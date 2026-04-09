Фастовский о ЦСКА и «Авангарде» в плей-офф КХЛ: «Будет настоящий мужской хоккей – много силовой борьбы, действия «кость в кость». Исход абсолютно непредсказуем»
Бывший генеральный менеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский считает, что исход серии армейцев с «Авангардом» во втором раунде плей-офф FONBET КХЛ непредсказуем.
В первом матче серии омская команда одержала победу со счетом 3:0.
– Какой вы видите серию «Авангард» – ЦСКА?
– В серии «Авангард» – ЦСКА будет настоящий мужской, силовой, боевой, рациональный, но в тоже время эмоциональный хоккей. Постоянная игра в тело, множество стычек и столкновений, а может быть и драк. Так что исход серии абсолютно непредсказуем.
– То есть, много борьбы и мало творчества?
– Я ожидаю много силовой борьбы с постоянными действиями «кость в кость». При этом уверен, что любое яркое, нестандартное и результативное действие способно повлиять как на исход отдельного эпизода, так и на исход матча. И все-таки, главными аспектами этой серии станет характер, дисциплина, командное взаимодействие и самоотверженность.
– Как тогда быть с тем, что даже в системном ЦСКА ярко проявляют себя в атаке и творчестве Денис Гурьянов, Николай Коваленко и Прохор Полтапов?
– Согласен с вами, эти ребята действительно ярко проявляют себя, но они играли против СКА, позволявшего соперникам делать то, чего точно не позволят омичи. Те же слова касаются лидеров «Авангарда» – Константина Окулова, Николая Прохоркина и Майкла Маклауда, игравших против нижнекамского «Нефтехимика».
– Следует ли Игорю Никитину и Ги Буше вспоминать их прошлогоднее соперничество на этой же стадии в серии «Локомотив» – «Авангард»?
– Может быть что-то подобное и будет в мыслях двух этих специалистов, тем более, что в этой серии больше параллелей, чем в паре «Локомотив» – «Салават Юлаев». Хотя «Авангард» сейчас играет в несколько иной хоккей, чем годом ранее, да и ЦСКА пока еще далеко не прошлогодний «Локомотив», несмотря на то, что москвичи действуют в привычных для Никитина схемах и концепциях, – сказал Фастовский.
