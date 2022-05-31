Радулов возвращается в КХЛ: в Казань к Знарку, с которым был долгий конфликт, и после дикого спада в НХЛ

«Ак Барс» умеет делать стильно и загадочно – анонсировал роликом возвращение в КХЛ Александра Радулова, которого уже пару недель отправляют в Казань на контракт в 80-90 млн рублей в год.

Бомба ли это? По имени вполне, ведь Радулов – одно из самых ярких имен российского хоккея с сотворения КХЛ, и в истории лиги он оставил ярчайший след. Будет ли от этого подписания мощный хоккейный эффект? А вот это не факт.

В любом случае, возвращение Радулова – повод вспомнить его шумную карьеру в нашей лиге.

Радулов был главной звездой КХЛ – сбежал из «Нэшвилла» со скандалом, выиграл кубок с «Салаватом», но не с ЦСКА

По факту, Радулов – это расцвет КХЛ, когда в лигу приезжали Яромир Ягр, Илья Ковальчук и еще несколько звезд калибром поменьше, а клубы не выдавали подписание Александра Горшкова за успех летней селекции.

А еще Радулов – человек-скандал, который столкнул лбами молодую российскую лигу и НХЛ, просто сбежав из «Нэшвилла». Тогда все закончилось даже с пользой для всех: стороны подписали меморандум об уважении контрактов, чтобы не воровать игроков с действующими контрактами, а Радулов остался в «Салавате» с очень большой зарплатой – в Теннесси на контракте новичка он получал меньше миллиона долларов до вычета налогов, а в Уфе – 10 млн за три года. И сразу принялся доказывать, что он – звезда.

Он творил.

Выступал в роли ледового агронома.

А еще обидно вылетал из плей-офф, побеждал в Кубке Гагарина в составе зеленой машины Вячеслава Быкова, мечтал о возвращении в НХЛ, вернулся в НХЛ и снова вылетел оттуда после тусовки с братьями Костицыными во время плей-офф.

И снова вернулся в Россию – попутно заработав «Салавату» кучу денег этим переходом. Куча – это 255 млн рублей, которые ЦСКА, взятый под крыло «Роснефтью», выложил за права на переговоры с игроком.

1 миллиард и 200 миллионов – столько Радулов получил в Москве по четырехлетнему контракту. Что он сделал за эти деньги?

Выдавил авторитетом из команды сразу несколько тренеров – Вячеслава Буцаева, Валерия Брагина и, частично, Джона Торчетти.

Вместе с Дмитрием Квартальновым проиграл эпическую серию СКА в 2015-м, а через год – финал «Магнитке», но открыл миру имя Ивана Телегина, который вошел в звено к Радулову как родной и играл в лучший хоккей в карьере.

Ругался с фанатами в Уфе.

Бесил Ковальчука.

И троллил ноунеймов, которые пытались залезть на территорию короля.

Радулов и был королем – он играл в хоккей с таким кайфом, что остальным оставалось только запоминать движения и подбирать слюни. Он бил рекорды, забивал красивые голы, прокачивал партнеров, а мы все просто качали головами и задавали себе только один вопрос: какого черта эта атомная электростанция сейчас не топчет НХЛ?

Второй кубок в России Радулов так и не выиграл – в 30 лет он решил снова попробовать свои силы в НХЛ и уехал в Монреаль. Уехал в своем стиле – президент ЦСКА Игорь Есмантович до сих пор недоволен поступком Александра: «Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами. Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА. Стараемся не возвращаться к этому персонажу».

Взорвал НХЛ со второго захода – и заставил жалеть, что не провел там пиковые годы

«В атаке у «Монреаля» нет суперзвезды. Поэтому Александр станет очень популярен. Не меньше, чем Алексей Ковалев, который был мастерюгой с удивительными руками и катанием», – такие расклады для нового вингера главного канадского клуба рисовал Сергей Наильевич Гимаев перед стартом сезона-2016/17.

