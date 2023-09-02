Забил победный гол.

Даже после серьезной закупки «Челси» продолжает падение в таблице АПЛ. Сегодня команда Почеттино проиграла «Ноттингем Форест» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:1. Единственный гол забил экс-игрок «Юнайтед» Энтони Эланга.

Швед спокойно обыграл защиту «синих» после того, как рекордный трансфер лондонцев Мойзес Кайседо потерял мяч на своей половине поля. Быстрая контратака оказалась кинжальной и победной.

21-летний игрок перебрался к «лесникам» из «МЮ» этим летом за 15 млн фунтов. Он уже успел в двух матчах забить гол и отдать одну голевую передачу.

Вот что говорят об Эланге болельщики «красных дьяволов»:

💭Боули: «Кто такой этот Эланга? Может быть, нам стоит купить его?» Форест: «С вас 100 млн».

💭Одна эта победа стоит 15 млн, которые они за него заплатили.

💭У Энтони Эланги больше голов на «Стэмфорд Бридж», чем у 100-миллионного Мудрика.

💭Очень рад, как Эланга процветает. Играет на левом фланге, как и должно быть.Помню времена Рангника, когда мы бездумно отправляли его на правый фланг, просили обнимать боковую линию и делать кроссы, что было совсем не его игрой. Даже простое изучение его игр за академию говорит о том, что он гораздо более опасен, когда играет слева. Большинство игроков, которых критикуют, на самом деле совсем не дерьмо. Они просто играют не на своих позициях и неправильно используются.

💭Похоже, что «Юнайтед» продал не того Энтони.

💭Эланга − это тот, кем, по мнению болельщиков «Челси», должен быть Мудрик.