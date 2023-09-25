42 комментария

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В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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Американский фигурист Винсент Чжоу уже на грани: у него нет медали командника Олимпиады-2022, зато есть разочарование и ярость.

Всему виной затянувшиеся разбирательства по допинг-делу Камилы Валиевой. Винсент не раз напоминал, что чистые спортсмены страдают из-за этой истории. И вот накануне итогового суда выдал пространное обращение, где не пощадил никого.

«25 сентября 2023.

Прошло 595 дней с тех пор, как я и мои товарищи по команде завоевали медали на Олимпийских играх. Мы до сих пор их не получили.

Возможно, вы помните, что произошло. В составе сборной США мы заняли второе место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Нас обогнала только сборная России, Япония заняла третье место, а Канада – четвертое. В день, когда мы должны были получить наши медали, МОК отменил церемонию из-за «ситуации», требующей «юридической консультации».

В МОК нас заверили, что сделают все возможное, чтобы «решить проблему как можно быстрее».

В центре «ситуации» оказался положительный тест на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой. Образец ее мочи, взятый более шести недель назад, но только что проанализированный, содержал запрещенное вещество триметазидин.

Положительный тест, как правило, немедленно привел бы к аннулированию результата сборной России, и церемония награждения могла бы пройти по плану: мы, сборная Японии и сборная Канады получили бы медали. Однако Дисциплинарная комиссия РУСАДА при поддержке CAS решила, что к Валиевой можно применять другие антидопинговые правила, поскольку на момент соревнований ей было всего 15 лет. Таким образом, впервые в современной олимпийской истории ни одной медали не вручили.

Несмотря на то, что неполучение олимпийской медали вызвало значительные экономические издержки (спонсоры любят медали), настоящий вред наносится тем, как спортивные чиновники справились с этой «ситуацией».

За 19 месяцев, прошедших с тех пор, как мы вышли на лед в Пекине, я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали от должностных лиц, занимающихся этим делом, и у нас нет оснований полагать, что наши интересы представлены должным образом.

На этой неделе в CAS запланированы слушания, на которых МОК, WADA и РУСАДА выступят против Валиевой и российского дисциплинарного комитета. Идея о том, что такое слушание послужит интересам чистых спортсменов, абсурдна.

МОК, со своей стороны, неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за допинговую программу, в которой оказались более 1000 спортсменов. WADA, которое контролируется МОК посредством соглашения с государственными органами, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные с подробным описанием масштабов применения допинга в России.

А «суд» CAS, который является подразделением МОК (его президент – вице-президент МОК), неоднократно выступал на стороне России – сначала в отмене санкций в отношении российских спортсменов, а затем в смягчении последующих санкций для России и РУСАДА. Кто из этого парада деятелей представляет интересы мои и моих товарищей по команде, а также интересы более широкого спортивного сообщества (в оригинале Чжоу употребил actors, что можно перевести как «актеры», не только «деятели», учитывая тон обращения, возможно, он имел в виду и это – Sports.ru)?

Мы попросили разрешения наблюдать за предстоящим слушанием. Нам ответили, что слушания в CAS конфиденциальны – закрыты даже для тех из нас, кто непосредственно пострадал от этого разбирательства. Нам сказали, что любая из вовлеченных сторон может потребовать проведения публичных слушаний, но ни одна из них этого не сделала. По этой причине разбирательство будет проходить за закрытыми дверями.

Открытое и прозрачное слушание во многом поможет спортсменам понять любое принятое решение. Прозрачность укрепит доверие к глобальной антидопинговой системе, которая потеряла доверие своих самых важных заинтересованных сторон – спортсменов.

Напротив, просить стороны самим решать, будут ли слушания публичными – все равно что спрашивать их, должны ли их действия подвергаться тщательному контролю со стороны. Неудивительно, что они предпочли действовать безнаказанно и избежать публичной ответственности.

Ситуация, в которой мы оказались на Играх в Пекине, и тот болезненный процесс, который мы пережили после этого, – это прямой результат решений, принятых МОК, WADA и CAS. Мировые спортивные руководители разрешили российским спортсменам участвовать в последних четырех Олимпиадах, включая Пекин-2022, несмотря на спонсируемую государством программу допинга.

Широко известно, что эта программа испортила несколько Олимпийских игр и обманула тысячи спортсменов. Кроме того, российское правительство препятствует осуществлению правосудия, манипулируя информацией, уничтожая данные лаборатории. И тем не менее сборную России не отстранили ни от одной Олимпиады.

Положительный допинг-тест Валиевой – не единичный случай. Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России.

Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия так и не получила стимул к реформам. Расплачиваются спортсмены как внутри России, так и за ее пределами.

Как демонстрируют пустые коробки с медалями нашей команды, глобальная антидопинговая система подводит спортсменов. Та элитарность Олимпийских игр, которая так ценится, зависит от принципов чистого спорта и честной конкуренции. Но руководящие организации, которым поручено соблюдение этих принципов, постоянно действуют вопреки своей предполагаемой миссии и не действуют от имени людей, ради которых они существуют, – спортсменов.

Когда церемония награждения командных соревнований фигуристов Олимпиады-2022 состоится, она станет символом грубых неудач МОК, CAS, РУСАДА и других мировых спортивных органов.

Отложенное правосудие – это отказ в правосудии.

Мне и моим товарищам по команде никогда не вернут шанс предстать перед всем миром, чтобы отпраздновать тяжелую работу всей жизни, завершившуюся достижением, определяющим карьеру. Нам помешали пережить момент, о котором мечтает каждый спортсмен – и, в конечном счете, организации, призванные защищать и создавать такие моменты, вместо этого несут ответственность за пустоту нашего успеха».

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/David J. Phillip

42 комментария

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Андрей Балабаев
Российских фигуристов уже 2 года нет, а этого всë бомбит. И это чел из страны где все эти нфл, млб на тотальном допинге. Родина стероидных мутантов типа байлс, которая без своей химии даже на старт выйти не может. Скажи спасибо ваде что так информацию придержали. Вышли бы Щербакова или Трусова вас бы также порвали в одну калитку
+28
-9
+19
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Учительгода2020
Я понимаю его чувства. Больше полутора лет он ждёт медали -хоть какой-то. Он ее точно заслужил, но ее не отдают. И уж точно он ее не получит в прямом эфире на глазах всего мира.
Я понятия не имею, кто там что употреблял или нет, но я точно знаю, что все эти структуры вполне могли уложиться хотя бы в 1 год и не мучить спортсменов 4 сборных. Неопределённость хуже всего.
+20
-6
+14
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Anna Morgan
Все верно сказал. Почему такое наплевательское отношение к другим спортсменам? Мало того , что Валиевой позволили выступить, так еще и дело затягивали. Вообще-то это спонсоры и деньги, шоу. Также Валиева и Тутберидзе подставили всю сборную России, правда, эти терпилы слова не скажут, хотя в этом посте Винсент говорит, в том числе , и о них.
+13
-7
+6
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Олег Борищенков
Ответ Bechet
Во всем
вы забыли слово "прав"
+7
-2
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justbored
Ну не "актёрами", наверное, а "акторами".

