Allocation Money – GAM) и целевые средств распределения (Targeted Allocation Money – TAM).

Работает так.

1. General Allocation Money (общие распределительные средства) – GAM. Плюс 1,9 млн к потолку. Можно закрывать зарплатные траты, но не более 50% от одного контракта (но не ниже 150 тысяч долларов), а также трансферы и арендные выплаты без процентных ограничений. GAM можно заработать дополнительно (плюс к стандартным 1,9 млн) – например, за квалификацию в Лигу Чемпионов КОНКАКАФ, невыход плей-офф Кубка МЛС, при расширении лиги для новых клубов, процентами от продажи игроков U22 (в регламенте есть прогрессивная шкала).

2. Targeted Allocation Money (целевые распределительные средства) – TAM. Плюс 2,72 млн к потолку. Можно виртуально закрывать превышающие максимальный лимит контракты, но не больше чем на 1 млн долларов. То есть игроку можно платить до 1,651 млн, а в ведомость пойдут допустимые 651,25 тысяч. Это позволяет не считать такого игрока «назначенным», чтобы освободить звездный слот. С помощью TAM можно покрывать первый контракт доморощенных игроков, но не более 200 тысяч на одного футболиста.

Пример : годовая зарплата Деандре Йедлина 873,7 тысяч долларов, что выше максимальной на 222,45 тысяч. Чтобы не занимать слот «назначенного» (ведь он нужен для Месси, Альбы, Бускетса и еще какой-нибудь звезды), превышение покрывается за счет виртуальных средств GAM (так как оно меньше половины зарплаты) или ТАМ (так как оно не больше 1 млн).

Как конкретно используются средства – знают только в клубах. Регламентом запрещено раскрывать остаточные распределительные средства даже при переговорах.

Средства GAM можно обменивать и продавать, TAM – нельзя.

Есть свежий пример торговли средствами GAM : несколько дней назад «Интер Майами» сообщил о приобретении международного слота у «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в обмен на 150 тысяч долларов из общих средств (запомним!).

А вот с целевыми средствами у «Интера» не лучшие ассоциации. За нарушение использования этих самых дополнительных средств клуб получил крупнейший штраф в истории МЛС.

В августе 2020 года «Интер» подписал Блеза Матюиди как свободного агента. При этом в клубе уже было три «назначенных» игрока: Гонсало Игуаин, Родольфо Писарро и Матиас Пеллегрини.

Клуб заявил, что игрока подписали с помощью целевых средств – тогда возможный верхний предел такого контракта был 1,61 млн долларов (c учетом использования средств TAM). Но лига заподозрила выплаты сверх договора.

«Есть некоторые опасения, что Матюиди получил дополнительные доллары», – поделился с ESPN один из источников, знакомый ситуацией.

Вердикт: «Интер» виновен, штраф 2 млн долларов на клуб плюс 250 тысяч на управляющего владельца Хорхе Маса, а также сокращение целевых средств на 2,27 млн долларов на сезоны 2022 и 2023 годов.

Так что в этом сезоне «Интер Майами» испытывает явный дефицит возможностей для подписания игроков свыше предусмотренной максималки в 651,25 тысяч долларов в год. Плюс не стоит забывать про сопутствующие подписанию расходы – лига внимательно следит.

Как сейчас выглядит ведомость «Интера»?

Примерно так.

Стоит отдельно пояснить ситуацию с венесуэльским форвардом Джозефом Мартинесом – он пришел через выкуп контракта (Buyout of Guaranteed Contract). Это когда предыдущий клуб (в нашем случае «Атланта») выкупает оставшийся контракт игрока, чтобы освободить место в своем составе. Игрок может переходить в другой клуб свободным агентом с явно меньшими запросами по зарплате (получил компенсацию от предыдущего клуба). Его контракт в 4,14 млн долларов в год был выкуплен «Атлантой», после он перешел в «Интере» свободным агентом, где получает по нашим расчетам около 250 тысяч долларов в год.

