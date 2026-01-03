🎥 Ужасный вечер вратаря «Ноттингема». Привез гол, получил травму и расплакался

После 1:4 с «Арсеналом» «Астон Вилла» отыгралась на «Ноттингем Форест»: подопечные Шона Дайча уступили со счетом 1:3. Вечер обернулся настоящим кошмаром для Джона Виктора – голкипера «Ноттингема».

На 73-й минуте Джон Макгинн оформил дубль. Виктор в эпизоде со вторым голом шотландца вышел далеко за пределы штрафной, когда «Вилла» была в атаке – еще и оборона вратарю совершенно не помогла, Макгинн забил в пустые.

Виктор уже через пять секунд после гола «Виллы» стал сигнализировать о повреждении.

Когда к нему подбежали медики, бразилец уже плакал.

Виктора в итоге заменил Матц Зельс. А бразилец покидал поле в слезах.

В соцсетях фанаты «Ноттингема» в повреждение вратаря не поверили. Его обвиняют в симуляции, болельщики настаивают, что бразилец просто морально не справился со своей неудачной игрой против «Виллы».

После разгрома «Тоттенхэма» в 16-м туре АПЛ команда Шона Дайча проиграла уже в четырех матчах подряд.

Вердикт по игре Виктора?