Грицюк о календаре НХЛ: 82 игры – я офигел, насколько это много.

Форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк сравнил плотность календаря в НХЛ и КХЛ.

– Часто говорят: в Северной Америке многое отдано на усмотрение игрока. Но это ведь может привести к тому, что в какой-то момент ты просто перестаешь делать нужные вещи. Это же не всегда хорошо – тренеры ведь лучше понимают, что необходимо.

– Да, есть такое. Здесь многое действительно построено на доверии к игроку. Понятно, что ты можешь где-то недоработать, но в любом случае выполняешь хотя бы минимальный объем – те же базовые упражнения.

Потому что быстро понимаешь: без этого тяжело. Того фундамента, который ты заложил летом, на весь сезон не хватает. А здесь 82 игры – я вообще офигел, насколько это много.

– Но вы же сыграли 66 матчей.

– Да, 66. Но я еще пропустил концовку из-за травмы. Если посчитать, мог бы сыграть еще примерно 15-16 матчей. И даже так это уже очень тяжелый график.

– Раньше с таким не сталкивался?

– Нет, у нас все было попроще.

– Но в КХЛ тоже бывают плотные отрезки – по 15 матчей за месяц.

– Здесь так каждый месяц. Это вообще несравнимо. Плюс постоянные бэк-ту-бэки (матчи каждый день – Спортс’‘). С одной стороны, устаешь быстрее. С другой – быстрее забываешь игры. Нет такого давления, что боишься ошибиться. Здесь нет 13-го нападающего или 7-го защитника – ты просто выходишь и играешь.

И сама игра отличается. В КХЛ от тебя часто ждут, что ты будешь создавать момент в каждой смене. Здесь можешь несколько смен подряд просто отработать без моментов, но потом обязательно будет эпизод «три в два» или «два в один» – и там уже нужно решать. Игра более прямая: вбросил, побежал, навязал борьбу, отобрал, поднял шайбу, бросок – и ждешь свой шанс, – сказал Грицюк.