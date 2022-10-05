Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

19-летний Ханс Ниманн всего за месяц превратился в самого обсуждаемого шахматиста мира. Магнус Карлсен демонстративно бойкотирует их партии, а федерация расследует возможное читерство американца.

Ниманн не спорил, что в прошлом – давно – мошенничал на онлайн-турнирах. Вот только умолчал о масштабах. Крупнейший шахматный сайт Chess.com (заблокирован в РФ) провел расследование: около сотни подозрительных партий с участием Ханса и слишком стремительный рост рейтинга.

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Коротко контекст.

В начале сентября 16-й чемпион мира Магнус Карлсен проиграл Ниманну на Sinquefield Cup и снялся с турнира, через пару недель демонстративно сдался после двух ходов на онлайн-турнире. А потом обвинил американца в жульничестве:

«Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения.

Мы должны что-то делать с читерством, и со своей стороны я не хочу играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем».

К слову, Ниманн признал, что мошенничал в онлайн-турнирах, когда ему было в 12 и 16 лет. Несмотря на то, что с теми нарушениями уже давно разобрались, Chess.com по новой заблокировал Ниманна, лишив возможности играть онлайн. Все дело в расследовании.

Ниже – самое интересное из доклада Chess.com.

Карлсен не просил банить Ниманна и даже не знал о расследовании

Прежде всего мы хотим прояснить: хотя эти события касаются важнейшей темы в шахматах – читерства, подавляющее большинство шахматных партий не связано с мошенничеством. По нашим оценкам, менее 0,14% игроков сайта когда-либо жульничали, а наши турниры в целом свободны от читерства.

Мы убеждены, что мошенничество в шахматах встречается редко, его можно предотвратить, и оно гораздо менее распространено, чем это сейчас изображают в прессе.

В данном отчете мы публикуем доказательства того, что Ханс, вероятно, читерил онлайн гораздо больше, чем выходит по его публичным заявлениям. Однако, несмотря на заметный рост рейтинга и оценки силы, на наш взгляд, нет конкретных статистических доказательств того, что Ханс жульничал в своей игре против Магнуса или в любой другой очной партии.

Магнус или его команда никогда не оказывали на нас давления с целью забанить Ханса на сайте или запретить его участие на Всемирном чемпионате Chess.com. К тому же мы не сообщали Магнусу о наших решениях насчет этих вопросов, пока их не приняли.

На самом деле Магнус даже не знал, что мы собираемся отстранить Ханса, пока тот не опубликовал нашу частную переписку.

Мы отозвали приглашение Хансу на наше крупнейшее онлайн-соревнование и заблокировали доступ к его аккаунту на сайте, основываясь на прошлом опыте общения с ним, растущих подозрениях среди топ-игроков и нашей команды относительно его быстрого прогресса в игре, на странных обстоятельствах и объяснениях его победы над Магнусом, а также беспрецедентном снятии Карлсена.

Ниманн признался в нескольких случаях читерства, но соврал – было больше, и они куда серьезнее

Ханс, по-видимому, жульничал против нескольких противников на турнирах сайта с призовыми (кроме того турнира, о котором он рассказал, и когда ему было 12 лет), а также на квалификации Speed Chess Championship и в PRO Chess League. Также есть доказательства, что он, судя по всему, мошенничал в рейтинговых партиях на Chess.com против топ-игроков и известных фигур в шахматном сообществе. Эти выводы противоречат публичным заявлениями Ханса.

Во время интервью на Sinquefield Cup он давал комментарии насчет прошлых случаев читерства:

• «Кроме того случая, когда мне было 12, я никогда, никогда-никогда не жульничал на турнире с призовыми – я бы никогда такого не сделал, это худшее, что я мог совершить».

• «Я никогда не жульничал во время стримов».

• «Помните, что мне было 16 лет, я никогда не хотел никому навредить, это были случайные игры. Я бы никогда не сделал этого в реальной игре – даже представить такое не могу».

Мы не согласны с этими утверждениями. «Команда честной игры» сайта – это сложная аналитическая группа, которая оценивает потенциальные случаи мошенничества на нашей платформе. Мы собрали подробные доказательства и после обширного анализа определили, что было множество партий, в которых ходы Ханса свидетельствовали о том, что он нарушил наши правила честной игры.

В общей сложности мы обнаружили, что он, вероятно, жульничал более чем в 100 онлайн-партиях, в том числе на турнирах с призовыми фондами . Ему было уже 17 лет, когда он мошенничал в некоторых из этих партий. 25 игр были показаны на стримах.

У сайта собственный рейтинг силы – он доказывает, что Ниманн читерил в 2020-м

На Chess.com работают аналитики честной игры с высоким рейтингом и гроссмейстеры – именно для того, чтобы понимать, насколько ход игрока был «человеческим» или «компьютерным».

Даже на высшем уровне человеческие и компьютерные шахматы отличаются. У лучших людей рейтинг Эло (метод расчета относительной силы спортсменов в играх с двумя участниками) составляет 2800. Stockfish – самый мощный шахматный движок – оценивается в 3500 пунктов и выше. В потенциальном матче между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и Stockfish Карлсен, скорее всего, проиграет все партии – не будет ни побед, ни ничьих.

Мы распознаем разные виды читерства. Некоторые, особенно новички, используют шахматные движки для каждого хода – этот вид мошенничества очевиден, его легко обнаружить.

Другие игроки, особенно те, кто играют на уровне Ханса, более изощренные и занимаются «выборочным мошенничеством», используя программу, чтобы получать советы в ключевые моменты. Они часто намеренно совершают неправильные ходы, чтобы замаскировать читерство.

