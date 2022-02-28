Полосатый Хоккей
Блог

Санкции пришли в хоккей: сборная не едет на чемпионаты мира (взрослый и молодежный), турниры 2023-го тоже забирают

молодежный чемпионат мира молодежный чемпионат мира
Сборная Латвии по хоккею Сборная Латвии по хоккею
ФХР ФХР
Сборная Финляндии по хоккею Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею
ЧМ по хоккею ЧМ по хоккею
ИИХФ ИИХФ
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
МОК МОК
Хоккей Хоккей

Финское издание Italehti сообщает: сегодня на заседании ИИХФ будет принято решение, по итогам которого сборные России и Беларуси не примут участие в ЧМ-2022. Также Россия будет лишена права проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

Официально об этом вот-вот объявят, но уже нет никаких сомнений в том, какие решения примет совет ИИХФ.

Что говорят другие федерации?

Отстранение России было вполне очевидным, потому что этого массово требуют европейские федерации.

Финляндия

«Мы активно обсуждали эти вопросы в выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардифом. Говорили о том, что Федерация хоккея Финляндии требует полного исключения России и Беларуси из международной хоккейной деятельности, что мы не собираемся играть против сборных этих стран. Мы также заявили, что участие России и Беларуси в чемпионате мира в Тампере и Хельсинки в мае невозможно», – сказал глава Финского хоккейного союза Харри Нуммела.

Латвия

«Латвийская федерация хоккея поддерживает санкции и изоляцию России от международного сообщества, в том числе и от международного спорта.

Сборная Латвии по хоккею не сыграет два запланированных контрольных матча в Риге с олимпийской сборной России и сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2022 года в Финляндии.

Латвийская федерация хоккея по совместной инициативе с другими мировыми федерациями хоккея обратилась к Международной федерации хоккея (ИИХФ) с просьбой приостановить членство российской и белорусской федерации хоккея в ИИХФ, а также отстранить всех российских и белорусских чиновников, комитеты и другие органы», – заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.

Чехия

Хочет отменить все соревнования с участием хоккеистов из России.

Швейцария

Требует отменить ЧМ-2023 и МЧМ-2023 в России, не пускать на ЧМ-2022 Беларусь и Россию, а также исключить представителей двух стран из всех хоккейных органов.

Насколько это проблема?

Россия основательно готовилась в ЧМ и МЧМ в 2023 году. Новые арены строятся в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге – они в разной степени готовности, но в совокупности их постройка дала бы мощный буст хоккейной инфраструктуре страны.

«Арена-Омск» обойдется примерно в 12 млрд рублей – это современный проект с возможностью быстрой трансформации и digital-фасадом, на торжественном открытии которого босс «Авангарда» Александр Крылов хотел сыграть с клубом НХЛ.

С «Сибирь-Ареной» все намного сложнее – возникли трудности со стройкой, появилось отставание по срокам, а смета в процессе скакнула вверх на 30%. Тем не менее, арена на 10,5 тысячи мест – огромный прогресс по сравнению со старым дворцом спорта, в котором сейчас играет «Сибирь».

Но главная здесь – арена СКА, которая должна стать самым большим хоккейным стадионом в мире. Там планируют сделать космос в раздевалке, 7 этажей многофунционального комплекса, а стоимость одного места будет в два раза выше, чем на «Газпром-Арене». Теперь этот дворец останется без матчей чемпионата мира.

А что с другими видами спорта?

Все аналогично – футбольная сборная России не может сыграть стыковые матчи перед ЧМ, потому что соперники дружно отказываются, а «Спартак» вот-вот исключат из Лиги Европы, где он должен был играть в 1/8 финала.

Плюс МОК рекомендует не допускать к соревнованиям российских спортсменов и официальных лиц.

Судя по всему, совсем скоро хоккей, как и весь российский спорт, окажется в полной изоляции.

Россия теряет спортивные турниры, стыки с Польшей под угрозой. Очень длинный – и растущий – список

Как сужалась география КХЛ: последовательно лишились Чехии, Украины, Словакии и Хорватии

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные