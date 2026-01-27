Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
Сделка по переходу Макарова в «Кайсериспор» еще не закрыта.
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что переход полузащитника Дениса Макарова в «Кайсериспор» пока не состоялся.
«Сделка по Макарову еще не закрыта. Фотографии то появились, то пропали, отношения к ним клуб не имеет», — сказал Пивоваров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Сначала подумал, мол, а зачем поленья в Турции? А там, оказывается, холода аномальные)
Сделка это громко сказано. Просто переход.
