Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)

Рендулич не поехал с «Шанхаем» на выезд, так как пьяным сел в самолет.

Журналист Павел Лысенков рассказал, почему нападающий Борна Рендулич не поехал с «Шанхаем » на выезд.

«По моей информации, Борна Рендулич был пьяным, поэтому его не взяли на выезд «Шанхая» в Москву.

Рендулич в самом деле сел в бизнес-класс. Но от команды его отцепили из-за того, что он употребил алкоголь.

Сесть пьяным в бизнес рядом с тренером – это премия Дарвина, конечно», – написал Лысенков.