Малкин перед продлением контракта с «Питтсбургом»: «Сколько там мне предложили? Где нули? Может, я смогу добавить еще один»
Малкин о контракте с «Питтсбургом»: нельзя добавить еще один нолик?.
Евгений Малкин пошутил о своей зарплате, подписывая новый контракт с «Питтсбургом».
Россиянин заключил соглашение с «Пингвинс» на один год с зарплатой 5,5 миллиона долларов. Клуб НХЛ выложил видео, в котором показано, как 39-летний хоккеист подписывал договор.
«Лучший город, лучшие фанаты! Я остаюсь еще на один год. Бинго!
Сколько там мне предложили, я не знаю? Может, я смогу добавить нолик. Где нули? Нельзя добавить еще один? Номер нужен? Или только подпись? Готово.
Лучший день в моей жизни!» – сказал Малкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм «Питтсбурга»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии