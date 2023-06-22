8 комментариев

Бернарду Силва, похоже, следующий топ-футболист, который переедет в Саудовскую Аравию. Португальца долго сватали в «Барселону» и «ПСЖ», но, по информации Marca, португалец выбрал Ближний Восток.

Джейми Каррагер расстроился, узнав эту новость:

«Бернарду Силва находится на пике и считается одним из лучших игроков Европы в последние пять лет!

Я не переживал, когда Саудовская лига брала игроков, которым за 30 лет, или парней вроде Невеша, которые не дотягивают до планки элитных, но если Бернарду уйдет, то, похоже, игра изменится.

Саудовская Аравия забрала себе гольф, крупные боксерские бои, и теперь они хотят взять футбол!! Этот спортивный круговорот нужно остановить!»

Каррагер оставил хэштег АПЛ и УЕФА в соцсетях, видимо, рассчитывая обратить внимание на происходящее.

Джейми не первый, кто выразил беспокойство от возможного ослабления АПЛ. Его коллега по Sky Sports Гари Невилл потребовал трансферное эмбарго на все переезды в Саудовскую Аравию.