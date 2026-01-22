Про Гренландию шутят и на спортивном ТВ. Каррагер попытался подколоть Шмейхеля – быстро получил ответку
В студии CBS Sports Golazo ведущие Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс вечно друг друга подкалывают. Шутки летят и в корреспондентов, и в гостей передачи на американском ТВ.
Когда на связь со студией вышел Петер Шмейхель, датчанина попытался поддеть Каррагер:
«Я тут думаю над небольшим путешествием в Гренландию. Ты ведь из Дании, должен хорошо знать местность. Может, дашь мне парочку советов и рекомендаций?»
Карра напал вообще не на того, Петер ответил:
«Я думаю, Джейми, что это замечательная идея! И если это будет путешествие в одну сторону, я с большим удовольствием заплачу за билет!»
А совет так и не дал.