Для выявления такого «выборочного мошенничества» мы используем сложные статистические методы, которые глубоко анализируют вероятность того, что какой-либо игрок мог достичь определенного результата на основе прошлых выступлений.

Сайт вычисляет совокупный показатель силы. Оценка силы — это измерение сходства между ходами, сделанными игроком, и ходами, предложенными шахматным движком как «самые сильные ходы». Показатель силы варьируется от 0 до 150, где 150 – ближе всего к «идеальным шахматам».

Оценка в 100 пунктов – ориентировочно самый высокий показатель для людей, которого можно достичь за несколько партий, оценка 90 – самый высокий балл, который выдерживал топ-игрок в течение определенного периода в классических партиях с контролем времени. Использование шахматного движка повышает этот показатель от 125 до 150.

Для игроков калибра Ниманна оценка силы служит внутренним предупреждением, которое указывает на необходимость дальнейшего анализа. Когда он признался в читерстве в 2020-м, у Ханса был показатель силы 85,50. Его он достиг с помощью мошенничества. Эта цифра находилась в диапазоне очков силы (от 103,27 до 69,91), полученных из отчетов сайта о игроках, профиль которых был забанен.

Все они, включая Ханса, признались в мошенничестве.

У Ханса быстрый рост в шахматах за доской. Слишком быстрый

За пределами онлайн-партий Ниманн – самый прогрессирующий игрок в классических шахматах в современной истории.

В каждом поколении появляется небольшая группа шахматистов, которые становятся топ-игроками. Громкие имена нынешнего поколения – Алиреза Фируджа, Винсент Каймер, Арджун Эригайси. Если смотреть чисто по рейтингу, то Ханса следует отнести к этой группе лучших молодых игроков. Мы не сомневаемся, что Ханс – талантливый игрок, но его результаты статистически экстраординарны .

С 2014-го по 2022-й его оценка силы увеличилась с 67,79 до 90,90 (в среднем 2,67 пункта в год). Для сравнения показатель Фируджи – 1,61 в год (с 77,41 до 91,33). Ханс стабильно превосходит многих ровесников в показателе силы, хотя лишь недавно продемонстрировал такой уровень игры.

У Ханса самый быстрый и самый большой рост рейтинга Эло по сравнению со сверстниками и другими известными игроками, если учитывать партии живьем после достижения рейтинга 2500.

К тому же рейтинг Ханса дважды выходил на плато, что нехарактерно для прогрессирующих вундеркиндов, которые становятся элитными гроссмейстерами.

Еще один ключевой момент, повлиявший на анализ: сейчас в топ-50 лучших игроков мира входят 13 игроков моложе 25 лет. Ханс – единственный, кто стал гроссмейстером в 17. Все остальные 12 шахматистов добились звания в возрасте с 12 до 16 лет.

Будучи активным игроком в рейтинге ФИДЕ, Ханс имел рейтинг 2313 в 15 лет, 2460 – в 16 и 2465 – в 17. Считается, что если игрок не становится гроссмейстером до 14 лет, то маловероятно, что он достигнет высшего уровня в шахматах.

Та самая партия с Карлсеном тоже вызывает вопросы

На Sinquefield Cup Ханс обыграл Магнуса в классические шахматы черными фигурами. Он прервал беспроигрышную серию Карлсена из 53 партий и оказался лишь 5-м игроком за последние 5 лет, победившим Магнуса, когда тот играл белыми.

Ханс объяснял, что его успех не был чем-то особенным и оказался возможным благодаря тому, что Магнус «сыграл довольно плохо». К тому же Ниманн «чудесным образом» подготовился именно к тому дебюту, который выбрал Карлсен. На самом деле Магнус всего дважды играл подобным образом (оба раза – до 2010-го), а позиция после рокировки Ханса на четвертом ходу никогда не встречалась в партиях норвежца .

Позднее Ниманн заявил, что Карлсен играл так против Уэсли Со в 2018-м, но такой партии в записях нет.

Магнус действительно сыграл защиту Нимцовича против Уэсли Со в быстрых шахматах в 2019-м, но порядок ходов и возникшая позиция в той игре не имели ничего общего с партией против Ниманна. Ход Ханса встречался лишь однажды – в партии между Сване и Халкиасом в июне 2022-го.

А послематчевый анализ, который провел Ханс, не соответствовал уровню, необходимому для победы над чемпионом мира (предлагал слабые альтернативные ходы и был слишком зациклен на вариантах шахматного движка).

На наш взгляд, эта партия и то, что ее окружало, кажутся странными. Однако сейчас нам неизвестны какие-либо доказательства читерства Ханса в этой игре.

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Расследование показало: несмотря на то, что с августа 2020-го были партии, которые заслуживают внимание как подозрительные, у нас нет доказательств того, что с тех пор Ниманн занимался онлайн-читерством. Но мы пришли к выводу, что ранее он жульничал гораздо чаще, чем публично рассказывал.

Считаем, что Ханс – невероятно сильный игрок и талантливый человек. Но учитывая его историю на нашем сайте, мы не верили, что сможем гарантировать честную игру, пока не переоценим имеющиеся факты.

Мы не считаем, что Ниманна следует отстранять в шахматах за доской. Его поведение онлайн и живьем может быть совершенно разным, это следует учесть. Мы поделились выводами с ФИДЕ и будем сотрудничать далее.

Фото: globallookpress.com/Johanna Lundberg, Jacek Prondzynski/Fotopyk; theguardian.com/Crystal Fuller/Saint Louis Chess Club; Twitter/HansMokeNiemann