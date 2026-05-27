Швейцария выиграла все матчи на групповом этапе ЧМ в основное время с общим счетом 39:7. У Канады 6 побед в основное время и 1 в овертайме при 33:13

Сборная Швейцарии выиграла все матчи группового этапа на домашнем чемпионате мира в основное время.

Сегодня команда под руководством Яна Кадьо обыграла сборную Финляндии в заключительном матче групповой стадии – 4:2. Швейцарцы заняли 1-е место в группе A, набрав 21 очко, общий счет – 39:7.

Победителем группы B стала сборная Канады, которая тоже одержала 7 побед в 7 матчах: 6 из них в основное время, еще одну – в овертайме (над Норвегией, 6:5 ОТ). Канадцы забросили 33 шайбы и пропустили 13.

В четвертьфинале соревнования сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. Канадцы встретятся со сборной США.