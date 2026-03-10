  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
16

Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»

Ротенберг рассказал, что общается с Овечкиным.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что общается с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Текущий сезон – последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).

«С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге.

Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьет все бомбардирские рекорды НХЛ», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoРоман Ротенберг
logoАлександр Овечкин
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoКХЛ
РИА Новости
logoВашингтон
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хватит уже этой лжи. Зачем Овечкину с тобой общаться? Ну что за чепуха?
Ответ Melnikov1968
Хватит уже этой лжи. Зачем Овечкину с тобой общаться? Ну что за чепуха?
О, да камон! Как можно быть таким наивным! Скоро Овечкин приедет на родину и займёт местечко в госдуме и также как вся спортивная братия в думе будет без устали говорить, какая Америка злая и как там его силой удерживали, а он патриот и всё у нас хорошо, пенсии нам не нужны, работать мы не умеем, нужно потерпеть и. т. д.
Ответ Melnikov1968
Хватит уже этой лжи. Зачем Овечкину с тобой общаться? Ну что за чепуха?
Просто сны рассказывает, а журналистка верит😂
6 банок стелы и чипсы)))
Часто ему рассказываю про мой умнейший пас его сыну, забившему красивейший гол.
Походу Губер и Ротенберг одного поля ягоды
- Алё, Саша! Это Роман.
- Кто?
- Не звони мне больше!
Рома хорошо отметил свой праздник 8 Марта
Ну и посоветовал Овечкину несколько своих упражнений
Овечкин еще на сезон подпишет, по традиции в НХЛ великие игроки завершающие карьеру, прощаются аренами соперников. Так было с Марком Андре Флери.
У Овечкина на хоккей, последние года 2 нет - ему постоянно кто-то звонит, он со всеми на связи... если пересчитать всех, кто с ним на связи и заявлял об этом в прессе - ему человек 50 в день звонит.
Хеллоу, Мехалыч, зис из Рот коллинг фром Москоу... как на***???
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
10 марта, 13:59
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
10 марта, 13:33
Рекомендуем
Главные новости
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
51 минуту назад
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 05:27
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
«Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб идет 6-м в дивизионе
сегодня, 03:19
Овечкин сделал передачу в матче с «Флайерс», прервав серию без очков из 3 игр. У него 24+27 в 66 матчах сезона
сегодня, 02:49Видео
Демидов набрал 1+1 в матче с «Оттавой», забив победный гол и став 3-й звездой. У него 51 очко в 64 играх сезона
сегодня, 02:36Видео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Монреаль» одолел «Оттаву»
сегодня, 02:21
Ги Буше о 4:1 с «Торпедо»: «Понравился 1-й период, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счет мог быть 5:1 после этого отрезка. У Фьоре могло быть и 6 очков сегодня, у Окулова – около 10»
вчера, 20:58
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «Превращаемся в команду НБА, когда концовка игры самая горячая, острая, чтобы люди оставались и не уходили. Рад, что ребята отыграли сильный матч»
вчера, 20:15
Никитин о ЦСКА: «Ребята мыслями уже в плей-офф. Фокусируемся на получении преимущества домашнего льда. Прививаем игрокам, чтобы не переживали, на каком мы месте, а отвоевывали его»
вчера, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
17 минут назад
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
34 минуты назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Ожиганов после 4:2 с «Шанхаем»: «Какой-то дурной безбашенный хоккей получился. Хорошо, что мы выигрываем, достаем из себя силы. Можем за топ-4 побороться, зацепиться за домашнюю площадку»
вчера, 21:23
Исаков об 1:4 от «Авангарда»: «Неплохой матч, но нужно реализовывать моменты, дожимать их. Количество забитых голов не соответствовало нашему давлению»
вчера, 21:13
Рекомендуем