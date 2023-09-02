«Мы продали не того Энтони». Болельщики «МЮ» восхищаются игрой Эланги против «Челси»
Забил победный гол.
Даже после серьезной закупки «Челси» продолжает падение в таблице АПЛ. Сегодня команда Почеттино проиграла «Ноттингем Форест» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:1. Единственный гол забил экс-игрок «Юнайтед» Энтони Эланга.
Швед спокойно обыграл защиту «синих» после того, как рекордный трансфер лондонцев Мойзес Кайседо потерял мяч на своей половине поля. Быстрая контратака оказалась кинжальной и победной.
21-летний игрок перебрался к «лесникам» из «МЮ» этим летом за 15 млн фунтов. Он уже успел в двух матчах забить гол и отдать одну голевую передачу.
Вот что говорят об Эланге болельщики «красных дьяволов»:
💭Боули: «Кто такой этот Эланга? Может быть, нам стоит купить его?» Форест: «С вас 100 млн».
💭Одна эта победа стоит 15 млн, которые они за него заплатили.
💭У Энтони Эланги больше голов на «Стэмфорд Бридж», чем у 100-миллионного Мудрика.
💭Очень рад, как Эланга процветает. Играет на левом фланге, как и должно быть.Помню времена Рангника, когда мы бездумно отправляли его на правый фланг, просили обнимать боковую линию и делать кроссы, что было совсем не его игрой. Даже простое изучение его игр за академию говорит о том, что он гораздо более опасен, когда играет слева. Большинство игроков, которых критикуют, на самом деле совсем не дерьмо. Они просто играют не на своих позициях и неправильно используются.
💭Похоже, что «Юнайтед» продал не того Энтони.
💭Эланга − это тот, кем, по мнению болельщиков «Челси», должен быть Мудрик.
Нет давления,вот и расцвёл.
История стара как мир.
Но вот Эланга точно уровень НФ)