Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»

Сделка по переходу Макарова в «Кайсериспор» еще не закрыта.

Гендиректор «Динамо » Павел Пивоваров заявил, что переход полузащитника Дениса Макарова в «Кайсериспор » пока не состоялся. «Сделка по Макарову еще не закрыта. Фотографии то появились, то пропали, отношения к ним клуб не имеет», — сказал Пивоваров.