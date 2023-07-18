11 комментариев

Вы можете не знать 777 Partners, но их мультиклубная вселенная разрастается так быстро, что скоро, вероятно, американские инвесторы купят ваш любимый клуб. Или соседний клуб. Или сразу оба.

Уже сейчас собран пакет из семи клубов на трех континентах. Хотя активная экспансия началась совсем недавно – в 2021 году.

Проблема в том, что к финансам 777 Partners и к проекту этой мультиклубной вселенной много вопросов. Новая империя слишком напоминает мыльный пузырь.

Первый клуб – «Севилья». Там проигрывают борьбу за власть

Американская частная инвестиционная компания 777 Partners пришла в спорт в 2018 году.

Через дочернюю компанию Sevillistas Unidos 2020 американцы за два года поэтапно приобрели 7,5 процента акций «Севильи». По разным оценкам, затраты составили около 65 млн долларов. В совет директоров клуба попал свой представитель – управляющий футбольными инвестициями Андрес Бласкес.

«Мы начали покупать акции, чтобы постепенно заработать большинство в совете «Севильи» и с единомышленниками сформировать контрольный пакет, – делился планами Бласкес в интервью Marca. – Идея состоит в том, чтобы развивать клуб, повышая профессионализм управления. Мы хотим активно инвестировать в клуб».

Но вместо контроля американцы попали в севильский водоворот борьбы за власть между двумя крупнейшими группами интересов – действующего патрона Хосе Кастро и экс-президента Хосе Марии дель Нидо. Американцы заходили в клуб по договоренности с первым, а в процессе переметнулись на сторону второго, но желаемых рычагов управления так и не получили.

В декабре 2020 года подавляющим количеством голосов из состава совета директоров выгнали Бласкеса – он планировал расформировать действующий орган управления и сократить процент голосов для принятия решений.

Издание Diario de Sevilla вышла с тезисом «Севилья» объединилась против американцев» , представитель ассоциации болельщиков-акционеров Accionistas Unidos SFC выступил жестче: «Они пришли с ложью и обманом, заявив, что являются «севильистас», но это не так. Мы хотим, чтобы они держались подальше от клуба ».

Игры престолов продолжаются до сих пор: «Севилья» в управленческом и финансовом кризисе, долги – около 90 млн евро, все игроки команды доступны для продажи.

Уязвленные 777 продолжают владеть миноритарной долей, но не спешат с инвестициями. Теперь ведь у них не только «Севилья».

В «Дженоа» неудачно пригласили Шевченко, вылетели из Сериа А, но вернулись (с лишением одного очка)

«Я всегда говорил, что оставлю «Дженоа» только сильному и надежному новому владельцу, – слова экс-владельца клуба Энрико Прециози. – Пришло время передать эстафету».

В сентябре 2021 года 777 Partners выкупила 99,9 процента акций старейшего футбольного клуба Италии приблизительно за 175 млн долларов, включая долговые обязательства. «Дженоа» закончил 2020-й с убытками в 33 млн евро. Исполнительным директором стал старый знакомый Андрес Бласкес. Инвесторы обещали, что увеличат доходы и привнесут управленческий опыт .

«Для нас большая честь стать частью клуба с такой великой историей, наследием и традициями», – гордились сделкой владельцы 777 Partners.

В ноябре 2021 года главным тренером клуба назначили легенду «Милана» Андрея Шевченко, но через два месяца уволили после девяти матчей без побед (шесть поражений, три забитых гола).

В сезоне-2021/2022 «Дженоа» вылетел из Серии А, но сразу вернулся обратно, заняв второе место. Сейчас клуб возглавляет экс-форвард сборной Италии Альберто Джилардино.

По данным ресурса Capology за 2021 год, клуб показал чистый убыток в 43 млн евро, за 2022 год – уже 63 млн. Нет никакой уникальной трансферной активности, клуб бюджетно ведет себя на рынке.

В Серии Б случился конфуз: клуб забыл вовремя погасить задолженности по налогам и взносам за два месяца 2022 года. «Дженоа» лишили одного очка (могло быть и больше, но команда полностью признала вину), директора Бласкеса оштрафовали на 6 тыс евро. Управленческий опыт немного подвел .

