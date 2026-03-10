11

Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)

Рендулич не поехал с «Шанхаем» на выезд, так как пьяным сел в самолет.

Журналист Павел Лысенков рассказал, почему нападающий Борна Рендулич не поехал с «Шанхаем» на выезд.

«По моей информации, Борна Рендулич был пьяным, поэтому его не взяли на выезд «Шанхая» в Москву.

Рендулич в самом деле сел в бизнес-класс. Но от команды его отцепили из-за того, что он употребил алкоголь.

Сесть пьяным в бизнес рядом с тренером – это премия Дарвина, конечно», – написал Лысенков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
logoБорна Рендулич
logoКХЛ
алкоголь и спорт
logoШанхай Дрэгонс
logoМитч Лав
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Идентификация Борна.)
Да у Шанхая уже отпуск начался. Отдыхают парни.
В Питере - пить
Борна отметил свой последний сезон в КХЛ.
Дарвин может им гордиться
Тренера на алкоголь, естественно, не проверили?
Может это он на места для пьяных уселся?
Правда кнч где то посередине
Лысенков пожелтел ещё пуще Шевченко🥸
Ответ цэсемьэр
Лысенков пожелтел ещё пуще Шевченко🥸
Он всегда был полу-покером со своими вечно бегающими, лживыми глазами ...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Шанхая» Рендулич об ОИ-2026: «Россия точно была бы финалистом. Все в руках и ногах Канады, но я болею за Финляндию»
1 февраля, 11:42
Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
30 января, 21:50
«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Сочи» – 6:2. Джозефс и Рендулич набрали по 3 очка
26 января, 19:15
Рекомендуем
Главные новости
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь IIHF. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
19 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
30 минут назад
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
37 минут назад
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
55 минут назад
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
50 секунд назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
9 минут назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Рекомендуем