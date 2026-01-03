Вячеслав Колосков: «Динамо» Гусева – загадка. Оба раза у него было мало времени, сейчас впереди полноценные сборы, можно что-то поправить, внедрить новое»

Колосков: «Динамо» Гусева – загадка, мы его еще не видели в полной мере.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от «Динамо» при Ролане Гусеве .

Ранее Гусев был назначен главным тренером бело-голубых. До этого он был исполняющим обязанности после увольнения Валерия Карпина.

«Лично для меня «Динамо » Гусева – загадка, потому что мы его еще не видели в полной мере. Оба раза, когда Гусев становился исполняющим обязанности главного тренера, у него было мало времени. А сейчас у Гусева впереди полноценные сборы, два месяца на подготовку и комплектование команды.

Это время будет решающим с точки зрения формирования команды, структуры игры, выработки тактики и так далее. Многие компоненты за эти два месяца можно подтянуть, поправить, внедрить что-то новое. Надеюсь, что у Гусева все это получится сделать», – сказал Колосков.