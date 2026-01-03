Грин об ошибке Габриэла в матче с «Борнмутом»: «Ужас. Он самый надежный защитник «Арсенала» и не допустит такого ляпа еще 10 лет»

Роберт Грин: Габриэл еще 10 лет не допустит такой ошибки.

Бывший вратарь сборной Англии Роберт Грин прокомментировал результативную ошибку защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса в матче с «Борнмутом».

На 10-й минуте игры Габриэл, находившийся на левом фланге, отдал поперечную передачу на линию штрафной площади, где был только форвард «Борнмута » Эванилсон Барбоза . Игрок «вишен» вышел один на один с вратарем Давидом Райей и вывел свою команду вперед.

«Это ужас в исполнении Габриэла. Он самый надежный защитник «Арсенала». Он пытался перевести мяч на своего партнера Вильяма Салиба , который был на другом фланге, и это явный ляп.

Эванилсон просто не мог не забить. За весь сезон он не забьет ни одного более легкого гола. Он не забьет ни одного более легкого гола в ворота «Арсенала ». Они подарили [«Борнмуту»] преимущество.

Это один случай на миллион. Габриэл не допустит такого ляпа еще 10 лет. Это ужасно», – сказал Грин.