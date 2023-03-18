24 комментария

Шоу-турнир в нашей фигурке получил импульс с зажигательным номером Матвея Ветлугина. В 19 лет у него не очень много опыта, зато есть смелость и память на самые яркие программы прошлого.

Соскучились по «Дон Кихоту» Загитовой или по Sexbomb Евгения Плющенко? Матвей все показал! Да-да, были и платья, и знаменитые движения из легендарных программ.

Ветлугин чуть ли не лучше всех понял, как устроить настоящее шоу. И пусть судьи его номер оценили не очень высоко (точнее – низко), овации болельщиков это компенсировали.

Вот сюжет: Матвей сидит на стуле и смотрит телевизор (пригодились гигантские мониторы на арене), щелкает каналы и в какой-то момент засыпает. Как раз на фигурном катании. И под комментарии Татьяны Тарасовой ему снится волшебный сон.

Вот он уже не под уютным одеялом, а в пачке Алины Загитовой. В этом платье она выиграла Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Тут же надо льдом раздаются знакомые мотивы «Дон Кихота».

И Матвей встает в стартовую позу Алины, но перед этим стучит кулачками по бедрам – так она делала перед каждым выступлением:

Восторг зрителей передается даже через экран. Ветлугин хорошо изучил первоисточник, поэтому самые запоминающиеся движения той программы даются легко – вот концовка:

И даже победный жест, которым Алина закончила прокат в Пхенчхане.

После «Дон Кихота» еще один культовый номер – Toxic Елизаветы Туктамышевой. Матвей и Лиза тренируются вместе у Алексея Мишина – она тепло отзывалась о программе, а может, даже напомнила, как двигаться.

Куда же без скидывания куртки?

На этом феерия Ветлугина не закончилась: на очереди другой показательный, который знают все – Sexbomb Плющенко. Конечно, костюм не такой объемный, как был у Евгения 20 с лишним лет назад – все-таки это третий слой наряда. Но именно в этой части Ветлугин сделал единственный прыжок – тоже часть трибьюта Плющенко?

«Женин аксель – это коронный прыжок. Единственный прыжок, который я смог вставить в такую насыщенную артистической составляющей программу. Попытался сделать это в его стиле – с дотянутыми ножками, ручками, выездом».

Ну а концовка – снова победная олимпийская программа. На этот раз «Зима» Алексея Ягудина. И еще один знаменитый фрагмент – та самая дорожка, во время которой ледовая крошка разлетается из-под коньков. Эффектно!

Ну и победный жест тоже есть!

Все это время по трибуне разносятся комментарии Тарасовой – не менее легендарные, чем программы, которые вспомнил Ветлугин.

Татьяна Анатольевна сидела в зале и, кажется, осталась довольна (а после проката Матвей подарил ей букет).

Номер завершается так же, как и начинался – герой Ветлугина спит на стуле. Просыпается и не может поверить, что такое ему снилось.

Номер Ветлугина – отличная иллюстрация того, что не обязательно придумывать новое, нужно лишь поймать удачную идею и грамотно ее реализовать.

Матвей выступал одним из первых, но сразу стало ясно, что для первого места баллов не хватит. Но то, как его встречали болельщики, точно делает его претендентом на приз зрительских симпатий.

Организаторы не раз говорили, что объединяют прошлое и будущее нашего фигурного катания в этом турнире. А Матвей сделал это в своем номере.

Фото: скриншоты трансляции Первого канала.