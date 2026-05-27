  • Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13
Швейцария и Канада выиграли все матчи на групповом этапе ЧМ.

Сборная Швейцарии выиграла все матчи группового этапа на домашнем чемпионате мира в основное время.

Сегодня команда под руководством Яна Кадьо обыграла сборную Финляндии в заключительном матче групповой стадии – 4:2. Швейцарцы заняли 1-е место в группе A, набрав 21 очко, общий счет – 39:7. 

Победителем группы B стала сборная Канады, которая тоже одержала 7 побед в 7 матчах: 6 из них в основное время, еще одну – в овертайме (над Норвегией, 6:5 ОТ). Канадцы забросили 33 шайбы и пропустили 13.

В четвертьфинале соревнования сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. Канадцы встретятся со сборной США.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Пожелаю 🇨🇭 выйти в финал и хоть и будет непросто, но выиграть свой первый ЧМ по хоккею - они этого заслуживают своей игрой уже не первый год!
ОтветAlex.K71
Комментарий скрыт
Ответ嘉納-治五郎 嘉納-治五郎
Комментарий скрыт
Странно, что минусуют. Швейцария как всегда облажается в финале. Если до него дойдет
Вообще ни о чем не говорит. Все в плей-офф решится. И 39:7 и 33:13 могут феерично отлететь в первых же матчах.
ОтветiExpert
Так и будет)
Финал Латвия - Финляндия
ОтветiExpert
Согласен. А то повесили золотые медали уже. Как у сборной России бывало - уверенная игра в группе и стоп-кран в виде финнов или еле вышедших из группы канадцев (как в 21 году)
Швейцария давно приблизилась к так называемой "элите" хоккейных сборных. Она кстати 2-я в рейтинге Международной федерации хоккея перед нынешнем ЧМ. Играть научились швейцарцы, с этим нет смысла спорить. Но удастся ли им выиграть золото, это большой вопрос. Много должно всего сложиться.
ОтветTim SuiTed
Слушай, я это уже лет последние 10-15 слышу. Когда она уже там приблизится то?
ОтветTim SuiTed
Так они лет 20 как научились, но чтобы в элиту зайти надо хотя бы 1 раз ЧМ выиграть
Красная машина
Четвертьфинал, последний матч для Швейцарии на домашнем чм.
И сейчас вылетит от Швеции
Один фиг чемпионами они не станут) Просто не умеют)))
А что толку если снова проиграют в финале
ОтветJohn Johnson
Пусть шведов пройдут для начала. Шведы дурака валяли пока что
ОтветJohn Johnson
В финале ли?
Послезавтра и проиграют
Осталось выиграть золото, чтобы пробиться в элиту
В гостях, конечно, сложные матчи были у швейцарцев ;)