А́ктор — действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других.
+5
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To56
МГИМО финишт? Он не называл их актерами. Actors здесь, очевидно, акторы, или, если совсем по-русски, участники всей этой круговерти.
+6
-2
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Kovka Gnutik
Этот вброс имеет свое название - давление на суд.
И чем больше обсуждается, тем больше давление.
Чего тут непонятного?
+5
-1
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Oleg Nikolaev
А можно вкратце в чем он не прав?
+12
-9
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Anna Morgan
Ответ Андрей Балабаев
Российских фигуристов уже 2 года нет, а этого всë бомбит. И это чел из страны где все эти нфл, млб на тотальном допинге. Родина стероидных мутантов типа байлс, которая без своей химии даже на старт выйти не может. Скажи спасибо ваде что так информацию придержали. Вышли бы Щербакова или Трусова вас бы также порвали в одну калитку
он не говорит о том, что ему золото подавай. Он о том, что вообще конкретики никакой нет и даже серебро не вручают, а скоро уже следующая ОИ
+6
-3
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Bechet
Ответ Oleg Nikolaev
А можно вкратце в чем он не прав?
Во всем
+10
-7
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Viks
Да, психанул. Заработанные медали уже почти 2 года не отдают!
+10
-8
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Anna Morgan
Ответ Учительгода2020
Я понимаю его чувства. Больше полутора лет он ждёт медали -хоть какой-то. Он ее точно заслужил, но ее не отдают. И уж точно он ее не получит в прямом эфире на глазах всего мира. Я понятия не имею, кто там что употреблял или нет, но я точно знаю, что все эти структуры вполне могли уложиться хотя бы в 1 год и не мучить спортсменов 4 сборных. Неопределённость хуже всего.
насколько я понимаю, российская сторона исчерпала все сроки по предоставлению документов, то есть намеренно затягивала процесс. Были тут новости
+6
-4
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Андрей Балабаев
Ответ Anna Morgan
он не говорит о том, что ему золото подавай. Он о том, что вообще конкретики никакой нет и даже серебро не вручают, а скоро уже следующая ОИ
А когда наших спустя больше чем 10 лет наград лишают из-за хрени которую родченков несëт их там всë устраивает. И вся эта их истерика для того чтобы давить и выклянчить себе незаслуженное место
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Viktoria dek
Ответ Учительгода2020
Я понимаю его чувства. Больше полутора лет он ждёт медали -хоть какой-то. Он ее точно заслужил, но ее не отдают. И уж точно он ее не получит в прямом эфире на глазах всего мира. Я понятия не имею, кто там что употреблял или нет, но я точно знаю, что все эти структуры вполне могли уложиться хотя бы в 1 год и не мучить спортсменов 4 сборных. Неопределённость хуже всего.
Вы явно не в курсе сколько другие дела рассматриваются. Вот недавно только дело закрыли, которое длилось 5 лет!
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Anastasia1990_
Ответ Oleg Nikolaev
А можно вкратце в чем он не прав?
"Положительный допинг-тест Валиевой – не единичный случай. Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов."
__________________________________
Это чистая клевета. Допинг Валиевой и то до сих пор не закрытый кейс, а уж клеветать на других фигуристов без доказательств, просто с потолка, это вообще последнее дело.
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Viktoria dek
Ответ Anna Morgan
насколько я понимаю, российская сторона исчерпала все сроки по предоставлению документов, то есть намеренно затягивала процесс. Были тут новости
Да не затягивала российская сторона ничего, уже и CAS об этом сказал, что РУСАДА только один раз перенёс слушания. 1 раз - это не затягивания процесса)
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justbored
Ответ Kovka Gnutik
Этот вброс имеет свое название - давление на суд. И чем больше обсуждается, тем больше давление. Чего тут непонятного?
Ну в суде чай не дети малолетние, чтобы эти манёвры не видеть.
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Bechet
Ответ Учительгода2020
Я понимаю его чувства. Больше полутора лет он ждёт медали -хоть какой-то. Он ее точно заслужил, но ее не отдают. И уж точно он ее не получит в прямом эфире на глазах всего мира. Я понятия не имею, кто там что употреблял или нет, но я точно знаю, что все эти структуры вполне могли уложиться хотя бы в 1 год и не мучить спортсменов 4 сборных. Неопределённость хуже всего.
Ну МОК мог фигней не страдать и вручить медали согласно статусу-кво на тот момент.
Так что Чжоу и ОК США могли сразу это попросить еще в Пекине
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Хорошее Настроение
Ответ Oleg Nikolaev
А можно вкратце в чем он не прав?
В том что применяет коллективную ответственность. Наши чистые спортсмены которых проверяли и очень строго следили не виноваты что кто то из зх страны принимал допинг, покрывал допинг или производил с ним махинации. Если ты чист твои права не должны ущемляться, но Винсент так не считает, и предпочел бы чтобы всех Русских там не было.
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именименя
Скажем дружно спасибо Камилочка Валиева
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Владислав Романов
Ответ Андрей Балабаев
Российских фигуристов уже 2 года нет, а этого всë бомбит. И это чел из страны где все эти нфл, млб на тотальном допинге. Родина стероидных мутантов типа байлс, которая без своей химии даже на старт выйти не может. Скажи спасибо ваде что так информацию придержали. Вышли бы Щербакова или Трусова вас бы также порвали в одну калитку
таким как он только с трансами соревноваться, они без допинга😁
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Kumsaegi
Г-н Балабаев, давай конкретное имя, кого лишили медалей спустя более десяти лет из-за херни, которую нес Родченков, или честно скажи, что соврал, нет таких. Да, из-за мощной государственной системы допинга в России немало спортсменов, которые никогда ни на чем не попадались, на ОИ не попали.
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Anna Stefan
Ответ Лека-Лека
Чжоу пустышка. На такой текст не способен. Ему написали и как марионетку выставили. Плюс подогрели перспективой получить медаль ОИ, которую он самостоятельно заработать не в состоянии. ПРОСТО КИТАЙСКИЙ БОЛВАНЧИК. Ну или БОЛВАН.
И фигурист г. Как бы ни превозносили его всякие Лопатены и прочие тонкие ценители "мировой" "фигурки".
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Bechet
Ответ Олег Борищенков
вы забыли слово "прав"
Нет. Я ничего не забывал. Его писанина попытка давления на КАС. Он во всем не прав
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Viks
Плёвое дело с положительной пробой МОК, ВАДА с их либероидными правилами не могут завершить за 2 года! Это просто позор какой-то...
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