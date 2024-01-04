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Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится

Камила Валиева Камила Валиева
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Григорий Федоров
Дмитрий Козловский Дмитрий Козловский
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Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
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Александр Галлямов Александр Галлямов
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
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Фигурное катание Фигурное катание

Второй чемпионат России по прыжкам еще не начался, но уже удивляет: его экстренно переносили в декабре, а потом разработали новые правила.

Теперь победить с одним суперпрыжком не выйдет. Ждем новых чемпионов?

Когда и где?

Прыжковый турнир – одна из новинок нашего фигурного катания прошлого сезона. Премьера запомнилась противостоянием команд Тутберидзе, Плющенко и Мишина – и победой Евгения. А еще личными соревнованиями, где для успеха требовался всего один (но очень стабильный) прыжок ультра-си.

В календаре этого сезона турнир изначально стоял в декабре. Проводить его планировали в Санкт-Петербурге. Но незадолго до обозначенной даты выяснилось, что на той же площадке накануне пройдет концерт Павла Воли, и так быстро превратить сцену в лед не удастся.

В итоге турнир перенесли, а вместо него паузу заполнили юниорским Кубком Первого канала.

Но прыжковому чемпионату все-таки нашли и новое место, и новые даты. Соревнования пройдут в Москве на «ЦСКА Арене» с 19 по 22 января. В прямом эфире все покажет сайт Первого канала, часть соревнований попадут и в телеэфир.

На позиции ведущих – филиал «Ледникового периода»: Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин, а также вездесущий Максим Траньков.

Чемпионат России по прыжкам

Москва

19 января, пятница

Квалификация

15.00

20 января, суббота

Личный турнир

Пары

14.00

Мужчины

15.30 Первый канал (с 16.05)

Женщины

17.15 Первый канал

21 января, воскресенье

Командный турнир

14.00 Первый канал (с 15.10)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Чемпионат по прыжкам – находка фигурного сезона! Неловкий конферанс и пробел в регламенте не испортили супертурнир

Кто участвует?

В этом году не будет столкновения тренеров – хотя прошлогодний вариант выглядел интересным и свежим.

Теперь все сведется к привычной дуэли всего двух команд. Капитаны уже известны – Александр Галлямов и Дмитрий Козловский поведут остальных фигуристов за собой.

Сейчас в нашей фигурке фактически нет принципиального противостояния: отчасти на него похожа борьба топ-пар (Бойкова / Козловский, ушедшие от Москвиной к Тутберидзе, и Мишина / Галлямов, оставшиеся у Москвиной).

В основном остроту пытается создавать Галлямов, летом нырнувший в футбольную Медиалигу и в меру способностей кое-что оттуда перенесший: неловкий рэп на пресс-конференциях; двусмысленные посты в телеграм-канале, ироничное поздравление Козловского с днем рождения, рассказ о том, что соперники отписались от него в соцсетях.

По-настоящему полыхнуть между Галлямовым и Козловским не должно – оба достаточно интеллигентны и воспитаны для этого. Но подколы (как минимум с одной стороны) очень вероятны. То что нужно для атмосферы турнира.

Распределение по командам, порядок выступления и цвет команд определит жеребьевка. В каждую попадут:

– 2 спортивные пары

– 3 одиночника

– 3 одиночницы

– 1 приглашенный спортсмен

А вот и критерии участия в командном турнире:

– Спортивные пары, занявшие 1 и 2 места на чемпионате России

– Призеры чемпионата России в мужском катании

– Призеры чемпионата России в женском катании

– 3 спортсмена в женском и мужском катании и 2 пары по итогам личного турнира прыжкового чемпионата

– 2 приглашенных спортсмена

Кто же выступит в личном турнире? Вот предварительный список, который щедро насытили юниорами:

Мужчины: Максим Автушенко, Михаил Алексахин, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Вадим Воронов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Михаил Полянский, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Макар Пузин, Егор Рухин, Павел Савченко, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Илья Строганов, Михаил Терновский, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов, Роман Хамзин.

Женщины: Маргарита Базылюк, Мария Гордеева, София Дзепка, Алена Жилина, Арина Калугина, Екатерина Кольцова, Елена Костылева, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Мария Мазур, Диана Мильто, Виктория Морозова, Арина Мохова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Ангелина Палагина, Аделия Петросян, Надежда Понтелеенко, Алена Принева, Кира Трофимова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Уткина, Арина Чернобавская.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Наталья Хабибулина – Илья Княжук.

Важно: Камила Валиева снялась за сутки до квалификации по состоянию здоровья. Алина Горбачева и Алиса Двоеглазова тоже мимо из-за болезни.

Какие призовые?

Фигуристы поборются за внушительные суммы. Победители командного турнира получат 5 миллионов рублей, проигравшие – 3 миллиона.

Золото личного турнира принесет миллион рублей, за серебро предусмотрена награда в полмиллиона, за бронзу – 250 тысяч.

Есть и специальные призы – за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире. 250 тысяч получат те, кто лучше всего исполнил:

  • подкрут
  • выброс
  • сольный прыжок
  • каскад или комбинацию из двух прыжков
  • каскад или комбинацию из трех прыжков
  • каскад или комбинацию из пяти прыжков

Что с правилами?

Регламент сильно поменялся. В прошлом сезоне личные турниры выиграли Камила Валиева и Григорий Федоров – золото им принесло стабильное исполнение любимых элементов. Валиева прыгала только четверные тулупы, а Федоров – четверные лутцы.

«Мне очень понравилось. Прям идея вообще топчик. Лутц прыгнуть – и все. Сегодня прыгнул его шесть из шести. Вчера четыре из четырех», – радовался Григорий после победы.

Именно этот пункт в правилах личного турнира выглядел провальным: достаточно иметь лишь один хороший и сложный прыжок, чтобы победить.

В этом году организаторы разработали схему, по которой такое уже не удастся. Теперь спортсменам нужно выстраивать тактику и тренировать сразу несколько коронных прыжков.

Личный турнир. Необходимые элементы

Пары

Одна попытка на каждый элемент, для четверных – две попытки.

Квалификация

  • Один подкрут
  • Один сольный прыжок
  • Один выброс

1/4 финала (8 пар)

  • Один подкрут
  • Один сольный прыжок
  • Один выброс

1/2 финала

  • Один подкрут
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)
  • Один выброс

Финал

  • Один подкрут
  • Один каскад или комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)
  • Два разных выброса

Одиночники

Две попытки на каждый элемент, в зачет идет лучшая. Сольный прыжок и первый прыжок в каскаде должны быть разными.

Квалификация

  • Один сольный прыжок
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/8 финала (12 спортсменов)

  • Один сольный прыжок
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/4 финала

  • Два разных сольных прыжка
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)

1/2 финала

  • Один сольный прыжок
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)
  • Один каскад или комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

Финал

  • Два разных сольных прыжка
  • Один каскад или комбинация из не более двух прыжков (ойлер = прыжок)
  • Один каскад или комбинация из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)

В командном турнире тоже все расписали четко. Для всех элементов – по одной попытке. В первом раунде участвуют по 2 пары от каждой команды, одна пара исполняет не более трех элементов, в 2-5 раундах участвуют по 3 спортсмена от каждой команды.

В 4 и 5 раундах каскады или комбинации одного спортсмена должны начинаться с разных прыжков.

1-й раунд

  • два подкрута
  • два разных каскада или один каскад и одна комбинация из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

2-й раунд

  • каждый спортсмен исполняет два разных сольных тройных прыжка

3-й раунд

  • каждый спортсмен исполняет два разных сольных четверных прыжка

4-й раунд

  • каждый спортсмен исполняет два каскада или каскад и комбинацию из не более трех прыжков (ойлер = прыжок)

5-й раунд

  • каждый спортсмен исполняет два каскада или каскад и комбинацию из не более пяти прыжков (ойлер = прыжок)

Кто же победит в грандиозном прыжковом соревновании?

