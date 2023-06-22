In English, please
Блог

😱😱😱«Саудовскую Аравию нужно остановить!» Паника Каррагера из-за переезда Бернарду на Ближний Восток 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🥊🇸🇦

Гари Невилл Гари Невилл
Манчестер Сити Манчестер Сити
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Рубен Невеш Рубен Невеш
Бернарду Силва Бернарду Силва
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Футбол Футбол

Бернарду Силва, похоже, следующий топ-футболист, который переедет в Саудовскую Аравию. Португальца долго сватали в «Барселону» и «ПСЖ», но, по информации Marca, португалец выбрал Ближний Восток.

Джейми Каррагер расстроился, узнав эту новость:

«Бернарду Силва находится на пике и считается одним из лучших игроков Европы в последние пять лет!

Я не переживал, когда Саудовская лига брала игроков, которым за 30 лет, или парней вроде Невеша, которые не дотягивают до планки элитных, но если Бернарду уйдет, то, похоже, игра изменится.

Jamie Carragher, despre oferta lui Bernardo Silva din Arabia Saudită: „Trebuie opriți”

Саудовская Аравия забрала себе гольф, крупные боксерские бои, и теперь они хотят взять футбол!! Этот спортивный круговорот нужно остановить!»

Каррагер оставил хэштег АПЛ и УЕФА в соцсетях, видимо, рассчитывая обратить внимание на происходящее.

Джейми не первый, кто выразил беспокойство от возможного ослабления АПЛ. Его коллега по Sky Sports Гари Невилл потребовал трансферное эмбарго на все переезды в Саудовскую Аравию.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex|alex
эти трансферы - полная дичь, но парни заработают кучу бабла своим трудом и кто мы чтобы их судить)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ales Yuzefovich
Европейцы и то что они думают о свободной конкуренции )
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marcs
Раньше в Китай все ехали. Некоторые в лучшие годы. Оскар например.
Каждый зарабатывает как может. Нечего завидовать😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Погодин
А как же свобода выбора? Никогда такого не было и вот опять)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serega Izhutkin
инженеры нужны в саудовской аравии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
versalio
Это называется - рыночные отношения. Где лучше условия, туда и идут работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TalSer
Ответ Marcs
Раньше в Китай все ехали. Некоторые в лучшие годы. Оскар например. Каждый зарабатывает как может. Нечего завидовать😂
Игрушка же. Надоест, всех скинут обратно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимур Бугаевский
Ответ Serega Izhutkin
инженеры нужны в саудовской аравии?
конечно нужны, они там целый город строят новый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий