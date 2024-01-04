Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится

Второй чемпионат России по прыжкам еще не начался, но уже удивляет: его экстренно переносили в декабре, а потом разработали новые правила.

Теперь победить с одним суперпрыжком не выйдет. Ждем новых чемпионов?

Когда и где?

Прыжковый турнир – одна из новинок нашего фигурного катания прошлого сезона. Премьера запомнилась противостоянием команд Тутберидзе, Плющенко и Мишина – и победой Евгения. А еще личными соревнованиями, где для успеха требовался всего один (но очень стабильный) прыжок ультра-си.

В календаре этого сезона турнир изначально стоял в декабре. Проводить его планировали в Санкт-Петербурге. Но незадолго до обозначенной даты выяснилось, что на той же площадке накануне пройдет концерт Павла Воли, и так быстро превратить сцену в лед не удастся.

В итоге турнир перенесли, а вместо него паузу заполнили юниорским Кубком Первого канала.

Но прыжковому чемпионату все-таки нашли и новое место, и новые даты. Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» с 19 по 22 января. В прямом эфире все покажет сайт Первого канала, часть соревнований попадут и в телеэфир.

На позиции ведущих – филиал «Ледникового периода»: Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин, а также вездесущий Максим Траньков.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

19 января, пятница

Квалификация

15.00

20 января, суббота

Личный турнир

Пары

14.00

Мужчины

15.30 Первый канал (с 16.05)

Женщины

17.15 Первый канал

21 января, воскресенье

Командный турнир

14.00 Первый канал (с 15.10)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Кто участвует?

В этом году не будет столкновения тренеров – хотя прошлогодний вариант выглядел интересным и свежим.

Теперь все сведется к привычной дуэли всего двух команд. Капитаны уже известны – Александр Галлямов и Дмитрий Козловский поведут остальных фигуристов за собой.

Сейчас в нашей фигурке фактически нет принципиального противостояния: отчасти на него похожа борьба топ-пар (Бойкова / Козловский, ушедшие от Москвиной к Тутберидзе, и Мишина / Галлямов, оставшиеся у Москвиной).

В основном остроту пытается создавать Галлямов, летом нырнувший в футбольную Медиалигу и в меру способностей кое-что оттуда перенесший: неловкий рэп на пресс-конференциях; двусмысленные посты в телеграм-канале, ироничное поздравление Козловского с днем рождения, рассказ о том, что соперники отписались от него в соцсетях.

По-настоящему полыхнуть между Галлямовым и Козловским не должно – оба достаточно интеллигентны и воспитаны для этого. Но подколы (как минимум с одной стороны) очень вероятны. То что нужно для атмосферы турнира.

Распределение по командам, порядок выступления и цвет команд определит жеребьевка. В каждую попадут:

– 2 спортивные пары

– 3 одиночника

– 3 одиночницы

– 1 приглашенный спортсмен

А вот и критерии участия в командном турнире:

– Спортивные пары, занявшие 1 и 2 места на чемпионате России

– Призеры чемпионата России в мужском катании

– Призеры чемпионата России в женском катании

– 3 спортсмена в женском и мужском катании и 2 пары по итогам личного турнира прыжкового чемпионата

– 2 приглашенных спортсмена

Кто же выступит в личном турнире? Вот предварительный список, который щедро насытили юниорами:

Мужчины: Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов, Роман Хамзин.

Женщины: Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, София Дзепка, Алена Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Аделия Петросян, Надежда Понтелеенко, Алена Принева, Кира Трофимова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Уткина, Арина Чернобавская.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибулина – Илья Княжук.

Важно: Камила Валиева снялась за сутки до квалификации по состоянию здоровья. Алина Горбачева и Алиса Двоеглазова тоже мимо из-за болезни.

Какие призовые?

Фигуристы поборются за внушительные суммы. Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей, проигравшие – 3 миллиона.

Золото личного турнира принесет миллион рублей, за серебро предусмотрена награда в полмиллиона, за бронзу – 250 тысяч.

Есть и специальные призы – за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире. 250 тысяч получат те, кто лучше всего исполнил:

подкрут

выброс

сольный прыжок

каскад или комбинацию из двух прыжков

каскад или комбинацию из трех прыжков

каскад или комбинацию из пяти прыжков

Что с правилами?

Регламент сильно поменялся. В прошлом сезоне личные турниры выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров – золото им принесло стабильное исполнение любимых элементов. Валиева прыгала только четверные тулупы, а Федоров – четверные лутцы.

«Мне очень понравилось. Прям идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все. Сегодня прыгнул его шесть из шести. Вчера четыре из четырех», – радовался Григорий после победы.

Именно этот пункт в правилах личного турнира выглядел провальным: достаточно иметь лишь один хороший и сложный прыжок, чтобы победить.

В этом году организаторы разработали схему, по которой такое уже не удастся. Теперь спортсменам нужно выстраивать тактику и тренировать сразу несколько коронных прыжков.

Личный турнир. Необходимые элементы

Пары

Одна попытка на каждый элемент, для четверных – две попытки.

Квалификация

Один подкрут

Один сольный прыжок

Один выброс

1/4 финала (8 пар)

Один подкрут

Один сольный прыжок

Один выброс

1/2 финала

Один подкрут

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

Один выброс

Финал

Один подкрут

Один каскад или комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

Два разных выброса

Одиночники

Две попытки на каждый элемент, в зачет идет лучшая. Сольный прыжок и первый прыжок в каскаде должны быть разными.

Квалификация

Один сольный прыжок

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/8 финала (12 спортсменов)

Один сольный прыжок

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/4 финала

Два разных сольных прыжка

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/2 финала

Один сольный прыжок

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

Один каскад или комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

Финал

Два разных сольных прыжка

Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

Один каскад или комбинация из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)

В командном турнире тоже все расписали четко. Для всех элементов – по одной попытке. В первом раунде участвуют по 2 пары от каждой команды, одна пара исполняет не более трех элементов, в 2-5 раундах участвуют по 3 спортсмена от каждой команды.

В 4 и 5 раундах каскады или комбинации одного спортсмена должны начинаться с разных прыжков.

1-й раунд

два подкрута

два разных каскада или один каскад и одна комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

2-й раунд

каждый спортсмен исполняет два разных сольных тройных прыжка

3-й раунд

каждый спортсмен исполняет два разных сольных четверных прыжка

4-й раунд

каждый спортсмен исполняет два каскада или каскад и комбинацию из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

5-й раунд

каждый спортсмен исполняет два каскада или каскад и комбинацию из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)

Кто же победит в грандиозном прыжковом соревновании?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Вильф