Дальше – упадническая «Васко да Гама». Фанаты жестко протестуют против 777

«Мы с гордостью объявляем о крупнейшем соглашении в истории бразильских клубов, — заявил в феврале 2022-го назад президент «Васко да Гама» Хорхе Сальгадо. – Последние несколько месяцев мы неустанно работали, чтобы найти долгосрочного партнера с финансовыми и операционными возможностями, который разделяет наше стремление вернуть клуб на место гиганта бразильского и южноамериканского футбола».

777 Partners инвестирует в «Васко» 137 млн долларов в обмен на 70 процентов акций и предоставит конвертируемый в акции бридж-кредит (краткосрочный кредит под высокий процент на покрытие текущих расходов в ожидании основного финансирования) в размере 14 млн долларов. Еще обязательны инвестиции в другие олимпийские и паралимпийские виды спорта, которыми занимается клуб. 15 млн из 137 выплачены сразу.

«Это нулевой год нового устойчивого будущего с победами и без долгов – чего хочет наша огромная фанатская база », — радовался Сальгадо.

По итогам прошлого сезона «Васко» с трудом вернулся в высший дивизион, где после 14 туров с 9 очками идет в зоне вылета на предпоследнем, 19-м месте, отставая от безопасных позиций на 4 очка.

Финансовый отчет клуба за 2022 год показал долги в размере 163 млн долларов и дефицит 124 млн. При этом, по данным ресурса Bolavip, клуб без согласования правления взял кредит в 5 млн долларов у компании F3EA Holding, которая принадлежит группе 777 Partners. И именно этот долг стоял в приоритете по выплатам, хотя среди кредиторов были клубы, которым задолжали за трансферы еще с мая 2022-го. Долги за переходы футболистов могут привести к трансферному бану.

Фанаты явно недовольны.

«777 – это обычное мошенничество! Уважайте историю клуба!» – типичный протест против инвесторов из-за недостатка инвестиций и слабых спортивных результатов.

В июне после разгрома от «Фламенго» около 50 болельщиков попытались ворваться в штаб-квартиру клуба с требованием уволить руководство. Через две недели после домашнего поражения от «Гояс» ситуация повторилась: беспорядки с трибун перенеслись в окрестности стадиона и к офису клуба. В обоих случаях военная полиция разгоняла толпу. Файеры, прямые столкновения, светошумовые бомбы, слезоточивый газ, аресты – все было. «Васко» получил 5-матчевый бан на посещение домашних матчей.

Конфликт закончился увольнением главного тренера Маурисио Барбьери и обещаниями американских владельцев до августа внести 24 млн долларов для погашения долгов.

Тренер бельгийского «Стандарда» ушел к конкуренту, не получив гарантий усиления состава от 777

В марта 2022 года американцы купили контрольный пакет акций «Стандарда» у энергетической компании Lampiris и президента клуба Бруно Венанци. По разным оценкам, сумма сделки составила около 55 млн долларов.

«Наша цель — вывести «Стандард» на новый уровень на поле и за его пределами, – поделились планами новые владельцы. – Нужно заложить прочный фундамент для успеха. Потребуется терпение ».

Спортивные результаты клуба улучшились, но до былой славы далековато – 6-е место в сезоне-2022/23 вместо прошлогоднего 14-го. Настораживает, что выросли убытки – с 17,5 млн евро в 2021 году до 22,3 млн в 2022-м.

По окончании сезона к конкурентам из «Брюгге» ушел главный тренер Ронни Дейла. Voetbalkrant сообщал, что Дейла очень хотел остаться в Льеже, но только при условии дополнительных инвестиций в состав для борьбы за титул. Американские владельцы не дали нужных гарантий.

Месяц назад сайт «Стандарда» сообщил, что 777 Partners в срочном порядке до конца июня внесет дополнительные 13,7 млн евро из-за угрозы трансферного бана и проблем с лицензированием .

Во Франции куплен титулованный клуб из подземелья. Начались политические разборки

В мае 2022-го американцы выкупили 100 процентов акций французского «Ред Стар» из третьего дивизиона приблизительно за 19 млн долларов. «Ред Стар» – шестикратный чемпион страны, один из старейших клубов Франции, созданный в 1897 году основателем чемпионата мира Жюлем Риме.

Старые владельцы обещали, что 777 сохранит ценности исторической команды. Американцы обещали, что будут уважать традиции.

Но болельщики не верили в это. Они надеялись на покупателей не из США, среди которых даже фигурировал Жерар Пике с группой инвесторов. Один из домашних матчей останавливали из-за того, что фанаты забросали поле дымовыми шашками, протестуя против 777.

