Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игре минского «Динамо», «Локомотива» и СКА.
«Интересно в этом сезоне играет минское «Динамо» за счет хороших иностранцев. Надеемся, что команда выйдет в финал Кубка Гагарина, на нее возлагаются большие надежды. «Локомотив» продолжает выступать на своем высоком уровне.
Отсутствие сына Ларионова в составе положительно влияет на СКА. Все равно это психологически действует на игроков. Когда главный тренер берет сына в команду, это всегда сложная ситуация. Отец, конечно, не может быть объективным, и это сказывается на коллективе. В профессиональном спорте не бывает мелочей, и от них зависит результат», – сказал Баландин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
