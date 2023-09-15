67 комментариев

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«СКА-Арена» – самый большой и дорогой хоккейный стадион в мире! Даже в НХЛ такого нет

СКА-Арена СКА-Арена
СКА СКА
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Борис Пиотровский
Александр Медведев Александр Медведев
Хоккей Хоккей

Стоимость (и внешний вид) – 🤯

КХЛ наконец-то определилась с местом проведения ближайшего Матча звезд – в декабре его примет питерская «СКА-Арена». Самое интересное – она еще даже не сдана в эксплуатацию. 

Вообще новый дворец СКА – главный объект этого хоккейного сезона. Ожидалось, что на нем будут играть уже в сентябре, но что-то пошло не так:

● 19 мая 2023-го, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский: «Огромная работа по созданию спортивного кластера близится к завершению. Уже осенью этого года, в сентябре, «СКА Арена» будет готова принять первые хоккейные матчи»;

● 11 августа 2023-го, главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Когда арена будет готова, мы это обсудим обязательно. Мы – не строители арены. Как только арена будет готова, мы, возможно, туда переедем»;

● 12 сентября 2023-го, председатель совета директоров СКА Александр Медведев: «Если она будет готова и сертифицирована, то клуб будет проводить на ней матчи».

Строительство началось еще в 2020 году и должно было завершиться к октябрю 2022-го, а уже в мае – чемпионат мира по хоккею.

Но ЧМ-2023 в итоге был перенесен в Финляндию и Латвию, поэтому работа над новой ареной продолжалась неспешно, сроки введения в эксплуатацию затянулись.

У места, на котором располагается «СКА Арена», уже есть своя история – прежде тут находился Спортивный-концертный комплекс «Петербургский». Он был одним из самых крупных сооружений СССР и изначально строился к летним Играм-1980 в Москве. А в 1988 году на международном конгрессе в Париже СКК признали одним из самых выдающихся сооружений XX века – наравне с Эйфелевой башней и тоннелем под Ла-Маншем. 

С годами он перестал впечатлять публику. Уже в начале 1990-х комплекс все меньше проводил спортивные мероприятия, и чаще всего использовался как площадка для концертов. В разные годы в СКК выступали Алла Пугачева, группа «Кино», ДДТ. Туда приезжали Scorpions, Metallica, Rammstein, Depeche Mode и другие. В августе 2019-го Дженнифер Лопес была последней, кто дал там концерт. 

В том же году было принято решение о сносе СКК и реконструкции территории под новый объект «СКА-Арену» – а в конце января 2020-го рухнула крыша комплекса и большая часть здания.

Заявленная стоимость нового проекта оценивается в 37 млрд рублей. Это уже больше, чем у «Сибирь-Арены» (17,2 млрд) и «G-Drive-Арены» (12 млрд) вместе взятых.

Но и вместимость у домашнего стадиона СКА будет гораздо больше, чем в Новосибирске (10 518) и Омске (12 000) – 21 500 во время хоккейных матчей и 23 тысячи – во время концертов.

Новая арена в Санкт-Петербурге будет самой большой хоккейной ареной в мире, опережая Bell Centre – домашнюю арену «Монреаля» (21,3).

Семиэтажная арена находится на улице Юрия Гагарина и внешне действительно выглядит просто космически. 

Рядом с ареной есть все для комфортного отдыха: парковая зона, детские площадки. Недалеко футбольное поле, скейт-парк и скалолазание, теннисные корты, а также зона для катания на коньках. В общем, масса развлечений, которые привлекут внимание всех болельщиков.  

Внутри ледового дворца современная площадка, способная трансформироваться под любой размер. 

Первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам (прямо как в НХЛ), а самый большой медиакуб в Европе еще больше погрузит болельщиков в игру. 

А еще фитнес-центр с универсальным залом и бассейном, рестораны, СПА-салоны.

Арена сможет принимать не только хоккей. «На арене заложена возможность проведения соревнований более чем по 20 видам спорта: хоккей, следж‑хоккей, фигурное катание, шорт‑трек, танцы на льду, волейбол, баскетбол, гандбол, ММА, бокс, спортивные танцы/бальные танцы, художественная, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, теннис», – анонсировал советник по коммуникациям «Волга Груп» Антон Куревин. 

На арене уже прошел тестовый матч – и вместе с работниками стройки играл Илья Ковальчук. «Каждый, кто будет сюда приходить, получит колоссальное удовольствие. Все современно, просторно, раздевалка рядом со льдом. Я думаю, что и СКА, и сборной России здесь точно будет очень комфортно», – сказал нападающий, еще официально не закончивший карьеру, для «Матч ТВ».  

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Фото: gk-gorka.ru; skaarena.ru; instagram.com/skaarenahockeyclub; youtube.com/КХЛ; vk.com/ckk2023; vk.com/ska__arena; РИА Новости/Александр Гальперин, Олег Макаров