После официального подтверждения сделки трибуны встретили новых собственников плакатами «777 – на выход» , фан-клуб создал петицию против продажи клуба, которую подписали ветераны «Ред Стар» и статусные болельщики: парижские художники, писатели, музыканты.

Основная претензия: поклонники уверены, что любимая команда будет использоваться как фарм-клуб для остальных членов «семьи 777».

Важное уточнение: фаны «Ред Стар» известны крайне левыми взглядами, а стадион команды назван в честь еврейского врача и коммуниста Жан-Клода Бауэра, которого фашисты расстреляли в 1942 году. Здесь не ждали капиталистов.

Протесты поднялись на политический уровень, когда лидер французских левых Жан-Люк Меланшон перед парламентскими выборами с вместе с единомышленниками опубликовал открытое письмо в газете Le Monde: «Для нас «Ред Стар» – это общее благо, которое нельзя приносить в жертву на алтарь прибыли» .

Но сделка осталась в силе, продавец клуба Патрис Хаддад сохранил пост президента. В сентябре 2022 года владельцы сообщили, что уже инвестировали 7,5 млн евро из 30 млн евро, обещанных в течение следующих пяти лет.

«Ред Стар» закончил прошлый сезон на третьем месте и остался в третьем дивизионе.

Очень выгодная, но странная сделка с «Мельбурн Виктори». В любой момент могут уйти в плюсе

В октябре 2022 года инвесторы приобрели миноритарный пакет акций клуба высшей австралийской лиги примерно за 8,7 млн ​​долларов, через четыре месяца сделку расширили: 777 Partners получили опцион на покупку 70 процентов акций в течении следующих пяти лет в обмен на инвестиции 30 млн долларов.

В правление клуба вошел представитель инвесторов Дон Дрансфилд (кстати, бывший директор по стратегии City Football Group – владельца «Ман Сити»), партнером «Мельбурна» стал другой стартап 777 Partners – местная лоукост-авиакомпания Bonza. У лоукостеров были проблемы с лицензированием, но в январе 2023 года компания получила разрешение на полеты в Австралии .

«Футбол готов к огромному росту в Австралии, и поэтому для нашей команды стратегически важно быть здесь. «Мельбурн Виктори» с его успехами на поле и страстными, преданными болельщиками – идеальный клуб для нас», – говорится в заявлении 777.

«Мельбурн» нуждался в инвестициях. Один из флагманов австралийского футбола никак не мог оправиться от последствий пандемии: убыток 6,7 млн ​​долларов за 2022 год, аудиторы видели угрозу «приостановления деятельности» из-за высоких расходов.

У сделки с 777 странные условия. Опцион подразумевает право (!) инвесторов выкупить оговоренное число акций по фиксированной цене, но не предусматривает такого обязательства (!!) . А еще, по данным Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, 777 Partners может в любой момент выйти из сделки, вернуть акции клубу и потребовать возврат вложенных средств с десятипроцентной надбавкой.

Управляющий директор клуба Кэролайн Карнеги уверяла, что клуб ждет прибыльное будущее. А вот Ричард Уилсон, экс-директор и миноритарный акционер «Мельбурна», предостерегает, что сделка на пять лет «уничтожает стоимость акций». Его сильно смущали условия.

«Риск заключается в том, что независимо от заверений клуба про «уверенность и безопасность» инвестор может в любой момент отказаться от клуба, – сказал Уилсон. – Это просто плохая сделка ».

Независимый отчет аудиторов RSM Australia для акционеров гласит, что сделка была «несправедливой, но разумной» по отношению к остальным владельцам: «В отсутствие какой-либо другой значимой информации и/или более выгодного предложения мы считаем, что предлагаемые условия сделки кажутся разумными».

Финансовые итоги пока слишком рано подводить, но со спортивными просто беда: «Мельбурн Виктори» занял предпоследнее, 11-е место в сезоне-2022/23 А-Лиги, хотя год назад был вторым. Хорошо, что турнир не предполагает вылет в низший дивизион.

Самое невероятное: 777 Partners – в Бундеслиге! Даже с правилом 50+1, которое кое-как обошли

В марте 2023 года мажоритарный владелец «Герты» Ларс Виндхорст продал 64,7 процента акций компании 777 Partners. Финансовые условия не разглашались, но известно, что Виндхорст очень хотел вернуть вложенные за четыре года 374 млн евро. Также 777 выкупили часть акций миноритарных владельцев, доведя долю до 78,8 процента. Наблюдательный совет клуба сократили до пяти членов, где два места заняли представители американского холдинга.

