Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»

Бывший генеральный менеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский считает, что исход серии армейцев с «Авангардом» во втором раунде плей-офф FONBET КХЛ непредсказуем.

В первом матче серии омская команда одержала победу со счетом 3:0.

– Какой вы видите серию «Авангард» – ЦСКА?

– В серии «Авангард» – ЦСКА будет настоящий мужской, силовой, боевой, рациональный, но в тоже время эмоциональный хоккей. Постоянная игра в тело, множество стычек и столкновений, а может быть и драк. Так что исход серии абсолютно непредсказуем.

– То есть, много борьбы и мало творчества?

– Я ожидаю много силовой борьбы с постоянными действиями «кость в кость». При этом уверен, что любое яркое, нестандартное и результативное действие способно повлиять как на исход отдельного эпизода, так и на исход матча. И все-таки, главными аспектами этой серии станет характер, дисциплина, командное взаимодействие и самоотверженность.

– Как тогда быть с тем, что даже в системном ЦСКА ярко проявляют себя в атаке и творчестве Денис Гурьянов, Николай Коваленко и Прохор Полтапов?

– Согласен с вами, эти ребята действительно ярко проявляют себя, но они играли против СКА, позволявшего соперникам делать то, чего точно не позволят омичи. Те же слова касаются лидеров «Авангарда» – Константина Окулова, Николая Прохоркина и Майкла Маклауда, игравших против нижнекамского «Нефтехимика».

– Следует ли Игорю Никитину и Ги Буше вспоминать их прошлогоднее соперничество на этой же стадии в серии «Локомотив» – «Авангард»?

– Может быть что-то подобное и будет в мыслях двух этих специалистов, тем более, что в этой серии больше параллелей, чем в паре «Локомотив» – «Салават Юлаев». Хотя «Авангард» сейчас играет в несколько иной хоккей, чем годом ранее, да и ЦСКА пока еще далеко не прошлогодний «Локомотив», несмотря на то, что москвичи действуют в привычных для Никитина схемах и концепциях, – сказал Фастовский.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт день за днем»
4-0 или 4-1 там будет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В этой серии, по-моему, все очевидно. Омск идёт в полуфинал, выбивая последнюю московскую команду
Ответ Александр Колосов
хорошо бы, но не будем торопиться!
Пусть ЦСКА хотя бы гол забьёт
Ещё один фантаст. Завтра и посмотрим, ждать недолго осталось. Вчера без шансов для ЦСКА.
В этой паре многое зависит от психологического настроя вратарей. У Гамзина первый ПО? Никите стойкости!
Салават должен играть активнее
Если Авангард возьмет второй матч в Омске, то шансы на проход значительно возрастут. Удачи.