67 комментариев

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barbarian1991
Главное, чтобы все двери открывались, и лёд был хороший, всё остальное - мелочи.
+27
-3
+24
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gukmamop
Выглядит в самом деле очень круто
+20
-1
+19
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BillShen
Бэлл Центр возведен в 1996 году и Монреаль никуда из него не переезжает, есть дешевый и универсальный Sap-центр, возведенный в 1993 году и тоже все норм.
В Питере - возведен Ледовый Дворец, принимавший ЧМ-2000 к 2000 году, теперь возводят новую арену... Ротенберг-распил. Позор и, как говорит одна олимпийская чемпионка, которую любит Марино - безЫзбежность.
+14
-5
+9
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ivan_krylov
самая дорогая в мире она совершенно по другой причине
+10
-1
+9
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artpal
Ответ Ничего Нового
Да, вместимость под концерты - это важно, будет куда Шамана пригласить
Для него уже целую Зенит-арену возвели
Двадцатитысячник маловат будет
+9
-2
+7
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Onion
На улице Юрия Гагарина? Серьезно?!
Весь остальной текст, видимо, настолько же выверен и правдив)))
+7
-3
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Денис Н.
только вот улицы Юрия Гагарина нет в Сакт-Петербурге.
+4
0
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Дмитрий Фещенко
Ответ ivan_krylov
самая дорогая в мире она совершенно по другой причине
Если суммы верны, то он ни разу не самый дорогой в мире, даже близко.
+4
-1
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Ничего Нового
Ответ artpal
Очень красиво Единственное, в статье не раскрыта тема логистики - далеко ли арена от центра города и какая транспортная доступность (есть ли рядом метро, остановки и т.д.). По картинкам создается впечателение, что ближайший транспорт очень далеко
Да нет, там от метро через парк 15 минут или одну остановку на автобусе. Даже с учётом того, что старый Ледовый дворец прямо на станции метро расположен (но в спальнике), у новой арены поудачнее месторасположение
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йозе марино
цитадель зла..
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Andrey Bokov
Ответ daniil_35
Стереотипный стадион. Внутри ничем не отличается от других. Например, в Омске очень круто. Совсем другая атмосфера. Питер, как обычно, деньги попилил и безвкусное г*вно построил.
ты там был?)) откуда знаешь, что безвкусное? какая атмосфера на еще не построенном стадионе? вы что там употребляете?))
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Михаил Савченко
Не хожу на СКА, пока у руля недотренер
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Валерий Сергеевич
Ответ Andrey Bokov
нормальная арена будет. Останется Ледовый и Юбилейный. Вполне можно подумать о втором клубе в КХЛ. Инфраструктура есть. и такую еще по искать надо
А что, трех фарм-клубов уже мало?
+3
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artpal
Ответ barbarian1991
Главное, чтобы все двери открывались, и лёд был хороший, всё остальное - мелочи.
И аэропорт рядом
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Stewee
Внутри выглядит как 12-15 тысячник. Непонятно, как там 21500 поместятся.
П.с. Заранее пишу, что вижу 2 ярус без сидений.
+2
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kotopandych
На рендерах еще более менее смотрится, но в жизни совсем печальный видок у всех этих громоздких металлоконструкций. Хотя может еще что-то сделают с ними
+5
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Роман Абрамов
Только не улица Юрия Гагарина, а проспект
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Олег Горбачёв
Автор
Ответ Onion
На улице Юрия Гагарина? Серьезно?! Весь остальной текст, видимо, настолько же выверен и правдив)))
Извиняюсь, исправим)
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pulyalke
я вообще раньше думал, что тут инт 23 года пройдет - шайба явно бы подвинулась на недельку
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Vitto
Ответ Дмитрий Фещенко
Если суммы верны, то он ни разу не самый дорогой в мире, даже близко.
В номинальных числах точно не самая дорогая. В НХЛ есть арена и 800+ млн и 1 млрд.
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Al561
Можно построить и на 30 тыс. человек арену, только вопрос, будет ли она заполняться регулярно и приносить прибыль, чтобы окупить строительство.
С верхних дальних рядов смотреть хоккей некомфортно, народ больше в куб смотрит.
Билеты на верхних рядах самые дешевые.
Построить арену на 23 тысячи, только чтоб переплюнуть канадцев, это расписаться в собственной убогости и неполноценности.
Если есть лишние деньги, лучше построить арену более комфортную для зрителей, с большими холлами и фойе, с зонами для магазинов, питания, отдыха, разных активностей, удобными входами-выходами.
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Жэд Кэлэд
Ответ Al561
Можно построить и на 30 тыс. человек арену, только вопрос, будет ли она заполняться регулярно и приносить прибыль, чтобы окупить строительство. С верхних дальних рядов смотреть хоккей некомфортно, народ больше в куб смотрит. Билеты на верхних рядах самые дешевые. Построить арену на 23 тысячи, только чтоб переплюнуть канадцев, это расписаться в собственной убогости и неполноценности. Если есть лишние деньги, лучше построить арену более комфортную для зрителей, с большими холлами и фойе, с зонами для магазинов, питания, отдыха, разных активностей, удобными входами-выходами.
На сегодняшний день можно и на 70 тысяч крытую арену типа под хоккей и баскет построить. Вопрос, зачем?)
+1
0
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Stewee
Ответ JohnySPB
Там только первый ярус как Ледовый, около 12 тысяч. Но эти скайбоксы портят визуал и монолитность, как и на Крестовском. Еще не понятно зачем делать такие огромные выезды для техники по углам, можно было сделать их минимум в 2 раза ниже.
Тогда надо дождаться 1 игры с полными трибунами. А то пока что нет понимания, не ощущается как 19-20 тысячник в НХЛ.
+1
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Ничего Нового
Да, вместимость под концерты - это важно, будет куда Шамана пригласить
+7
-6
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AF
Ответ BillShen
Бэлл Центр возведен в 1996 году и Монреаль никуда из него не переезжает, есть дешевый и универсальный Sap-центр, возведенный в 1993 году и тоже все норм. В Питере - возведен Ледовый Дворец, принимавший ЧМ-2000 к 2000 году, теперь возводят новую арену... Ротенберг-распил. Позор и, как говорит одна олимпийская чемпионка, которую любит Марино - безЫзбежность.
да любит он ее во все как говорится ))
+1
0
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