Президент «Герты» Кай Бернстайн объяснял, что американские инвесторы помогут с процессом реструктуризации и экономической консолидации клуба.

«Герту» сильно потряхивало: клуб кое-как выживал в Бундеслиге и нес ежегодные убытки более 50 млн евро. Виндхорст даже нанимал израильских детективов, чтобы собрать компромат и уволить экс-президента клуба Вернера Гегенбауэра. Финансовый отдел заявлял, что минус можно объяснить «примерно наполовину пандемией и наполовину инвестициями в предыдущие годы».

777 на официальной презентации пообещали, что для финансовой стабильности предоставят «Герте» около 100 млн евро. Правда, без уточнений по срокам.

«Герта» по итогам сезона-2022/23 вылетела из Бундеслиги. Но даже не это казалось главной проблемой – летом клуб мог провалить лицензирование и потерять профессиональный статус . Две причины: непогашенный вовремя кредит в 40 млн евро и возможное нарушение правила 50+1 – якобы «Герта» могла дать внешним инвесторам большинство голосов в совете, что запрещено.

Немецкий футбольный союз все-таки сжалился: кредит реструктуризировали на два года с повышением ставки, и «Герта» дала гарантии, что мажоритарный владелец акций клуба… не будет иметь большинства голосов.

Следите за руками. «Герта» договорилась с американцами, что из 78,8 процента акций только 74,9 процента с правом голоса, а остальные 25,1 являются блокирующим меньшинством. 777 Partners вроде бы согласны: «Мы хотим сохранить независимость клуба и его долгую историю».

Главный вопрос: кто такие 777 Partners? Против них много странных судов

Фух, с клубами все! Пора поговорить о самой инвестиционной группе 777 Partners.

Она основана в 2015 году со штаб-квартирой в Майами оценщиком недвижимости Стивеном Паско и финансистом Джошем Уандером.

Организация специализируется на инвестициях в авиацию, финтех, медиа, страховки, частное кредитование и спорт. Сейчас в холдинг входят 55 компаний из 28 стран мира от Великобритании и Дании до Никарагуа и Бермудов, в которых трудится более 3 тысяч сотрудников. Наиболее известные проекты 777 вне спорта – лоукост-авиакомпании Flair и Bonza (вспоминаем «Мельбурн»).

Бунтарский девиз холдинга 777: «Бесстрашные нарушители» .

Пока звучит нормально. Но недавно норвежское издание Josimar вскрыло пикантные детали бэкграунда 777 Partners и одного из его владельцев. Все серьезно: с подтверждающими ссылками и скриншотами.

Биография 42-летнего выпускника университета Флориды Джоша Уандера – биография настоящего бесстрашного нарушителя.

• В 2003 году его арестовали при вскрытии посылки с 31,2 грамма кокаина – в посылке был трекер отдела по борьбе с наркотиками. Уандер покаялся, что это для личного пользования, сотрудничал со следствием и вместо 26 лет получил 15 условно с испытательным сроком.

• Когда в 2009 году Уандер был топ-менеджером инвестиционной компании Structured Asset Services LLC, владельцы обвинили его, что он «неправомерно присвоил конфиденциальную информацию компании и коммерческую тайну».

• В октябре 2011 года Уандер забыл погасить кредит 73 тысяч долларов в казино «Белладжио» в Лас-Вегасе (да, в том самом из фильма «Одиннадцать друзей Оушена»). Через год суд Невады обязал его выплатить остальную часть плюс расходы. На 6 ноября 2018 года Уандер все еще был должен казино порядка 18 тысяч.

• В 2013 году суд Флориды обязал Уандера погасить долги по кредитной карте в 245 тысяч долларов. Погасил.

Джош много веселился – Josimar нашел фото, как он в клубе LIV отмечал чемпионство-2012 «Майами Хит» с Леброном Джеймсом и Дуэйном Уэйдом. Наш герой – в очках с красной оправой.

В веселье нет ничего плохого – но сейчас перейдем к другим проблемам. Они уже напрямую связаны с 777 Partners и входящим в холдинг SuttonPark Capital.

