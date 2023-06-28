Должен уйти в топ-10.

Матвей Мичков – главный российский проспект на драфте НХЛ-2023. Давно считается большим талантом, играет в КХЛ и вызывается во взрослую сборную (пусть и на товарняки). Он уже собирает рекорды по возрасту и голам: например, в 16 лет Матвей набирал три очка в матче КХЛ, а затем первым из игроков до 18 лет отличался за Россию в двух встречах подряд на дебютном турнире.

Ниже – подборка мини-сюжетов из его жизни, которые связаны не только со статистикой.

Юный Мичков: забивал на турнире «Сладкоежка», делал уникальный загиб клюшки, соревновался с Бедардом

• С детства Матвей постоянно находился на льду – проводил там почти все свободное время. Мичков пошел в школу годом позже сверстников, но использовал ситуацию для работы над собой. Рассказывал «Спорт-Экспрессу»: «Когда мы еще жили в Кунгуре, то на тренировки ездили в Пермь. Дорога занимала два часа. Мы встаем в 6 утра, отец меня ведет, а я маленький еще сплю перед тренировкой».

• Перспективу Мичкова заметили в пермском «Молоте» и пригласили к себе. Там Матвей пробовал себя капитаном – и заслужил эту нашивку: много раз был лучшим бомбардиром команды. Один из ярких турниров в его детской карьере – «Сладкоежка»: в 2012-м Мичков набрал там 15 очков (14+1) за пять матчей. Именно в Пермь Мичков привез завоеванный в 2022-м Кубка Харламова.

• В юности он шесть раз участвовал сразу в программах образовательного центра «Сириус». Там проводятся мастер-классы с хоккейными легендами, тренировки, турниры. Одна из программ «Сириуса» интегрирована в систему поиска талантов для России U16 – важной команды для Матвея. В той сборной он впервые выиграл юношескую Олимпиаду. Его личный итог – 14 очков за четыре игры.

• Матвей часто пересекался с топ-иностранцами, которые вышли на драфт НХЛ-2023. Россия громила Канаду на юношеских ОИ-2020 – за нее забивал Фантилли. Словак Дворски стал одним из приятелей Мичкова. А на ЮЧМ-2021 Мичков обошел Бедарда в таблице бомбардиров (12+4 против 7+7), но Россия проиграла финал Канаде (3:5). Матвей участвовал во всех голах.

• Долго занимался в школе ярославского «Локомотива», куда переехал специально под тренера Владислава Чеснова. Тот сравнивал молодого игрока с Дацюком: «Бросается в глаза, как Матвей умеет резко менять направление движения, даже когда он еще не принял шайбу. Это иногда очень запутывает соперников».

• Уход Мичкова из «Локомотива» – отдельная ситуация. В мае 2020-го он разорвал контракт с ярославской школой и перешел в систему СКА, которая выплатила компенсацию в 400 тысяч рублей. Свое решение Матвей позже объяснял тем, что в «Локомотиве» маринуют людей: игрок не подходит, а его вытягивают до КХЛ, хотя на его месте мог быть более молодой хоккеист. Когда Мичков пересекся с Ярославлем уже в плей-офф МХЛ, то еще и заткнул пальцами уши перед трибунами. Это сильно задело соперников.

• Тот жест возник не просто так: ярославские болельщики давили на Матвея в соцсетях, но он не остался в клубе. Писали ему в личные сообщения и отписывались от аккаунтов. Обычно Мичков читает послания от болельщиков, но молчит в ответ. Позже он все-таки оправдался за расставание с «Локомотивом» – публично поблагодарил клуб, извинился за громкие слова.

• Подготовка к успешной карьере шла у Мичкова с детства – он всегда беспокоился о тренировках. Когда все дети смотрели мультфильмы, Матвей засыпал под хоккейные матчи. По ночам просил папу не выключать телевизор: «Я слушаю».

• Будущее Матвея в НХЛ возможно только с сезона-2026/27 – по контракту он еще точно отыграет в России три года. На самом деле у него было два варианта развития карьеры: перейти в СКА или уехать в Северную Америку. Два года назад Мичкову все время слали предложения из USHL. Он рассказывал о конкретном – из Бостонского университета.