Радулов ехал на отличные условия – годичный контракт почти на 6 млн, но главное – его действительно ждали в Канаду как настоящую звезду. Из приличных крайних у той сборки «Канадиенс» был лишь Макс Пачиоретти, а игроком №1 считался голкипер Кэри Прайс. Неудивительно, что Радулов со своим неугомонным стилем игры и огнем в глазах здорово оживил серенькое по именам нападение команды – второй бомбардир, лучший ассистент, плюс он единственный из нападающих «Монреаля» подтвердил свой уровень и в плей-офф, из которого «Монреаль» вылетел в первом же раунде (у Радулова было 2+5 в 6 играх, у Пачиоретти – 0+1).

Дальше – опять странности, «Канадиенс» не стали продлевать контракт с Радуловым, и он приземлился в «Далласе». Опять заключил выгодную для себя сделку, а генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен вышел к прессе и промямлил что-то невразумительное: «Ожидал ли я преданности от Радулова? Если ищете преданности – купите собаку».

Радулову на эти слова было абсолютно плевать – в Техасе он провел, возможно, лучший отрезок в карьере, но постепенно стал сдавать. В год, когда «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, Александр грустил всю регулярку – прыгал по звеньям и наскреб лишь 15 шайб за сезон. Его спасла ковидная пауза, которая на несколько месяцев отложила плей-офф – отдохнувший Радулов в кубковых матчах рубился так, что моментами все верили, что «Старс» все же смогут забодать неуязвимую «Тампу».

Но это был лишь яркая вспышка, после которой он начал угасать еще быстрее – тяжелая травма в прошлом сезоне, всего 4 шайбы в 71 матче в этом. К хоккейным проблемам добавились и финансовые – знакомый обманул Александра на 1,5 млрд рублей, то есть почти на все деньги, которые Радулов заработал за карьеру. Так что в Россию возвращается громкое имя лучшего игрока в истории КХЛ, но за ним – лишь выгоревшие остатки бывшей суперзвезды.

Его подписание в Казань – загадка. Команда возрастная, со Знарком был конфликт

Кажется, в «Ак Барсе» решили, что конфликт Радулова со Знарком исчерпан – хотя был он очень серьезным. Александр остался без контракта перед ЧМ-2016 и получил травму в плей-офф за ЦСКА, но все равно был вызван на турнир. Но не приехал – и больше не играл в сборной.

«Радулов не попал в состав, потому что не играл на ЧМ? У нас было три места под нападающих, нам нужны были обороняющиеся игроки. Те, кто может забивать, у нас уже есть в первоначальном списке.

Радулова мы хотели посмотреть на чемпионате мира, к сожалению, он не смог участвовать, и уже три года не играет на мировых первенствах. Он говорил, что «если я буду здоров, если буду под контрактом» – слишком много «если», – объяснял Олег Знарок перед Кубком мира-2016, куда поехал Иван Телегин, но не поехал Александр Радулов.

Как они сработаются сейчас – вопрос, хотя Знарок после не слишком удачного камбэка в «Спартак», возможно, и не станет воевать с авторитетным ветераном. Но пока трансфер выглядит как решение высшего руководства «Ак Барса» – еще в 2018-м президент клуба рассказывал, как хотел привезти Тасманского Дьявола в Казань и сделать тройку с Зариповым.

В игровом плане польза от Радулова тоже не очень понятна – он умный, техничный игрок, но всю карьеру его стиль строился на бешеной энергии и движении, а этого мы толком не видели в НХЛ последние три года. Темп КХЛ, конечно, ниже, но даже в него Радулову будет непросто вписаться. Скорость и выносливость нередко заканчиваются очень резко, даже у очень сильных игроков.

Кроме того, в Казани собрали очень возрастную команду – ее главным звездам уже прилично за 30 (Радулов, Войнов, Шипачев, Хафизуллин, Токранов, Глухов, Лукоянов – это уже треть состава). Если к плей-офф ее не накроет травмами и спадом формы – это будет чудом.

Впрочем, у такой грустной перспективы есть и альтернатива – если Радулов перезагрузит свою карьеру, это станет одним из главных сюжетов сезона. Верим?

Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP; globallookpress.com/Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com, Pearce/Icon Sportswire; РИА Новости/Алексей Филиппов