Дано о Демидове: «60 очков в столь юном возрасте – скоро играть с ним будет честью. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел»

Нападающий «Монреаля» Филлип Дано похвалил своего партнера по команде Ивана Демидова.

20-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3 Б) и был признан второй звездой. В 78 играх сезона россиянин набрал 61 (18+43) очко.

«Я вижу зрелого молодого игрока. Вижу взрывные навыки, просто невероятное владение коньком. Один из самых выдающихся игроков, которых я видел на протяжении своей карьеры. Очень скоро играть с ним будет для меня честью. И это уже так.

Набрать шестьдесят очков в столь юном возрасте, играя в каждом матче не так уж много... Проявляя такую самоотдачу, как сейчас, он станет мастером в своей категории», – сказал Дано.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Эрика Энджелса
Демидов может стать по-настоящему уникальным игроком - у него уже сейчас прослеживаются и лучшие качества Макдэвида(скорость, конек, владение клюшкой) и качества Кучерова(видение площадки, способность придержать где надо, а где надо из наоборот из ничего нарисовать для партнёра пас под убойный бросок)
Удачи ему большой! Со времен Капризова такого доминирующего игрока у нас не было в НХЛ
Очень быстро думает даже для НХЛ. Руки очень быстрые, быстрее я не видел. Но для молодежи сейчас такая планка поднята МакДэвидом что можно только быть неплохим, но лучшим уже нельзя пожалуй. В скорости катания все таки МакДэвид сейчас уникум. Да и просто выносливость лошадиная. Не представляю как можно два года играть до финала, еще олимпиаду и турнир четырех и практически без спадов в физике. Нет никого другого с таким здоровьем. Поэтому Ивану не знаю какую цель даже ставить для себя. В Монреале стать легендой.
У Дано карьерный максимум-51 очко. Знает о чем говорит)
