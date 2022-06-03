🚀Трусова врывается в легкую атлетику и, конечно, будет прыгать – только в длину! А видели, как она догоняла Плющенко в спринте?

Александра Трусова покоряет новый вид спорта – легкую атлетику. Само собой, Русская ракета выбрала прыжки – на турнире в Москве она попробует себя в длине. У Саши получится?

Она заявилась на «Неделю легкой атлетики», которая пройдет 7-13 июня в Лужниках. В рамках турнира запланированы престижные соревнования с участием сборной – Мемориал братьев Знаменских, а также состязания в различных возрастных группах.

Это огромный сюрприз и первая для Трусовой соревновательная попытка в новом спорте.

• Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подтвердила участие Саши, но сохраняет интригу: «Дисциплина и день, в который выйдет на старт фигуристка, пока держатся в секрете».

В приглашении Sports.ru от Москомспорта говорится о сюрпризе 9 июня – в рамках Дня прыжков в длину . Несколько источников сообщили, что речь как раз о Трусовой.

Кроме Саши в секторе ждут звезд легкой атлетики – выступят чемпион мира Александр Меньков, многократный чемпион России Артем Примак и победительница Универсиады Юлия Пидлужная. В качестве почетных гостей позвали вице-чемпионку мира Иоланду Чен (она еще и комментатор фигурного катания), а также призера Олимпиады Инну Ласовскую и заслуженного тренера России Евгения Тер-Аванесова.

• В марте Трусова говорила, что готова поэкспериментировать с новыми видами спорта: «Попробовать хотела бы. Наверное, в прыжках в высоту, или в длину, или с шестом. Там, где надо только прыгать» .

Легкой атлетикой часто интересуются спортсмены из других видов: недавно бобслеист Алексей Лаптев бежал 100-метровку на командном чемпионате России, а лыжница Тереза Йохауг и вовсе побеждала на чемпионате Норвегии на дистанции 10 000 м.

• Но фигуристы редко пробуют другие виды, хотя бег и другие легкоатлетические дисциплины – часть их подготовки.

«Общей физической подготовкой занимаются систематично – к примеру, два раза в неделю. В ОФП входит все: от закачки пресса, спины, ног до скоростно-силовой нагрузки. После ледовой тренировки в конце дня делают заминку: крутят велосипед или просто бегают на дорожке. В конце недели бегут кросс», – рассказывал в интервью Sports.ru тренер по физподготовке Сергей Добрин.

Фигуристам действительно важна выносливость и сила – выдержать 4 минуты произвольной программы нелегко, при этом сохраняя скорость и координацию. В атлетизме Трусовой сомнений нет – иначе было бы нереально прыгнуть 5 четверных на Олимпиаде. Мало кто из мужчин идет на такой контент – зачастую и из-за недостатка физики.

«Наши мальчики выполняют раза в три меньше нагрузок, чем девочки. Девчонки пашут по принципу «баба на скаку коня остановит» . Так и тренируются топы. Они такие пахари, что их даже не с кем сравнить. Если бы пацаны посмотрели, они бы вдохновились, но сказали бы: не, мы так не будем. Безусловно, есть парни, которые тоже впахивают, но тот объем, который выполняют наши топовые девчонки, нельзя сравнивать с мужчинами», – объяснял Добрин.

• Беговые упражнения входят в ОФП, и здесь Трусова в порядке. Во время тренировок в группе Евгения Плющенко она бегала кроссы даже в дождь. Вот май-юнь 2020-го, первый сбор в Кисловодске.

И почти обгоняла в спринте тренера:

Сам Плющенко восхищался формой Саши и после сотрудничества: «Саша – невероятно талантливая девочка, а уж с точки зрения «физики» вообще сильнее всех! И Чена, и Овечкина, и Криштиану Роналду!»

Несмотря на отличную беговую подготовку Трусова, не устояла перед прыжками, хотя и там ключевое – разбег. По словам главы ВФЛА Ирины Приваловой, возможно, Саша побежит еще и спринт.

• Наша фигурная федерация традиционно не в курсе затеи, а вот в легкой атлетике довольны – там надеются, что это привлечет дополнительное внимание к спорту :

«Трусова – великая спортсменка, очень интересно как она выступит в легкоатлетических видах, в виде спорта, который является основой для всех других видов спорта. Мы надеемся, что участие Трусовой поможет в популяризации легкой атлетики», – сказала пресс-секретарь ВФЛА Алла Глущенко.

Иоланда Чен верит, что Трусова поборется за место повыше: «Соревнования по прыжкам в длину будут особенно интересными, это здорово. Учитывая максимализм Трусовой, она захочет кого-нибудь обыграть и показать хороший результат».

А чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков озаботился другим важным вопросом – как Саша будет прыгать с такими длинными волосами?

«Какую Александра выберет прическу? У нее волосы шикарные, а я тут тоже ведь отрастил шевелюру. Мне нужны идеи для укладки. Может быть, она не будет завязывать волосы в пучок или шишку, как фигуристки на соревнованиях делают, а тоже как-то попробует себя показать».

Еще Шубенков пошутил, что с приходом фигуристов в легкой атлетике будет больше олимпийских надежд. Зная упорство Трусовой, мы не удивимся.

Фото: instagram.com/avtrusova