Наша фигуристка убежала в Канаду: не каталась три года (только «Ледниковый период»), снялась в кино, а до России выступала за Эстонию

В фигурном катании наконец-то созрел громкий переход: призер Олимпийских игр и чемпионата мира Наталья Забияко собирается в Канаду.

Три года назад она не каталась и выступала только в «Ледниковом периоде». Получится ли в новой сборной?

Каталась за Эстонию (там ее критиковали за переход), а потом взяла серебро Олимпиады за Россию

Забияко родилась в Таллине, и именно этот город называет местом силы. До 15 лет выступала в одиночном катании и даже выигрывала первенство Эстонии среди юниоров. Затем перешла в пары – с разными партнерами побеждала на чемпионате страны и участвовала в чемпионатах мира и Европы (правда, выше 10-го места не поднималась). При этом тренировалась в Америке.

Вместе с россиянином Александром Забоевым отобралась в Сочи-2014, но партнеру несколько раз отказывали в эстонском гражданстве – пара так и не выступила на Олимпиаде.

Весной 2014-го дуэт распался – Забияко приняла приглашение от Нины Мозер и согласилась выступать за Россию. Она не видела перспектив в Эстонии, да и отношения с партнером не складывались. Так что нынешний переход – не первый в карьере Натальи. И 8 лет назад ее критиковали:

«Мы в шоке от решения Натальи. Еще на чемпионате мира в Японии никто и думать не мог, что она так поступит. Эстонский союз фигурного катания слишком много в нее вложил. Она поступила предательски», – негодовала тренер Оксана Романенкова.

Несмотря на протесты эстонцев, Наталья встала в пару с Юрием Ларионовым, который был на 8 лет старше. На международных турнирах Забияко – Ларионов так и не выступили: в сезоне-2014/15 Наталья отбывала карантин из-за смены сборной, а весной 2015-го Юрий завершил карьеру из-за травмы.

Большой дебют за Россию состоялся уже с Александром Энбертом. И это самое успешное сотрудничество в карьере Забияко. Хотя в первом же совместном сезоне она получила серьезную травму – упала с выброса тройного акселя:

«Самая страшная травма в карьере – кровоизлияние в мозг, трещина в черепе, лопнула барабанная перепонка в левом ухе. Была вечерняя тренировка. Мы начали делать выброс. Я упала и сильно ударилась головой об лед. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной тогда происходило».

Зато следующие три сезона оказались успешными: бронза Евро-2018, серебро в команде на Олимпиаде-2018, бронза ЧМ-2019, две победы на этапах Гран-при и три медали чемпионатов России.

Казалось, пара Забияко – Энберт откатает олимпийский цикл и подойдет фаворитом к Пекину-2022. Но уже по ходу сезона-2018/19 у Александра появились проблемы со здоровьем – на чемпионат Европы пара не поехала из-за недопуска врачей.

Перед новым сезоном они поставили программы, но сначала пропустили прокаты сборной, затем серию Гран-при, а потом и вовсе завершили карьеру.

«Конечно, первое время у меня еще были мысли, что я смогу продолжить, буду искать партнера. Мы много общались на эту тему с Ниной Мозер, со всей командой. Все понимали, что я чувствую. Поддерживали. Но когда эмоции отпустили, и я обдумала всю ситуацию, сама поняла, что надо заканчивать вместе с Сашей», – признавалась Забияко в сентябре 2021-го.

Стремилась в кино, написала книгу и поучаствовала в «Ледниковом периоде»

После окончания карьеры Забияко всерьез увлеклась кинематографом: «Возможно, попробую себя в киноиндустрии, так как мой жених – режиссер. Я начала погружаться в эту сферу, мне все интересно, я все изучаю. Кто знает, может, увидите меня в качестве актрисы или какой-то другой роли. Может, я напишу какой-нибудь сценарий».

Кстати, фильм с Натальей уже есть – документальная лента «Несломленные» Данила Гринькина.

И если карьера в кино пока ограничилась документальным фильмом и частыми поездками в Лос-Анджелес, то с писательством Наталья продвинулась больше. Она с детства сочиняла стихи, а после спорта издала автобиографию «Взгляд в душу»:

«Это был мой первый опыт в качестве писателя, и это, скажу я вам, не просто пост сочинить... Я писала ее сама и действительно вложила частичку себя».

