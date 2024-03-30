Сэйв сезона от вратаря «Авангарда» – в прыжке дотянулся до шайбы ловушкой

Победить это не помогло.

«Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4). Без яркой игры вратаря Павла Хомченко преимущество «Локомотива» сформировалось бы раньше. В середине второго периода случился этот ярчайший эпизод. Тогда Хомченко вроде бы не просчитал отскок от борта и поехал за ворота. Шайба же вылетела на пятак, где момент завершал Георгий Иванов.

Иванов идеально попал по шайбе и бросил в дальний угол – Хомченко справился. Отбил шайбу ловушкой. В прыжке. Вот так!

Смотрим с разных ракурсов:

Подобные отскоки от бортов происходят регулярно и на разных аренах. Контролировать их тяжело, но все обычно развивается одинаково. Вратарь едет за ворота, чтобы остановить шайбу. Потом не находит, а она уже выкатывается к створу. Тут Хомченко быстро отреагировал и все-таки вытащил бросок Иванова. Сохранил «Авангарду» шансы на спасение, но этого в итоге не хватило.

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сказал после матча о том сэйве от Хомченко: «Думал, что это придаст нам больше уверенности». Хомченко удерживал «Авангард» в игре и в первом периоде. Там он пропустил от Артура Каюмова, но всего отбил 10 бросков. Общая статистика по броскам за стартовый отрезок – 2:11. «Авангард» взбодрился лишь во второй половине встречи.

Вторую шайбу «Локомотива» на отметке 40:16 забросил Максим Березкин. Затем Хомченко вообще никто не беспокоил: «Авангард» доминировал по контролю шайбы, а хоккеисты «Локомотива» просто помогали вратарю Исаеву. Всего Хомченко сделал 16 сэйвов – меньше (10) было лишь во второй игре серии с «Локомотивом» (0:7). В ней Павла заменили после трех голов.

Одним ярким моментом Хомченко перекрыл прошлое и будто бы резко убедил в правильности перехода в «Авангард». Напоминаем: в «Адмирале» Павел ни разу не сыграл в плей-офф, потому что проигрывал конкуренцию Никите Серебрякову. До этого он выходил в розыгрыше Кубка Гагарина всего раз и только на 22 минуты: в сезоне-2019/20 за «Спартак» в матче с «Динамо» (1:5).

В плей-офф-2023/24 29-летний Хомченко отыграл 12 матчей (11 полных). «Авангард» остановился во втором раунде, но в будущем у Хомченко будет новый шанс. Его контракт с «Авангардом» действует и на следующий сезон.