Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
Рендулич не поехал с «Шанхаем» на выезд, так как пьяным сел в самолет.
Журналист Павел Лысенков рассказал, почему нападающий Борна Рендулич не поехал с «Шанхаем» на выезд.
«По моей информации, Борна Рендулич был пьяным, поэтому его не взяли на выезд «Шанхая» в Москву.
Рендулич в самом деле сел в бизнес-класс. Но от команды его отцепили из-за того, что он употребил алкоголь.
Сесть пьяным в бизнес рядом с тренером – это премия Дарвина, конечно», – написал Лысенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
Может это он на места для пьяных уселся?