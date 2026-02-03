Хосепу Гвардиоле надоели разговоры о том, что «Ман Сити» швыряется безумными суммами на трансферном рынке. На пресс-конференции перед ответной игрой Кубка лиги с «Ньюкаслом» каталонец выговорился :

«Я немного расстроен, потому что по чистым расходам за последние пять лет мы занимаем седьмое место в Премьер-лиге. Я хочу быть первым! Если мы побеждали в прошлом, потому что много тратили, то по той же логике шесть команд должны выигрывать АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии, потому что за последние пять лет они потратили больше. Это факты».

Портал Prime Video Sport решил подкрепить слова Пепа статистикой. Эксперты составили рейтинг команд текущего розыгрыша Премьер-лиги по чистым расходам за последние пять сезонов, за основу взяли данные Transfermarkt.

Гвардиола не ошибся: «горожане» за исследуемый период потратили 460 млн евро, что позволило клубу занять седьмую строчку. По чистым расходам за последние пять сезонов в АПЛ лидирует «Ман Юнайтед» – 783 млн евро. На втором месте, конечно, «Арсенал», а замыкает тройку «Челси».

Клубы АПЛ по чистым расходам за последние пять сезонов

За указанный период «горожане» завоевали наибольшее количество трофеев – 10.Следом идут «Челси» и «Ливерпуль», в копилке которых за пять минувших сезонов прибавилось по пять титулов. «МЮ», лидер рейтинга по чистым расходам, взял два трофея.

Ваши выводы?