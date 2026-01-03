«Наполи» сможет подписать Майну только в случае продажи Ланга. Вингер интересен «Галатасараю»
«Наполи» попробует подписать Майну, если уйдет Ланг.
Кобби Майну еще может оказаться в «Наполи» этой зимой.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, чемпионы Италии сохраняют интерес к хавбеку «Манчестер Юнайтед». 20-летний англичанин считается приоритетной целью.
Однако ресурсы на подписание Майну у неаполитанцев будут лишь в том случае, если команду покинет Ноа Ланг. Вингер интересен «Галатасараю», и «Наполи» готов обсуждать его продажу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
