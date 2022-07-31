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Трусова нарасхват после Олимпиады: прыгала в длину, показала фигурный трюк с клюшкой, встретилась с Овечкиным и ждет тур по Китаю

Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Александра Трусова Александра Трусова
женское катание
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Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Фигурное катание Фигурное катание

Александра Трусова насыщенно проводит межсезонье – кажется, почти трагическое серебро на Олимпиаде прибавило популярности больше, чем могло бы золото.

Саша пробует новые виды спорта (без прыжков не обходится), выступает как спикер и делится самым сокровенным.

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• В апреле – сразу после сезона Трусова удивила: пошла на занятия по стрип-пластике, а точнее по ее особому стилю Frame Up. Выбрала хореографа, которая и придумала это направление, – Настю Юрасову. Записала видео с танцем и пообещала продолжить занятия после летнего отдыха.

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• Весной проходили шоу с участием Трусовой: она выступала как у своего нынешнего тренера Этери Тутберидзе, так и у Евгения Плющенко, с которым провела предолимпийский сезон. Как итог – два новых показательных (по одному для каждого шоу): исповедь под «Я не брошу на полпути» у Этери, и номер в дуэте с хореографом «Ангелов Плющенко» Дмитрием Михайловым.

• Еще одно большое событие апреля – визит олимпийцев в Кремль. Трусова присутствовала на встрече с членами правительства, а потом и на общем собрании чемпионов и призеров, где выступал Владимир Путин.

Государственную награду Саша получала из рук помощника президента Игоря Левитина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Все призеры Пекина-2022 приехали в Кремль с медалями, но Трусова свою оставила дома. На награждение она позаимствовала серебро у Евгении Тарасовой (та вместе с Владимиром Морозовым взяла медаль в парном катании).

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Рассказала об отношениях с Кондратюком и получила приз «ярчайшей фигуристке»

• Самая неожиданная и милая новость постолимпийского сезона – из личной жизни. Оказывается, Саша встречается с Марком Кондратюком. Сначала их засекли в Дубае, куда оба прилетели в отпуск, потом они и сами подтвердили отношения, одновременно выложив нежные посты в соцсетях.

После этого Трусова даже общалась с журналистами про личное – большой шаг для скромной Саши: «До Олимпиады я бы на сто процентов сказала, что надо забыть о личной жизни и выступать. Но после – мне кажется, что можно, чтобы и была личная жизнь, и выступать хорошо. Самое главное – разграничивать».

• Отпуск Трусова провела насыщенно: после Дубая заглянула с Марком в Петербург, а потом с семьей отправилась на Мальдивы.

После возвращения в Москву сходила на вручение премии WOW Awards, где победила в номинации «Ярчайшая фигуристка года». Премию присуждают за достижения в бизнес-сфере, но, кажется, эпитет «ярчайшая» подходит Трусовой во всех значениях. Вот такой лук она собрала для выхода в свет.

• В начале июня Саша приступила к тренировкам в «Хрустальном», при этом между занятиями заглядывала на каток ЦСКА – там тренируется Кондратюк.

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• Пожалуй, главное событие июня – интеграция Трусовой в новый спорт. Она выступила в прыжках в длину на Неделе легкой атлетики в Москве (а еще провела открытую тренировку): «Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно».

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На соревнованиях фигуристка выполнила норматив второго юношеского разряда: прыгнула сначала 3,80 м, затем 3,94 и 4,10. Вне конкурса получился результат еще лучше – 4,19.

• Вообще, Трусова все чаще пробует новые виды. Следующими на очереди шли прыжки с шестом: во время сбора в Новогорске Саша вместе с Камилой Валиевой и Дарьей Усачевой сходили на тренировку к шестовикам.

А через неделю Трусова еще раз попробовала новый для нее прыжок: «Было очень интересно попробовать! Высота 1,90».

• Новое из фигурного катания тоже испытывала – в день рождения приземлила выброс двойной риттбергер. Кстати, 18-летие Трусова встретила на льду, а большую вечеринку обещала устроить позже.