• По данным Josimar, компания Liberty Settlement Solutions (дочерняя Sutton Park) дважды при очень странных обстоятельствах за бесценок выкупила активы у американских граждан. В одном случае в 2016 году – у девушки с наркозависимостью, в 2017-м – у женщины, страдающей шизофренией. Обе пострадавшие сейчас защищаются в судах.

• В судебном процессе 2019 года в Вирджинии утверждалось, что 777 вступили в незаконный кредитный бизнес с компанией Rosebud Lending – выдавали микрокредиты «уязвимым заемщикам» (упоминается коренное американское население) порой под 790 процентов.

• В иске, поданном в Делавэре в феврале 2023 года, бывший коммерческий директор авиакомпании Flair (входит в холдинг) обвинил 777 в мошенничестве и нарушении контракта: в деле утверждается, что компания покупает «Боинги» по сниженной цене около 42 млн долларов, а затем отдает их в лизинг собственным авиакомпаниям уже за 52 млн долларов. Эти обвинения еще не были доказаны в суде.

• В марте 2023 года 777 получила повестку в суд от American Express по неоплаченному счету по кредитной карте на сумму 324 002 доллара.

• В иске, поданном в июле 2022 года, 777 Partners, SuttonPark и дочерняя компания Signal Funding обвиняются в невыполнении обязательств по кредиту в размере 60 миллионов долларов, взятому почти 18 месяцев назад. Дело продолжается.

Компания 777 официально отреагировала на расследование Josimar: «Оно вводит в заблуждение и противоречит основным принципам журналистской честности». Дальше разъясняется, что была опущена «важная информация о положительном влиянии 777 Partners на проекты авиакомпаний, клубов и сообществ, поддерживаемых группой». Личные обвинения в отношении Джоша Уандера «не только неточные, но и клеветнические по своему характеру», при этом «Джош никогда не отказывался ошибок прошлого, которые имели место несколько десятилетий назад, и посвятил оставшуются жизнь исправлению такого восприятия». Компания не имеет никакого отношения к заключению контрактов SuttonPark, но «глубоко сочувствует бедственному положению истцов».

Конкретные неточности и примеры клеветы не указываются.

Пробуем считать деньги 777 Partners. С этим проблемы

«Мы объединяем глубокие отраслевые знания, опыт и широкий кругозор, чтобы провести революцию управления спортивными клубами, лигами и организациями в глобальном масштабе», – интригует сайт холдинга.

По данным ресурса LiverpoolEcho, под управлением 777 находятся активы на сумму около 6 млрд долларов, The Athletic в 2021 году называл сумму около 3 млрд. Британские медиа сообщают, что 777 Partners находится в поиске клуба АПЛ: в апреле серьезно обсуждалось, что инвесторы могут приобрести «Эвертон».

Авторитетный финансовый эксперт Киран Магуайр рассказывал Football Insider, что 777 хотели бы стать миноритарными владельцами «Вест Хэма», но «их неоднозначная история» может смутить клуб. Шансов стать мажоритарными владельцами сейчас нет – «Вест Хэм» запросит 800 млн/один миллиард за все акции.

Напоминание: покупка одного «Челси» обошлась консорциуму во главе с Тоддом Боули примерно в 4,25 млрд фунтов (5,5 млрд долларов). Мажоритарный владелец «Челси» – американская компания Clearlake Capital – управляет активами на сумму 72 млрд долларов. Сравнивать 777 с ближневосточными футбольными проектами вовсе бессмысленно.

Сайт 777 сообщает, что компания использует только собственные финансовые ресурсы, не привлекая внешние инвестиции.

«777 Partners – это компания, базирующаяся в Майами, мы холдинг, мы не инвестиционный фонд. Я настаиваю. Мы развиваем компании по всей планете. Мы отвечаем за бизнес, внешних инвесторов у нас нет», – утверждает L’Équipe Джош Уандер.

Правда, в марте 2023-го издание Bloomberg сообщило, что 777 Partners все-таки рассматривает возможность привлечения внешнего капитала для поддержки портфеля футбольных клубов: провели предварительные переговоры по крайней мере с пятью инвесторами, включая аравийский фонд PIF, которому принадлежит «Ньюкасл». В июле Bloomberg добавило, что 777 ищут 200 млн евро от внешних инвесторов для расширения мультиклубной вселенной. Это сходится с упомянутым инсайдом про попытки забрать миноритарную долю в «Вест Хэме».

И на самом деле никто не понимает, сколько собственных денег у 777 Partners.

