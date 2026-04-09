Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»

Дано о Демидове: скоро играть с ним будет честью.

Нападающий «Монреаля » Филлип Дано похвалил своего партнера по команде Ивана Демидова .

20-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой. В 78 играх сезона россиянин набрал 61 (18+43) очко.

«Я вижу зрелого молодого игрока. Вижу взрывные навыки, просто невероятное владение коньком. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел на протяжении своей карьеры. Очень скоро играть с ним будет для меня честью. И это уже так.

Набрать шестьдесят очков в столь юном возрасте, играя в каждом матче не так уж много... Проявляя такую самоотдачу, как сейчас, он станет мастером в своей категории», – сказал Дано.