Про Гренландию шутят и на спортивном ТВ. Каррагер попытался подколоть Шмейхеля – быстро получил ответку

В студии CBS Sports Golazo ведущие Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс вечно друг друга подкалывают. Шутки летят и в корреспондентов, и в гостей передачи на американском ТВ.

Когда на связь со студией вышел Петер Шмейхель, датчанина попытался поддеть Каррагер:

«Я тут думаю над небольшим путешествием в Гренландию. Ты ведь из Дании, должен хорошо знать местность. Может, дашь мне парочку советов и рекомендаций?»

Карра напал вообще не на того, Петер ответил:

«Я думаю, Джейми, что это замечательная идея! И если это будет путешествие в одну сторону, я с большим удовольствием заплачу за билет!»

А совет так и не дал.