• В интервью «СЭ» Мичков говорил, что с детства использует уникальную клюшку: «Мой загиб специфичен и отличается от других. Крюк, грубо говоря, больше загнут». Матвей играет клюшками Warrior. В последние сезоны все его клюшки делаются по заказу – с таким загибом легче убирать шайбу и точнее бросать.

Каким Мичков показал себя: побил рекорды Кучерова, поработал с психологом, лакросс-голы – его фишка

• Сейчас Мичков внимательно относится к разговорам и к тому, что нужно о себе рассказывать. Это сказалось на его взаимоотношениях со скаутами клубов НХЛ – перед драфтом они искали контакт с Матвеем и прилетали из-за него в Россию. Тот соглашался лишь на быстрые встречи после матчей, но далеко не всегда.

• Прорывным турниром для Матвея планировался МЧМ-2022: он сыграл два матча, забил 3 гола. На этом все закончилось – помешал положительный тест нападающего на коронавирус. Мичков сильно переживал, но из-за пандемии у сборных сорвались остальные игры. А на летнюю переигровку МЧМ Россию не допустили.

• Мичкова часто сопровождали сравнения с Кучеровым. В 2021 году он перебил его рекорд по очкам и голам в МХЛ для игроков до 17 лет – эти достижения продержались 11 лет. Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов вообще говорил, что уже в 15 Мичков выглядел быстрее Кучерова. Сам Матвей отвечал, что интересно было бы пообщаться об этом с Никитой.

• Главная ассоциация с недолгой карьерой Мичкова – лакросс-голы. Подобная шайба в ворота шведов на Евротуре добавила ему известности. После этого Матвей оформил пента-трик уже в матче МХЛ за СКА-1946 против питерского «Динамо» (10:2). Один из голов в той игре Мичков снова забил лакроссом. К подобным шайбам от него зрители быстро привыкли еще с юниорского уровня.

• Лакросс-голы в его случае – это не просто креативная реализация возможностей. Мичков отдельно отрабатывает эти моменты на тренировках. Ранее вместе с ним в таких занятиях участвовал вратарь и друг Сергей Иванов. Он объяснял, что Матвей смотрит и подстраивается под действия вратарей. Иванову от него доставалось: «Клюшкой постоянно прилетает по голове».

• Сезон-2008/09 оказался рекордным для КХЛ по самым молодым авторам голов. Тогда достижения установили Максим Кицын (16 лет и 254 дня) и Владимир Тарасенко (16 лет и 255 дней). В сентябре 2021 года Матвей Мичков забросил «Адмиралу» дебютную шайбу в КХЛ в возрасте 16 лет и 270 дней – стал третьим хоккеистом по этому возрастному показателю.

• Внешне Матвей кажется закрытым человеком, который продумывает каждый шаг. Это никак не сочетается с его игровой эмоциональностью. Однажды он подрался с Иваном Мирошниченко на тренировке юниорской сборной России. В КХЛ характер Мичкова проявился по-другому: он обматерил судью из-за якобы ошибочного удаления – и получил за это еще две минуты штрафа.

• В игре Мичкова при всем пиаре и достижениях есть недостатки. Отдельные из них отмечал Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ»: «Ему нужно поработать над физикой и катанием». Матвей нацелен на ворота, но не все броски реально опасны. Например, в матче «Сочи» и «Трактора» (0:5) Мичков 11 раз бросил по воротам, но не забил. Против «Торпедо» (2:3, ОТ) у него было 10 бросков без голов.

• Матвею всего 18 лет. В системе СКА он набрался опыта на всех уровнях хоккея – успешно поиграл в МХЛ, ВХЛ и КХЛ. Возможно, все сложилось из-за одного решения из прошлого. Перед юношеской Олимпиадой Мичков сомневался в себе. Для обретения уверенности он обратился к психологу – больших спадов в игре Мичкова в дальнейшем не случалось.

• В 2023 году Мичков пережил главную трагедию в жизни – у него умер отец. Эта потеря влияет и на карьеру Матвея: папа помогал его развитию и сопровождал во всех клубах. Так, Андрей Мичков получил доступ в раздевалку «Сочи», когда сын отправился туда в аренду. Тот говорил для Sport24: «Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер».

Фото: instagram.com/matvey_michkov39; amir-mahmudov.livejournal.com; globallookpress.com/Joel Marklund/Keystone Press Agency, Vedran Galijas via imago-images.de