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев, Александр Вильф

75 комментариев
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Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
+64
-29
+35
Хорошо что поменяли правила и теперь как Федоров не выиграть. Но несколько разных прыжков все равно как то маловато. Мне бы было интересно если бы прыгать пришлось всем все прыжки. По типу, с начала тулуп (кто какой максимально может 2ной, 3ной, или 4ной) потом сальхов, лутц и так далее по каждому прыжку. У тех кто умеет прыгать разное преимущество, но и чистоту исполнение никто не отменял. Стимулироволо бы это учить разные прыжки, добавило бы интереса. По моему Трусова что то такое в интервью предлагала.
+39
-4
+35
Ждём опять "расскажи свою эмоцию!"😄
+48
-16
+32
Про Загитову в статье одна строчка плюс заголовок. Но некоторые тут же прибежали высказывать о ней свое экспертное мнение. По сути статьи, про турнир, про организацию всем все равно, главное про Алину написать))
+34
-19
+15
Лучшая ведущая, которая любит фигурное катание за то, что оно является таким видом спорта, который она любит, покажет класс этим троим, которых ей на хвост посадили.
И у всех, кто будет сталкиваться лбами, спросит эмоцию. Впрочем, после ее вопроса, мы эмоцию на их глазах прочитаем.
Сделает много фоток и поедет в низ Москвы, выбирать новые луки для конкурсов "Чувашка года", "Марийка года", "Чукча года".
Дел невпроворот
+28
-15
+13
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
==когда уже до человека дойдет,== Эта музыка будет вечной, ей после каждой движухи пишут восхищённые мантры.
+26
-14
+12
Интересны все. Дикиджи, конечно, даст бой.
+11
-1
+10
Ответ victoire
Люди со здравым смыслом просто не смотрят то, что им не нравится.
Люди хотят видеть любимых спортсменов, поэтому смотрят турнир. Но вот незадача, там есть ведущая, которая вполне заслуженно многих раздражает.
Как быть, какие варианты?
+17
-8
+9
В прошлый раз было очень интересно, надеюсь, в этом году будет также.
+10
-1
+9
Ответ Татьяна У.
Сегодня сочельник. А вы все продолжаете извергать из себя это. Говорят в этот день надо избегать злобных мыслей, зависти, сплетен, проявления агрессии. Не боитесь?
Где тут агрессия? Такой добрый юмор, от которого я вообще валяюсь
+13
-4
+9
Ответ Olgacher
От Транькова? Он постоянно так говорит
Пародирует, что ли?
+15
-8
+7
В общем смысл того что туда слетаются эти люди : жирные , вкусно пахнущие и практически халявные призовые , ....Московским врачам , весьма небедным людям , чтобы получить миллион нужно 2-3-4-5 месяцев лечить ,удалять и вставлять зубы , вырезать аппендиксы , грыжи , полипы , сшивать порванные связки и сухожилия, принимать десятки людей и спасать не меньше ....а тут , вышел , прыгнул совершенно бесполезный прыжок и лимон в кармане ....
А потом удивляются и " плачут " почему у нас такой дефицит врачей , учителей , дворников.....
+16
-9
+7
Правильно понимаю, что Туктамышева будет в качестве приглашённого спортсмена?
+9
-2
+7
Ответ Vasily Ivanov
В общем смысл того что туда слетаются эти люди : жирные , вкусно пахнущие и практически халявные призовые , ....Московским врачам , весьма небедным людям , чтобы получить миллион нужно 2-3-4-5 месяцев лечить ,удалять и вставлять зубы , вырезать аппендиксы , грыжи , полипы , сшивать порванные связки и сухожилия, принимать десятки людей и спасать не меньше ....а тут , вышел , прыгнул совершенно бесполезный прыжок и лимон в кармане .... А потом удивляются и " плачут " почему у нас такой дефицит врачей , учителей , дворников.....
Согласна. Максимально странный и скучный турнир. Разве что реплики некоторых ведущих могут быть интересными.
+10
-4
+6
Ответ Oleandra
А с одним трикселем получится?
похоже что нет, два разных нужно
+6
-1
+5
Селенкова, думаешь без упоминания имени Заготовой твою фигню никто читать не будет??
+21
-16
+5
Ну, ждем новых и неожиданных открытий в русском языке...
Впрочем может и фигуристы что нибудь интересное покажут
+19
-14
+5
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
Люди со здравым смыслом просто не смотрят то, что им не нравится.
