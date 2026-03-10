Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
Ротенберг рассказал, что общается с Овечкиным.
Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что общается с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Текущий сезон – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).
«С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге.
Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ», – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Кто?
- Не звони мне больше!