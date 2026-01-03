Голы в АПЛ: «Арсенал» забивает почти в два раза чаще во втором тайме, «Сити» близок к идеальному балансу

Позади половина сезона АПЛ. Давайте посмотрим, когда команды более успешны в атакующих действиях по таймам.

Из любопытного: «Сити» стабильно хорош как в первом тайме, так и во втором. А вот лидирующий «Арсенал» обычно разгоняется в первой половине матча, выходя на пик во втором тайме. Еще более очевидный разрыв у «Ливерпуля».

«Ньюкасл» – один из немногих клубов, который результативнее в первой половине матча.

Что думаете?