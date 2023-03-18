24 комментария

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Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Алина Загитова Алина Загитова
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Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Матвей Ветлугин
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Фигурное катание Фигурное катание

Шоу-турнир в нашей фигурке получил импульс с зажигательным номером Матвея Ветлугина. В 19 лет у него не очень много опыта, зато есть смелость и память на самые яркие программы прошлого.

Соскучились по «Дон Кихоту» Загитовой или по Sexbomb Евгения Плющенко? Матвей все показал! Да-да, были и платья, и знаменитые движения из легендарных программ.

Ветлугин чуть ли не лучше всех понял, как устроить настоящее шоу. И пусть судьи его номер оценили не очень высоко (точнее – низко), овации болельщиков это компенсировали.

Вот сюжет: Матвей сидит на стуле и смотрит телевизор (пригодились гигантские мониторы на арене), щелкает каналы и в какой-то момент засыпает. Как раз на фигурном катании. И под комментарии Татьяны Тарасовой ему снится волшебный сон.

Вот он уже не под уютным одеялом, а в пачке Алины Загитовой. В этом платье она выиграла Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Тут же надо льдом раздаются знакомые мотивы «Дон Кихота».

И Матвей встает в стартовую позу Алины, но перед этим стучит кулачками по бедрам – так она делала перед каждым выступлением:

Восторг зрителей передается даже через экран. Ветлугин хорошо изучил первоисточник, поэтому самые запоминающиеся движения той программы даются легко – вот концовка:

И даже победный жест, которым Алина закончила прокат в Пхенчхане.

После «Дон Кихота» еще один культовый номер – Toxic Елизаветы Туктамышевой. Матвей и Лиза тренируются вместе у Алексея Мишина – она тепло отзывалась о программе, а может, даже напомнила, как двигаться.

Куда же без скидывания куртки?

На этом феерия Ветлугина не закончилась: на очереди другой показательный, который знают все – Sexbomb Плющенко. Конечно, костюм не такой объемный, как был у Евгения 20 с лишним лет назад – все-таки это третий слой наряда. Но именно в этой части Ветлугин сделал единственный прыжок – тоже часть трибьюта Плющенко?

«Женин аксель – это коронный прыжок. Единственный прыжок, который я смог вставить в такую насыщенную артистической составляющей программу. Попытался сделать это в его стиле – с дотянутыми ножками, ручками, выездом».

Sex Bomb от Плющенко знает весь мир. Американцы и русские в восторге, японцам – стыдно

Ну а концовка – снова победная олимпийская программа. На этот раз «Зима» Алексея Ягудина. И еще один знаменитый фрагмент – та самая дорожка, во время которой ледовая крошка разлетается из-под коньков. Эффектно!

Ну и победный жест тоже есть!

Мы обожаем «Зиму» Алексея Ягудина. Это лучшее, что было с фигурным катанием

Все это время по трибуне разносятся комментарии Тарасовой – не менее легендарные, чем программы, которые вспомнил Ветлугин.

Татьяна Анатольевна сидела в зале и, кажется, осталась довольна (а после проката Матвей подарил ей букет).

Номер завершается так же, как и начинался – герой Ветлугина спит на стуле. Просыпается и не может поверить, что такое ему снилось.

Номер Ветлугина – отличная иллюстрация того, что не обязательно придумывать новое, нужно лишь поймать удачную идею и грамотно ее реализовать.

Матвей выступал одним из первых, но сразу стало ясно, что для первого места баллов не хватит. Но то, как его встречали болельщики, точно делает его претендентом на приз зрительских симпатий.

Организаторы не раз говорили, что объединяют прошлое и будущее нашего фигурного катания в этом турнире. А Матвей сделал это в своем номере.

Фото: скриншоты трансляции Первого канала.

24 комментария

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Juulia
Просто восторг 🤩,и ведь так удачно всех передал,шикарный номер
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шампион
Забавный номер, заодно напомнил про ярчайшие моменты нашей фигурки.
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Denkaaaa
очень оригинальная идея исполнение очень даже хорошее!он заслужил награду как самый оригинальный номер!
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Edberg
Если бы так выступил условный французский или американский фигурист, на след день по российскому тв был бы репортаж про их нравы: молодых парней заставляют одевать женское
+3
-1
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Мари Хуан
Его за пропаганду лгбт не привлекут?))
+3
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Василий Кандинский
По моему откровенная попытка дискредетации вооруженных сил РФ и оскорбление чувств верующих за одно
+4
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VIDEO JOB
Почему мужчина переоделся в женщину и его показали моим детям? Это нормально???
+1
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Fenek
Захотелось пересмотреть Зиму Ягудина.

Что с судьями?(
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Елена Теселкина
Лучший номер! Проголосовала за него
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Анастасия Внукова
Отличный номер для турнира шоу-программ! Матвей - красавчик!
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закрыт по беспределу
Наиболее яркий номер.
Алинку вообще по красоте изобразил.
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Люблю Женьку
Надо голосовать за Матвея на Первом за приз зрительских симпатий!
+6
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Люблю Женьку
Правильных героев ФК выбрал Матвей! 👌 👍
+4
-2
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Евгений Вырныгаев
Ну, чувство ностальгии это всегда приятно, но далеко на этом не уедешь. Эра ремейков в кино яркое представление этому. А парень молодец, номер как минимум, вызывает приятные эмоции)
+3
0
+3
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maximus388
Был более артистичен, чем Загитова, впрочем, это несложно, в остальном -- дешевое травести, в Кривом зеркале не затерялся бы, хотя тут тоже есть Петросян.
+5
-8
-3
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закрыт по беспределу
Ответ Anatiana
Жюри из другого мира
Да они и Плющенко с Ягудиным небось не видели
+3
0
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tanya_1111
Ну классный номер чего уж там, пока лучшая задумка.
+7
-1
+6
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Залина Малина
Один из лучших номеров. Пока большинство- халтурщики. Вам дали возможность удивить! Оригинальность - главное. Мозалев и Ветлугин - это поняли. Красавцы
+9
-2
+7
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Антон Кузнецов
И кто-то за этот понос деньги платит
0
-2
-2
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burefan
По-моему так идеально.
+4
-1
+3
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Vesna krasna
это действительно номер для ШОУ-программы
+15
-1
+14
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Sportsfan
Жаль, что в начале выступал. Этим нужно было закрывать шоу! Крутая идея и воплощение. Зрители оценили, а судей на мыло!
+25
-2
+23
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Anatiana
Жюри из другого мира
+18
-1
+17
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Sgi
Это будет лучший номер !!!
+23
-2
+21
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