Все дело в том, что «фирма из Майами, Флорида» вводит в заблуждение – это только адрес офиса компании. Официально организация 777 Partners LLC зарегистрирована в штате Делавэр – в одной из самых популярных офшорных юрисдикций мира . Искать реальные доходы 777 почти невозможно. Кстати, с тем же адресом регистрации нам удалось обнаружить компанию-близнеца – 777 Partners Management LLC, открытую 26 апреля 2021 года. В холдинге еще есть бермудский офшор 777 Re. Ltd, который, согласно сайту, занимается исключительно услугами страхования и принадлежит промежуточным компаниям Brickell Insurance Holdings и MTCP LLC из... штата Делавэр. Офшор, помноженный на офшор.

«В этом штате очень благоприятные правовые условия для корпораций. Например, когда возникают споры, суды работают эффективно», – так пояснял ситуацию Андрес Бласкес изданию Marca.

Стратегия 777 Partners – такая же загадка. И это больше всего смущает

Самое время напомнить, что 777 Partners купила уже семь футбольных клубов (еще есть баскетбольный «Лондон Лайонс») приблизительно за один миллиард долларов.

Семь клубов, которые оказались в плачевном финансовом состоянии. Практически все показывают стабильные убытки и имеют многомиллионные долги. Триумфатор Лиги Европы «Севилья» в режиме распродажи, «Васко» грозит трансферный бан за трансферные долги, «Герта» из-за 40 млн евро чуть не получила любительский статус с ссылкой в подземелье немецкого футбола.

Семь клубов в лигах, где рентабельность без серьезных финансовых вливаний от собственников и спонсоров все еще выглядит утопией. Согласно отчету Deloitte, операционные убытки клубов Серии А-2021/22 году достигли рекордной отметки в 400 млн евро, только два клуба – «Аталанта» и «Милан» – в плюсе. В Испании даже «Барса» и «Реал» вынуждены продавать будущие доходы, чтобы иметь реальные деньги прямо сейчас.

Единственное, что объединяет купленные клубы, – наличие богатой истории, традиций и фан-базы. Всем клубам (кроме «Мельбурна») больше ста лет. Даже команда третьей французской лиги существует 126 лет с шестью чемпионствами. Но 777 Partners никак не подсвечивает эту связь.

Фаны «Васко» уже не очень счастливы. Хотя 777 как владельцы обещают чуть ли не сказочные условия: долгосрочные обязательства по трансферам, по развитию инфраструктуры, по обслуживанию долгов.

От 777 Partners мы слышим лишь цитаты в формате бизнес-коучинга для начинающих.

«На наш взгляд, важно не строить клуб, приносящий прибыль только ради прибыли. Нам нужны клубы, способные жить и развиваться на протяжении десятилетий», – делится долгосрочной стратегией Джош Уандер.

«777 создана таким образом, чтобы она могла инвестировать в долгосрочной перспективе, и за всю свою историю мы никогда не продавали свои компании», – рассказывал изданию Marca Андрес Бласкес.

Скудноватые мысли для стратегического планирования целой мультиклубной системы. В чем на самом деле бизнес-замысел империи 777? Как они собираются встроить в единую систему «Севилью», «Дженоа» и «Герту»? Никаких объяснений.

Понятно устройство империи «Ред Булл», мансити-ориентированный подход Football City Group тоже логичен. И это при практически бесконечных ресурсах.

Даже мультиклубный дворик «Клермона» (Лига 1), «Аустрии Лустенау» (топ-дивизион Австрии) и «Биля/Бьена» (третий дивизион Швейцарии) четко объясняет концепт: «Клермон» после фильтра игроков в «Лустенау» и «Биле» перевозит их во Францию, ставка – на молодых, перспективных и абсолютно безвестных. Владелец команд Ахмет Шефер конкретен: «Мы провели исследования и пришли к выводу, что два-три клуба – это максимум, окупающий инвестиции. Четвертый клуб уже обычно не оправдывает финансовые риски».

777 Partners пока только покупает. И делает это как больной шопоголик.

«С чисто финансовой точки зрения, я не вижу, как они когда-нибудь вернут свои инвестиции, зато я вижу, как они могут потерять гораздо больше денег, – мнение независимого финансиста изданию Josimar о 777, – Все это не имеет смысла ».

Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Gonzalo Arroyo Moreno, Reinaldo Coddou H., Quinn Rooney; AFP/CHRISTOPHE SIMON