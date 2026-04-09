Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»

Крис Патрик: не уверен, что Овечкин знает, чего хочет.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о будущем Александра Овечкина.

Ранее российский нападающий заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом: «Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Я не имею представления о его намерениях. Он сказал нам, что хочет подождать до межсезонья, чтобы принять решение, и я полностью это понимаю и уважаю. Я не уверен, что в глубине души он знает, чего хочет. Мы продолжим помогать ему и поддерживать в процессе принятия решений, насколько это возможно. И когда он будет готов рассказать нам, мы будем готовы это услышать.

Я смотрю на межсезонье как на книгу «Выбери свое приключение». Сценарий появится в мае, и тогда придется принимать решения, основываясь на нем. А в июне появится другой сценарий. Если он скажет нам: «Я завершаю карьеру», – то мы начнем принимать решения, основываясь на этом. А если он скажет, что хочет вернуться, мы будем отталкиваться от этого. Мы пойдем тем путем, который нам представится», – сказал Патрик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Овечкин хочет играть и дальше, иначе давно бы объявил об уходе. Но он понимает, что силы организма не безграничны. Поэтому он и поставил этот дедлайн. Летом он отдохнёт и спокойно оценит своё физическое состояние. Если будет уверен, что выдержит ещё один сезон на хорошем уровне, то без сомнения подпишется.
Саня сам многократно говорил, что не решил ещё, что на каникулах прочувствовать вопрос попытается
По мне очевидно, что он хочет услышать, что ему Динамо предложит
Саня не в том положении и не того возраста, чтоб размеры предложений рассматривать)
Мне думается Саша реально еще не решил.будет играть или нет тут 50/50 ну а про то что лиге это будет лучше я уже не раз писал
Да понятно, что еще на год подпишется, разве может он пропустить командные рукопожатия, которые он сам устраивал другим легендам, наверняка представлял, что его так же будут провожать
Тренер «Вашингтона» Карбери о будущем Овечкина: «Если он решит уйти, мы обнимемся и выпьем холодного пива. Ови – наш капитан, и мы поддержим его»
9 апреля, 13:02
Ковальчук о будущем Овечкина: «Александр – взрослый дядя, никуда торопиться не будет. Все рекорды, что можно, он уже давно побил. Наши партнеры из Северной Америки еще что-то придумают»
9 апреля, 07:58
Владелец «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Он заслужил право на то, чтобы все обдумать. Мы поддержим любое его решение. Все хорошее когда-нибудь кончается»
9 апреля, 06:50