Фигурное катание все-таки оставалось в жизни Забияко – она следила за крупными турнирами, давала интервью, но уверяла: к соревнованиям не вернется. Зато поучаствовала в «Ледниковом периоде» – яркая и бесстрашная Наталья отлично смотрелась в паре с Никитой Пресняковым. Забияко кайфовала от рокерских номеров и очень расстраивалась после раннего вылета с проекта:

«Казалось бы, «Ледниковый период» – это просто шоу. Но я реально так переживала после того, как мы выбыли! Не ожидала такого от себя, долго не могла смириться с этим. Не меньше, чем после окончания карьеры, переживала».

Хотела вернуться, но не было партнера, теперь попробует себя в Канаде

Забияко не терялась в жизни после спорта, но постоянно размышляла о фигурном катании: «Последний сезон у нас с Сашей шел на подъеме. Я реально почувствовала в себе силу, что могу еще долго кататься, добиваться результата. По возрасту можно было еще лет пять точно кататься. И тут – все. К этому никогда нельзя быть готовым».

И в то же время понимала: если даже найти партнера, то с конкуренцией в России не справиться. В сборной слишком много топовых дуэтов: молодые пары Тамары Москвиной (Бойкова – Козловский, Мишина – Галлямов), новаторы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, да и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым все еще в деле.

«Приходила к пониманию, что за Россию шансов отобраться на главные старты было очень мало, зная правила игры. Если даже кататься суперклассно, новую пару никто без очереди не пустит», – говорила Забияко в январе. Возможно, тогда она уже задумывалась о возобновлении карьеры.

Так или иначе, новость о смене спортивного гражданства появилась лишь в мае. К этому времени в фигурном катании многое изменилось: сборную России отстранили, а прошедший чемпионат мира показал, что брать медали без лидеров могут многие.

Главный пример для Забияко – француженка Ванесса Джеймс. После сезона-2018/19 она тоже вынужденно взяла перерыв, а потом вернулась с Эриком Редфордом. Теперь пара ветеранов выступает за Канаду: уже съездила на Олимпиаду (12-е место) и взяла бронзу чемпионата мира.

Партнером Забияко будет Закари Дэйлман – младший брат олимпийской чемпионки в команде Габриэль Дэйлман. Наталья на 6 лет старше канадца и намного опытнее. До 2020-го Дэйлман выступал в паре с Патрицией Эндрю, ключевое достижение дуэта – победа на юниорском чемпионате Канады. Пара распалась – на последнем чемпионате Канады Эндрю каталась уже с другими партнером.

Теперь Забияко и Дэйлман будут тренироваться у Бруно Маркотта. Главный прорыв Маркотта в прошлом сезоне – японская пара Рику Миура – Рюичи Кихара, которая на ЧМ-2022 взяла серебро. Маркотту помогает его жена Меган Дюамель. Возможно, она присоединится и к работе с новой парой.

Наталье осталось получить разрешение от Федерации фигурного катания России (ФФКР). При этом очередного карантина не будет – Забияко провела три сезона без стартов, и как только получит релиз от ФФКР, сможет кататься за Канаду.

У нас переход восприняли неоднозначно. Кто-то поддержал: Илья Авербух, Татьяна Тарасова и Максим Траньков, а главное – бывший партнер Александр Энберт:

«Надеюсь, что у нее все будет получаться, и если она будет первой на любом из турниров, я буду счастлив, очень за нее болею. Мы с ней добились всех успехов вместе, и она заслуживает золотых медалей, она прекрасная партнерша и прекрасный человек».

Но есть и те, кто против: «Флаг ей в руки, пусть выступает за Канаду. Мне как-то от ее перехода все равно, у нас есть много более именитых спортсменов», – заявила Ирина Роднина.

Коллега Родниной по Госдуме Виталий Млионов высказался еще жестче: «Пусть едет. И пусть не забывает, кто ее учил и тренировал. Пусть пляшет там перед трансгендерами. А потом ее выбросят, как и всех остальных. И будет она там спиваться».

Пока переход Забияко кажется авантюрой, но, может, она и вернется на прежний уровень?

Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath, Jamie Squire; globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Майшев