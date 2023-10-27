⚡️ Семья Бекхэмов снова под ударом Ребекки Лус. «Экс-любовница» Дэвида рассказала, как он просил ее «никому ни о чем не говорить» 😱

Страшный сон Дэвида Бекхэма Ребекка Лус снова в центре внимания.

Предполагаемая экс-любовница английского футболиста раскрыла сообщение, которое, по ее словам, стало началом романа с бывшей звездой сборной Англии.

Неудивительно, что Лус решила напомнить о себе в тот момент, когда на Netflix с успехом прогремел документальный сериал о семье Бекхэмов.

Кстати, эта тема также была затронута и в сериале, где Виктория Бекхэм заявила:

«Это был самый трудный период, потому что казалось, что весь мир против нас».

Дэвид добавил: «Было несколько ужасных историй, с которыми было трудно справиться. Это был первый раз, когда мы с Викторией подверглись такому давлению в нашем браке».

Норвежская инструктор по йоге не выдержала таких слов, решив напомнить о себе в интервью Daily Mail:

«Он должен взять на себя ответственность. Конечно, он может говорить все, что ему нравится, и я понимаю, что у него есть образ, который нужно сохранить, но он изображает себя жертвой, и он выставляет меня лгуньей, будто я выдумала эти истории.

Он косвенно говорит, что я заставила Викторию страдать... Но это Дэвид принес ей страдания, а не я. Он мог бы просто сказать, что это было трудное время, и я не хочу говорить об этом».

Ребекка добавила, что у нее были «кокетливые обеды» и «пьяные вечера» с футболистом, а еще Бекхэм говорил о том, что у него есть «мягкое местечко» для нее.

«Нам не нужно ни о чем рассказывать», - именно эти слова стали началом их романа. Если, разумеется, Лус не врет.