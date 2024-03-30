Сэйв сезона от вратаря «Авангарда» – в прыжке дотянулся до шайбы ловушкой
Победить это не помогло.
«Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии (0:2, 3-4). Без яркой игры вратаря Павла Хомченко преимущество «Локомотива» сформировалось бы раньше. В середине второго периода случился этот ярчайший эпизод. Тогда Хомченко вроде бы не просчитал отскок от борта и поехал за ворота. Шайба же вылетела на пятак, где момент завершал Георгий Иванов.
Иванов идеально попал по шайбе и бросил в дальний угол – Хомченко справился. Отбил шайбу ловушкой. В прыжке. Вот так!
Смотрим с разных ракурсов:
Подобные отскоки от бортов происходят регулярно и на разных аренах. Контролировать их тяжело, но все обычно развивается одинаково. Вратарь едет за ворота, чтобы остановить шайбу. Потом не находит, а она уже выкатывается к створу. Тут Хомченко быстро отреагировал и все-таки вытащил бросок Иванова. Сохранил «Авангарду» шансы на спасение, но этого в итоге не хватило.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сказал после матча о том сэйве от Хомченко: «Думал, что это придаст нам больше уверенности». Хомченко удерживал «Авангард» в игре и в первом периоде. Там он пропустил от Артура Каюмова, но всего отбил 10 бросков. Общая статистика по броскам за стартовый отрезок – 2:11. «Авангард» взбодрился лишь во второй половине встречи.
Вторую шайбу «Локомотива» на отметке 40:16 забросил Максим Березкин. Затем Хомченко вообще никто не беспокоил: «Авангард» доминировал по контролю шайбы, а хоккеисты «Локомотива» просто помогали вратарю Исаеву. Всего Хомченко сделал 16 сэйвов – меньше (10) было лишь во второй игре серии с «Локомотивом» (0:7). В ней Павла заменили после трех голов.
Одним ярким моментом Хомченко перекрыл прошлое и будто бы резко убедил в правильности перехода в «Авангард». Напоминаем: в «Адмирале» Павел ни разу не сыграл в плей-офф, потому что проигрывал конкуренцию Никите Серебрякову. До этого он выходил в розыгрыше Кубка Гагарина всего раз и только на 22 минуты: в сезоне-2019/20 за «Спартак» в матче с «Динамо» (1:5).
В плей-офф-2023/24 29-летний Хомченко отыграл 12 матчей (11 полных). «Авангард» остановился во втором раунде, но в будущем у Хомченко будет новый шанс. Его контракт с «Авангардом» действует и на следующий сезон.
Локомотив с Победой и проходом дальше.
Авангарду респект. Смогли вернуть интригу в серии.
На повторе со спины игрока видно, что кипер видел бросок. Если бы бросок был низом, он бы мог клюшкой среагировать. Он её и так опустил, но так как уже работал ловушкой, нет смысла дальше смотреть на клюшку. Брось низом, вместо ловушки он бы попытался лучше клюшкой сыграть. Потом бы писали, что надо было верхом кидать)