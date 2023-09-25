42 комментария

Американский фигурист Винсент Чжоу уже на грани: у него нет медали командника Олимпиады-2022, зато есть разочарование и ярость.

Всему виной затянувшиеся разбирательства по допинг-делу Камилы Валиевой. Винсент не раз напоминал, что чистые спортсмены страдают из-за этой истории. И вот накануне итогового суда выдал пространное обращение, где не пощадил никого.

«25 сентября 2023.

Прошло 595 дней с тех пор, как я и мои товарищи по команде завоевали медали на Олимпийских играх. Мы до сих пор их не получили.

Возможно, вы помните, что произошло. В составе сборной США мы заняли второе место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Нас обогнала только сборная России, Япония заняла третье место, а Канада – четвертое. В день, когда мы должны были получить наши медали, МОК отменил церемонию из-за «ситуации», требующей «юридической консультации».

В МОК нас заверили, что сделают все возможное, чтобы «решить проблему как можно быстрее».

В центре «ситуации» оказался положительный тест на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой. Образец ее мочи, взятый более шести недель назад, но только что проанализированный, содержал запрещенное вещество триметазидин.

Положительный тест, как правило, немедленно привел бы к аннулированию результата сборной России, и церемония награждения могла бы пройти по плану: мы, сборная Японии и сборная Канады получили бы медали. Однако Дисциплинарная комиссия РУСАДА при поддержке CAS решила, что к Валиевой можно применять другие антидопинговые правила, поскольку на момент соревнований ей было всего 15 лет. Таким образом, впервые в современной олимпийской истории ни одной медали не вручили.

Несмотря на то, что неполучение олимпийской медали вызвало значительные экономические издержки (спонсоры любят медали), настоящий вред наносится тем, как спортивные чиновники справились с этой «ситуацией».

За 19 месяцев, прошедших с тех пор, как мы вышли на лед в Пекине, я и мои товарищи по команде почти ничего не слышали от должностных лиц, занимающихся этим делом, и у нас нет оснований полагать, что наши интересы представлены должным образом.

На этой неделе в CAS запланированы слушания, на которых МОК, WADA и РУСАДА выступят против Валиевой и российского дисциплинарного комитета. Идея о том, что такое слушание послужит интересам чистых спортсменов, абсурдна.

МОК, со своей стороны, неоднократно отказывался привлечь Россию к ответственности за допинговую программу, в которой оказались более 1000 спортсменов. WADA, которое контролируется МОК посредством соглашения с государственными органами, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные с подробным описанием масштабов применения допинга в России.

А «суд» CAS, который является подразделением МОК (его президент – вице-президент МОК), неоднократно выступал на стороне России – сначала в отмене санкций в отношении российских спортсменов, а затем в смягчении последующих санкций для России и РУСАДА. Кто из этого парада деятелей представляет интересы мои и моих товарищей по команде, а также интересы более широкого спортивного сообщества (в оригинале Чжоу употребил actors, что можно перевести как «актеры», не только «деятели», учитывая тон обращения, возможно, он имел в виду и это – Sports.ru)?

Мы попросили разрешения наблюдать за предстоящим слушанием. Нам ответили, что слушания в CAS конфиденциальны – закрыты даже для тех из нас, кто непосредственно пострадал от этого разбирательства. Нам сказали, что любая из вовлеченных сторон может потребовать проведения публичных слушаний, но ни одна из них этого не сделала. По этой причине разбирательство будет проходить за закрытыми дверями.

Открытое и прозрачное слушание во многом поможет спортсменам понять любое принятое решение. Прозрачность укрепит доверие к глобальной антидопинговой системе, которая потеряла доверие своих самых важных заинтересованных сторон – спортсменов.

Напротив, просить стороны самим решать, будут ли слушания публичными – все равно что спрашивать их, должны ли их действия подвергаться тщательному контролю со стороны. Неудивительно, что они предпочли действовать безнаказанно и избежать публичной ответственности.

Ситуация, в которой мы оказались на Играх в Пекине, и тот болезненный процесс, который мы пережили после этого, – это прямой результат решений, принятых МОК, WADA и CAS. Мировые спортивные руководители разрешили российским спортсменам участвовать в последних четырех Олимпиадах, включая Пекин-2022, несмотря на спонсируемую государством программу допинга.

Широко известно, что эта программа испортила несколько Олимпийских игр и обманула тысячи спортсменов. Кроме того, российское правительство препятствует осуществлению правосудия, манипулируя информацией, уничтожая данные лаборатории. И тем не менее сборную России не отстранили ни от одной Олимпиады.

Положительный допинг-тест Валиевой – не единичный случай. Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов . К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России.

Валиева и ее товарищи по команде никогда бы не оказались в таком положении, если бы МОК, WADA и CAS выполнили свою работу и отстранили Россию от мирового спорта. Но из-за бездействия спортивных руководителей Россия так и не получила стимул к реформам. Расплачиваются спортсмены как внутри России, так и за ее пределами.

Как демонстрируют пустые коробки с медалями нашей команды, глобальная антидопинговая система подводит спортсменов. Та элитарность Олимпийских игр, которая так ценится, зависит от принципов чистого спорта и честной конкуренции. Но руководящие организации, которым поручено соблюдение этих принципов, постоянно действуют вопреки своей предполагаемой миссии и не действуют от имени людей, ради которых они существуют, – спортсменов.

Когда церемония награждения командных соревнований фигуристов Олимпиады-2022 состоится, она станет символом грубых неудач МОК, CAS, РУСАДА и других мировых спортивных органов.

Отложенное правосудие – это отказ в правосудии.

Мне и моим товарищам по команде никогда не вернут шанс предстать перед всем миром, чтобы отпраздновать тяжелую работу всей жизни, завершившуюся достижением, определяющим карьеру. Нам помешали пережить момент, о котором мечтает каждый спортсмен – и, в конечном счете, организации, призванные защищать и создавать такие моменты, вместо этого несут ответственность за пустоту нашего успеха».

Фото: East News/The Yomiuri Shimbun via AP Images, AP Photo/David J. Phillip