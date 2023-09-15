67 комментариев

Стоимость (и внешний вид) – 🤯

КХЛ наконец-то определилась с местом проведения ближайшего Матча звезд – в декабре его примет питерская «СКА-Арена». Самое интересное – она еще даже не сдана в эксплуатацию.

Вообще новый дворец СКА – главный объект этого хоккейного сезона. Ожидалось, что на нем будут играть уже в сентябре, но что-то пошло не так:

● 19 мая 2023-го, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский: «Огромная работа по созданию спортивного кластера близится к завершению. Уже осенью этого года, в сентябре, «СКА Арена» будет готова принять первые хоккейные матчи»;

● 11 августа 2023-го, главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы – не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем»;

● 12 сентября 2023-го, председатель совета директоров СКА Александр Медведев: «Если она будет готова и сертифицирована, то клуб будет проводить на ней матчи».

Строительство началось еще в 2020 году и должно было завершиться к октябрю 2022-го, а уже в мае – чемпионат мира по хоккею.

Но ЧМ-2023 в итоге был перенесен в Финляндию и Латвию, поэтому работа над новой ареной продолжалась неспешно, сроки введения в эксплуатацию затянулись.

У места, на котором располагается «СКА Арена», уже есть своя история – прежде тут находился Спортивный-концертный комплекс «Петербургский». Он был одним из самых крупных сооружений СССР и изначально строился к летним Играм-1980 в Москве. А в 1988 году на международном конгрессе в Париже СКК признали одним из самых выдающихся сооружений XX века – наравне с Эйфелевой башней и тоннелем под Ла-Маншем.

С годами он перестал впечатлять публику. Уже в начале 1990-х комплекс все меньше проводил спортивные мероприятия, и чаще всего использовался как площадка для концертов. В разные годы в СКК выступали Алла Пугачева, группа «Кино», ДДТ. Туда приезжали Scorpions, Metallica, Rammstein, Depeche Mode и другие. В августе 2019-го Дженнифер Лопес была последней, кто дал там концерт.

В том же году было принято решение о сносе СКК и реконструкции территории под новый объект «СКА-Арену» – а в конце января 2020-го рухнула крыша комплекса и большая часть здания.

Заявленная стоимость нового проекта оценивается в 37 млрд рублей. Это уже больше, чем у «Сибирь-Арены» (17,2 млрд) и «G-Drive-Арены» (12 млрд) вместе взятых.

Но и вместимость у домашнего стадиона СКА будет гораздо больше, чем в Новосибирске (10 518) и Омске (12 000) – 21 500 во время хоккейных матчей и 23 тысячи – во время концертов.

Новая арена в Санкт-Петербурге будет самой большой хоккейной ареной в мире, опережая Bell Centre – домашнюю арену «Монреаля» (21,3).

Семиэтажная арена находится на улице Юрия Гагарина и внешне действительно выглядит просто космически.

Рядом с ареной есть все для комфортного отдыха: парковая зона, детские площадки. Недалеко футбольное поле, скейт-парк и скалолазание, теннисные корты, а также зона для катания на коньках. В общем, масса развлечений, которые привлекут внимание всех болельщиков.

Внутри ледового дворца современная площадка, способная трансформироваться под любой размер.

Первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам (прямо как в НХЛ), а самый большой медиакуб в Европе еще больше погрузит болельщиков в игру.

А еще фитнес-центр с универсальным залом и бассейном, рестораны, СПА-салоны.

Арена сможет принимать не только хоккей. «На арене заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта: хоккей, следж‑хоккей, фигурное катание, шорт‑трек, танцы на льду, волейбол, баскетбол, гандбол, ММА, бокс, спортивные танцы/бальные танцы, художественная, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, теннис», – анонсировал советник по коммуникациям «Волга Груп» Антон Куревин.

На арене уже прошел тестовый матч – и вместе с работниками стройки играл Илья Ковальчук. «Каждый, кто будет сюда приходить, получит колоссальное удовольствие. Все современно, просторно, раздевалка рядом со льдом. Я думаю, что и СКА, и сборной России здесь точно будет очень комфортно», – сказал нападающий, еще официально не закончивший карьеру, для «Матч ТВ».

Фото: gk-gorka.ru; skaarena.ru; instagram.com/skaarenahockeyclub; youtube.com/КХЛ; vk.com/ckk2023; vk.com/ska__arena; РИА Новости/Александр Гальперин, Олег Макаров