Клуб пока не занял слоты «инициативы U22» (U22 Initiative Roster Slots), которые освобождают ведомость от трансферных расходов на игрока этой категории (игроков может быть максимум три). Условия: возраст не более 22 лет в сезоне подписания, зарплата не выше максималки, слот можно занимать три года. При этом есть еще один бонус – в расчет потолка идет 150 тысяч долларов (для игрока не старше 20 лет) или 200 тысяч (21-25 лет). Это может быть как местный футболист, так и легионер. В прошлом году этот слот в «Интере» занимал эквадорец Кампана, который сейчас в списке «назначенных». Чуть позже объясним почему.

Общий вывод: для контрактов новичков Жорди Альбы, Диего Гомеса и Факундо Фариаса пока совсем минимальный запас потолка в 420 тысяч долларов, но возможно, у «Интера» есть простор для маневров с дополнительными средствами (GAM и TAM), данные по которым не раскрываются.

Что же придумает Бекхэм? Похоже, Альбе уже нашли место, а вот на переход Суареса и Рамоса надежды уже нет

Очевидно, что двух молодых новичков – парагвайца Гомеса и аргентинца Фариаса – зарегистрируют как U22 (это подтверждает сайт «Интера»), что позволит не учитывать траты на их приобретение (суммарно около 8,5 млн долларов) и дает возможность считать под потолком 150 тысяч в год на каждого.

Но гораздо интереснее, что будет с контрактами звезд.

Перед летним трансферным окном в «Интере Майами» вообще не было свободных слотов «назначенных» игроков.

Лионель Месси ✅

Чтобы освободить слот «назначенного игрока», расторгли 3-миллионный контракт с мексиканским полузащитником Родольфо Писарро.

Серджи Бускетс ✅

Зарплату в 826 тысяч долларов в год бразильского полузащитника Грегоре за счет GAM для потолка снизят до стандартного максимального уровня 651,25 тысяч, выведут его из списка звезд и впишут туда Серджи.

Жорди Альба ✅

По данным ESPN, Альба присоединился к команде за счет целевых средств (TAM), то есть на зарплату от 0,651 до 1,651 млн долларов в год. Но наши расчеты показали, что TAM просто в обрез (если они вообще есть). Сначала Альбу зарегистрировали как «назначенного игрока», но после покупки Фариаса убрали этот статус. Все просто: чтобы получить больше одного слота U22 (для Гомеса и Фариаса), необходимо иметь одного «назначенного» игрока не старше 23 лет. В нашем случае этот слот отдали тому самому Кампане. Значит, что на контракт Альбы где-то придется сэкономить.

Варианты: места травмированных займут игроки на минимальных контрактах, в ростере оставят два пустых слота (либо заполнят игроками на минимальных контрактах), кого-то продадут (расторгнут контракт).

Серхио Рамос ❌

Недавно «Интер» приобрел дополнительный слот для международного игрока. Неделю назад The Sun сообщила, что клуб Бекхэма находится «в одном шаге» от подписания свободного агента Серхио Рамоса, но El Mundo Deportivo исключил такую возможность, а турецкий Haber Global объявил, что испанец перейдет в «Галатасарай» свободным агентом. Как мы понимаем, с «Интером» реальных шансов было немного – зарплатный потолок точно бы треснул.

Луис Суарес ❌⏳❄️

Другой претендент на международный слот. TyC Sports сообщал, что Луис Суарес должен заплатить «Гремио» 76 млн евро отступных за расторжение контракта, но сам игрок вроде как готов выплатить только около 10 млн. Но даже если там как-то бы договорились, у «Интера Майами» нет простора под потолком зарплат. Если только уругваец не готов играть в МЛС за минимальные деньги.

В воскресенье сайт «Интера» сообщил, что слот международного игрока займет аргентинский новичок Факундо Фариас, а это закрывает дорогу в клуб другим иностранцам.

«Мексиканская мыльная опера закончилась. Суарес останется в клубе до декабря, это облегчение для нас», – заявил в четверг тренер «Гремио» Ренато Гаушо в эфире Sportv.

Но зимой бухгалтерские игры обязательно продолжатся. Просто так от Суареса «Интер» не откажется.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Hector Vivas, Megan Briggs, Mike Ehrmann; Richard Ducker/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Georgia Soares/Sipa USA