Еще один спорт в копилке Саши – футбол. Вместе с другими девушками из «Хрустального» побывала на тренировке ЦСКА.

• Кажется, Саша готова ко всему. Кроме футбола и легкой атлетики она побывала на керлинге, а на благотворительном матче хоккеиста Артемия Панарина забила буллит и показала эффектный кантилевер  с клюшкой.

Там же состоялась встреча с Александром Овечкиным, где Саша рассуждала о возможном соперничестве: «Прыгну выше я, а он пробежит быстрее».

• В конце июля Трусова объявила, что ждет предложения из других видов. Уже откликнулись федерации по прыжкам в воду, гребле на байдарках и каноэ, конькобежному спорту. Хотя Саша не обещает зрелищных выступлений: «Видела предложение прыжки в воду попробовать – это очень страшно. Я могу только с трех метров «солдатиком». Если они захотят такое смотреть».

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Такое рвение оценили не все.

Например, старший тренер гимнастов Валентина Родионенко без энтузиазма относится к экспериментам Александры: «Мы ее можем пригласить, она может прийти. Но по настроению этой девочки, как она мечется сейчас, я могу только понять – она сама должна какое-то решение принять и где-то остановиться, потому что сейчас она находится в такой, я бы сказала, прострации – она не знает, чего она хочет».

А что еще? Отмененный мастер-класс в Швеции и анонс программ для Тарасовой

• Про учебу Саша тоже не забыла – поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) на заочное отделение. Трусова и Щербакова  получили там бюджетные места без вступительных испытаний.

• Еще одно появление Трусовой – на VK Fest в Петербурге. Там она выступила как спикер и дала интервью двукратному чемпиону Сочи-2014 Максиму Транькову. Поговорили и о самом главном – о фигурном катании:

«Было ли у меня желание уйти из спорта? Все знают ответ на этот вопрос. На Олимпиаде была минутная слабость. А так, чтобы серьезно обдумывать – никогда. Я сейчас готовлюсь к сезону, живу настоящим».

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• Трусова работала в «Хрустальном», съездила на сбор в Новогорск, но побывала не на всех тренировках. Так, во время визита Татьяны Тарасовой к Этери Тутберидзе Саши на льду не было. Впрочем, Тарасова обещала вернуться через пару недель (то есть в начале августа).

«Может, через две недели мы вам все-таки покажем… Наверное, уже можем Сашу показать», – сказала ей напоследок Этери.

Трусова обычно подолгу  не раскрывает новые программы, но анонс от Тутберидзе говорит, что постановки почти готовы.

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• Само собой, было много общения с журналистами. Трусова рассуждала о пятерном прыжке, говорила, что заслужила золото Олимпиады и делилась планам на жизнь после спорта:

«Через 10 лет мне будет 27 лет... Скорее всего, у меня уже будет ребенок. Потому что я хочу этого. Если у меня родится дочка, она, скорее всего, не будет фигуристкой».

• Планировалось появление Саши на шведском льду – в конце августа она должна была провести мастер-классы в Стокгольме. И когда продажи билетов шли уже неделю, Федерация фигурного катания Швеции попросила все отменить: «Это противоречит ценностям ассоциации и может нанести серьезный ущерб шведскому фигурному катанию».

Организаторы согласились, но отдельно отметили, что не воспринимают Трусову как только российскую спортсменку: «Александра займет свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества».

• И пока шведы отменяют занятия с Трусовой, в Китае готовят масштабное турне с участием Саши, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой:

«Многие китайские фанаты по-дружески называют их «Саньва», то есть «три «ва», слово создано по окончанию фамилий фигуристок, – рассказывал представитель компании-организатора. – Так что мы надеемся, что «Саньва» – Щербакова, Трусова и Валиева – смогут вскоре приехать в Китай для участия в ледовом шоу, чтобы исполнить желание многочисленных поклонников и дать им возможность вживую увидеть выступления российских фигуристок».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; t.me/pfccskamoscow; t.me/avtrusovaofficial; instagram.com/svetlana.sokolovskaya.65

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