+18
-13
+5
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
Лукавите. Отлично понимаете, что просто "про прыжки" скучновато, Ягудин -привычно, Траньков -надоедливо, Щербакова -пресно. И вот она, королева Загитова, можно с подружками посмеяться, обсудить, осудить, удовлетворенно выдохнуть - а я то красиве/умнее/талантливее. Алинка, что невозмутимый Сфинкс, туристов много, а она одна. Не?:)
+20
-15
+5
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
А вы точно в этом уверенны,что за привычка выдавать своё субъективное мнение за общественное, и большое сомнение в наличии здравого смысла у тех людей, которые не просто высказывают своё мнение, а стараются как можно больнее задеть, скорее или личная неприязнь, или кто-то попросил ,а это всегда предвзятое мнение.
+11
-7
+4
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
Она думает как Волочкова, что ей все завидуют.
+13
-9
+4
Ответ viv2
Вот не хочу совсем Загитову-ведущую. Ну когда уже до человека дойдет, что если ее критикуют, то это не хейтеры, как она считает, а люди со здравым смыслом?
Деньги не пахнут
+7
-3
+4
Ответ Туц
Хорошо что поменяли правила и теперь как Федоров не выиграть. Но несколько разных прыжков все равно как то маловато. Мне бы было интересно если бы прыгать пришлось всем все прыжки. По типу, с начала тулуп (кто какой максимально может 2ной, 3ной, или 4ной) потом сальхов, лутц и так далее по каждому прыжку. У тех кто умеет прыгать разное преимущество, но и чистоту исполнение никто не отменял. Стимулироволо бы это учить разные прыжки, добавило бы интереса. По моему Трусова что то такое в интервью предлагала.
Вы хотели написать теперь как Валиева не выиграть? ))
+11
-7
+4
Ответ Anatiana
Лучшая ведущая, которая любит фигурное катание за то, что оно является таким видом спорта, который она любит, покажет класс этим троим, которых ей на хвост посадили. И у всех, кто будет сталкиваться лбами, спросит эмоцию. Впрочем, после ее вопроса, мы эмоцию на их глазах прочитаем. Сделает много фоток и поедет в низ Москвы, выбирать новые луки для конкурсов "Чувашка года", "Марийка года", "Чукча года". Дел невпроворот
После ее вопроса, мы прочитаем эмоцию на их глазах. Ой, вообще падстулом валяюсь
+10
-6
+4
Ответ Татьяна У.
Сегодня сочельник. А вы все продолжаете извергать из себя это. Говорят в этот день надо избегать злобных мыслей, зависти, сплетен, проявления агрессии. Не боитесь?
Поздравляю с сочельником!
+7
-4
+3
И потом ведущие как запоют:
"Нас четверо - ещё покааа мы вместе,
И дело есть, и это дееело чести" 🤣
+6
-3
+3
Не знала что Горбачева и Двоеглазова тоже мимо... ну ваще просто
+4
-1
+3
Ответ garovatat
и вообще странно. Принева есть, хорошо, Костылеву позвали - ок. Калугина есть, допустим, но Лукашову, которая сейчас на первенстве Москвы очень даже хорошо ПП откатала и имеет 4S не позвали. Стрельцову тоже не позвали, Лизы Андреевой почему то нет! Зато есть Кольцова, Палагина, Уткина, Чернобавская... не понятные девочки с непонятным контентом, без обид. Но при этом нет Яметовой
Уже который день плююсь на организаторов за то, что не пригласили действительно тех, у кого есть ультра не только на тренировках, но и в прокатах на плюсы
+3
0
+3
Ответ flyhigh
Уже который день плююсь на организаторов за то, что не пригласили действительно тех, у кого есть ультра не только на тренировках, но и в прокатах на плюсы
да, как-то все мутно-смутно с составом...
+3
0
+3
Ответ Туц
Хорошо что поменяли правила и теперь как Федоров не выиграть. Но несколько разных прыжков все равно как то маловато. Мне бы было интересно если бы прыгать пришлось всем все прыжки. По типу, с начала тулуп (кто какой максимально может 2ной, 3ной, или 4ной) потом сальхов, лутц и так далее по каждому прыжку. У тех кто умеет прыгать разное преимущество, но и чистоту исполнение никто не отменял. Стимулироволо бы это учить разные прыжки, добавило бы интереса. По моему Трусова что то такое в интервью предлагала.
Это отличная идея. Тоже об этом думал.
Было бы справедливо.

Надеюсь, организаторы нас читают
+2
0
+2
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