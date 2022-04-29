«Патриотизм никак не ценится». Наша биатлонистка получила меньше миллиона за медаль Олимпиады – и ей обидно

Биатлонистка Ульяна Нигматуллина получила от Удмуртии за две медали Олимпиады не так много денег, как хотелось бы. И это ее расстроило.

• После каждой Олимпиады российские медалисты срывают куш – получают выплаты от правительства, квартиры от регионов и подарки от ведомств/организаций, поддерживающих спорт. Чем больше медалей – тем внушительнее суммы. Но не всегда спортсмены остаются довольны.

Нигматуллина на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала две медали – серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной. От Удмуртии, за которую она выступает, тоже достались призовые. Ульяна очень удивилась их размеру:

– Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона.

– 900 тысяч, верно?

– Еще меньше.

– Это за одну медаль?

– Да, за одну медаль.

– Когда вы слышите новость про Тюмень и Ханты, вам не обидно?

– Немного обидно. Осознаю, что патриотизм в нашей республике никак не ценится. Жалко, что так. Думаю, многие спортсмены могут посмотреть на такой пример, подумают о своем будущем и учтут мои ошибки, – сказала Нигматуллина «Матч ТВ».

• Глава Федерации биатлона Удмуртии – тоже медалист Игр Иван Черезов – назвал другие цифры: «Возможности у всех регионов разные. Насколько помню, в Удмуртии за золото – 1,8 млн рублей, за серебро – 1,25 млн, за бронзу – 750 тысяч. То, что Ульяна сказала об этом, это право спортсмена. Ее можно понять. Когда она видит, как другие регионы платят, ее реакция объяснима».

Комментатор Дмитрий Губерниев взглянул с другого ракурса: «А в Норвегии вообще ничего не дают. Либо надо было раньше регион менять, либо просто с уважением относится к тому, что здесь есть. Давайте спросим у людей. А если бы сейчас детский хирург из Ижевска получил премию меньше миллиона и сказал, что ему стыдно? Поэтому Ульяна не совсем права».

• 900 тысяч (если верить Нигматуллиной) по сравнению с топовыми биатлонными регионами – действительно скромная сумма. Например, Кристина Резцова за те же медали, что и Нигматуллина, получила от Ханты-Мансийска 17 млн (10 за серебро и 7 за бронзу). Тюмень выплатила Александру Логинову 10 млн за две бронзы.

Каждый регион сам определяет размер выплат. Так, лыжница Вероника Степанова за эстафетное золото получит от Камчатского края не только 1,1 млн, но и квартиру. Спортсменов из Пермского края, которые не взяли медали, ждут 575 тысяч – просто за участие.

• Но так ли мало получила Нигматуллина?

1) от правительства России – 4,2 млн рублей (2,5 млн – за серебро и 1,7 млн – за бронзу);

2) от Фонда поддержки олимпийцев России – 2,5 млн рублей (вместо традиционных машин фонд сделал выплаты, эквивалентные правительственным, но по одной высшей награде);

3) от властей Удмуртии – менее 900 тысяч рублей за одну медаль;

4) нет актуальной информации по призовым от ЦСКА, за который выступает Нигматуллина. Еще в конце нулевых тарифы стартовали от миллиона рублей за бронзу.

Даже без возможного вознаграждения от ЦСКА набирается больше 7 млн рублей.

А вы согласны с Ульяной, что этого мало?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов