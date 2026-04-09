Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Не уверен, что он знает, чего хочет, я его полностью понимаю. Пойдем тем путем, который нам представится»

Крис Патрик: не уверен, что Овечкин знает, чего хочет.

Ранее российский нападающий заявил , что примет решение о продолжении карьеры летом: «Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона ». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

«Я не имею представления о его намерениях. Он сказал нам, что хочет подождать до межсезонья, чтобы принять решение, и я полностью это понимаю и уважаю. Я не уверен, что в глубине души он знает, чего хочет. Мы продолжим помогать ему и поддерживать в процессе принятия решений, насколько это возможно. И когда он будет готов рассказать нам, мы будем готовы это услышать.

Я смотрю на межсезонье как на книгу «Выбери свое приключение». Сценарий появится в мае, и тогда придется принимать решения, основываясь на нем. А в июне появится другой сценарий. Если он скажет нам: «Я завершаю карьеру», – то мы начнем принимать решения, основываясь на этом. А если он скажет, что хочет вернуться, мы будем отталкиваться от этого. Мы пойдем тем путем, который нам представится», – сказал Патрик.