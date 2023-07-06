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Именно этого ждут от Мудрика в «Челси»: украинец придумал красивейший гол своей сборной в полуфинале Евро🔥🔥🔥

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Правда, для выхода в финал его не хватило.

В полуфинале Евро-2023 (U21) Украина играла с Испанией и забила уже уже на 13-й минуте - Михаил Мудрик блестяще прорвался по флангу и откатил мяч на Бондаренко, которому оставалось попасть в угол.

Испанцы на этот мяч ответили пятью забитыми голами и уверенно вышли в финал. Во втором полуфинале молодежная сборная Англии разгромила Израиль 3:0.

Финал состоится в субботу.

1 комментарий

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NaughtyboY
предголевой пас на Мудрика просто идеальный, высший класс
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