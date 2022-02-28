Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают

Финское издание Italehti сообщает: сегодня на заседании ИИХФ будет принято решение, по итогам которого сборные России и Беларуси не примут участие в ЧМ-2022. Также Россия будет лишена права проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

Официально об этом вот-вот объявят, но уже нет никаких сомнений в том, какие решения примет совет ИИХФ.

Что говорят другие федерации?

Отстранение России было вполне очевидным, потому что этого массово требуют европейские федерации.

Финляндия

«Мы активно обсуждали эти вопросы в выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардифом. Говорили о том, что Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Беларуси из международной хоккейной деятельности, что мы не собираемся играть против сборных этих стран. Мы также заявили, что участие России и Беларуси в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки в мае невозможно», – сказал глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела.

Латвия

«Латвийская федерация хоккея поддерживает санкции и изоляцию России от международного сообщества, в том числе и от международного спорта.

Сборная Латвии по хоккею не сыграет два запланированных контрольных матча в Риге с олимпийской сборной России и сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2022 года в Финляндии.

Латвийская федерация хоккея по совместной инициативе с другими мировыми федерациями хоккея обратилась к Международной федерации хоккея (ИИХФ) с просьбой приостановить членство российской и белорусской федерации хоккея в ИИХФ, а также отстранить всех российских и белорусских чиновников, комитеты и другие органы», – заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Чехия

Хочет отменить все соревнования с участием хоккеистов из России.

Швейцария

Требует отменить ЧМ-2023 и МЧМ-2023 в России, не пускать на ЧМ-2022 Беларусь и Россию, а также исключить представителей двух стран из всех хоккейных органов.

Насколько это проблема?

Россия основательно готовилась в ЧМ и МЧМ в 2023 году. Новые арены строятся в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге – они в разной степени готовности, но в совокупности их постройка дала бы мощный буст хоккейной инфраструктуре страны.

«Арена-Омск» обойдется примерно в 12 млрд рублей – это современный проект с возможностью быстрой трансформации и digital-фасадом, на торжественном открытии которого босс «Авангарда» Александр Крылов хотел сыграть с клубом НХЛ.

С «Сибирь-Ареной» все намного сложнее – возникли трудности со стройкой, появилось отставание по срокам, а смета в процессе скакнула вверх на 30%. Тем не менее, арена на 10,5 тысячи мест – огромный прогресс по сравнению со старым дворцом спорта, в котором сейчас играет «Сибирь».

Но главная здесь – арена СКА, которая должна стать самым большим хоккейным стадионом в мире. Там планируют сделать космос в раздевалке, 7 этажей многофунционального комплекса, а стоимость одного места будет в два раза выше, чем на «Газпром-Арене». Теперь этот дворец останется без матчей чемпионата мира.

А что с другими видами спорта?

Все аналогично – футбольная сборная России не может сыграть стыковые матчи перед ЧМ, потому что соперники дружно отказываются, а «Спартак» вот-вот исключат из Лиги Европы, где он должен был играть в 1/8 финала.

Плюс МОК рекомендует не допускать к соревнованиям российских спортсменов и официальных лиц.

Судя по всему, совсем скоро хоккей, как и весь российский спорт, окажется в полной изоляции.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield