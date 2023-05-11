7 комментариев

Второй после Овечкина в рейтинге топ-100.

Евгений Малкин занял 12-е место в выборах «100 лучших спортсменов в современной истории России» на Sports.ru. Он стал там вторым среди хоккеистов – выше только Овечкин.

Взрослый Малкин ассоциируется со стабильной карьерой в «Питтсбурге» и тремя громкими победами в Кубке Стэнли, но его величие сформировалось через сложные взаимоотношения с родным городом и яркий взлет в «Металлурге». Он вырос в лидера клуба и заиграл в сборной сильно раньше, чем получил мировое признание в НХЛ.

В его хоккейной жизни остались два показательных момента, связанных с Магнитогорском. Он уехал из «Магнитки» за американской мечтой, когда оставался еще год контракта. А через 13 лет в Магнитогорске появился оттиск ладони Малкина. Теперь местные жители верят: если прикладываешь руку к этому отпечатку, сбываются любые желания.

Мы съездили в Магнитогорск и поговорили с людьми, которые близко знают Малкина.

Малкин с детства выделялся на фоне сверстников и прошел через нехватку денег

Женя Малкин впервые встал на коньки еще в три года, но не сразу выбрал хоккей. Например, он так любил пинг-понг, что сутками проводил время в квартале с двумя железными столами. А в другие дни пропадал на футбольном поле.

Хоккеист минского «Динамо» Денис Мосалев – друг детства Малкина. Они ходили в один детский сад и на тренировки в школу «Металлурга», а по вечерам гуляли вместе. Так происходило даже в моменты, когда Малкин достиг первых успехов и перешел в хоккейную команду старшего года. В хоккее он изначально выделялся талантом и техническими возможностями. «Думаю, годам к 10-11 было видно, что он сильно выше сверстников в плане хоккея. Его сразу наигрывали за 85-й год – и там он оказался лучшим из нападающих», – вспоминает Мосалев для Sports.ru.

«Чемпионат» публиковал большой монолог отца Малкина – Владимира. Он рассказывал о важном моменте из детства Жени – как его хоккейный прогресс повлиял на семью: «Тренер Сергей Петрович Витьман увидел, что у ребенка хорошо складывается, и «пробил» ему стипендию. Сыну было всего 13 лет, но он уже приносил в семью деньги, нормальные для нашего города».

В детстве он зарабатывал на уровне заводских рабочих. Игорь Рабинер писал об этом в книге «Овечкин. Малкин. Кучеров. Русские дороги к хоккейной мечте». Малкин там говорил, что родители больше не тратили деньги на еду. Его отец несколько раз объяснял: для семьи это была необходимая помощь. В те времена мешали серьезные финансовые трудности.

Сергей Витьман тренировал Малкина в Магнитогорске дольше всех – восемь лет. Он повлиял на его прогресс и становление в подростковом возрасте. Тогда Евгений действительно выходил на матчи со старшими. Витьман всегда отмечал у него желание учиться и воспринимать информацию. Поэтому Малкин быстро прогрессировал и совершенствовался.

«В спорте или в жизни принцип везде одинаковый, – вспоминает для Sports.ru Витьман. – Один мальчик слушает внимательно, другой – нет. Один копирует хорошо, другой повторяет правильно, слушая с первого раза. За три выпуска у меня было достаточно много таких ребят, но Женя взял еще и характером. Его всегда видно, когда он играет.

У Малкина был симбиоз: тренер сказал – он выполнил. В игре – он выполнил и сам проявил инициативу. Участвовал в атаке и в отборе. Одним словом – сильный игрок. В детском возрасте хоккеисты все равные, но есть вещи, которые подмечаешь. Я его поставил центральным нападающим на год старше. Так он у меня всю жизнь играл в первом составе – вокруг него я строил команду.

На выходе он играл против Саши Семина – на два года старше. Это финал в Ярославле был. Мы тогда заняли второе место, а команда Саши – четвертое. Мы даже не надеялись, что Женя станет звездой. Вместе с его отцом мечтали, чтобы он попал в сборную своего возраста. Потом надеялись, что попадет в команду мастеров. Тогда не гадали – просто мечтали».

В детстве Малкину мешало многое. Основная подростковая проблема – рост. На фоне старших он смотрелся ребенком, но в итоге вырос буквально за полтора года. Та ситуация его закалила. В интервью «Спорт-Экспрессу» он вспоминал, что учился у старших ребят и тянулся за ними. Зато ошибки прощались, потому что был меньше и младше.

Вот воспоминания от Витьмана о том периоде: «Когда его вызывали на 86-й год [в сборную], мы ездили на него смотреть. Я у тренера сборной Владимира Плющева спрашивал, что он думает о Малкине. Он отвечал: «Что-то есть, чего-то нет». Мы тогда думали: лишь бы он пошел в плане роста. Хотели, чтобы он хотя бы 178 см был. Видите, а он под 190 вырос.

Когда они первый детский клубный финал играли, то проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:8. Он туда приехал и как ребенок с ними выходил – люди на две-три головы выше. Его в третьем-четвертом составе тогда выпускали. Пубертатный период: кто-то раньше вырастает, кто-то позже».

Малкин перенес тяжелую травму, но заиграл лучше талантливого брата

В его карьере был момент, который почти никто не исследовал. В школе «Металлурга» с ним работал тренер Андрей Шаянов. Он рассказывал «Р-Спорту», что Малкин приехал на ЮЧМ-2004 после серьезной травмы, а перед этим пропустил из-за нее большую часть сезона. Что же тогда случилось: «Игру против Омска остановили, Малкина сразу госпитализировали. Крови на льду как таковой не было, но смотреть на все это дело было страшно».

Витьман дал подробности того эпизода: «Все было очень серьезно. В команде же все заразительно. Когда в кость начали играть с Омском, он вычислил соперника и решил сыграть жестко. Игрок выехал из зоны, набрал скорость. Женька подкатил и собрался применить силовой прием, а тот упал. Получилось так, что туловище вперед потянуло. Ударился головой в борт – потерял сознание. Отскочил он тогда.

Я до этого тренировал ребят 1976 года рождения. У нас в сборной играл Миша Охотников из «Трактора». Он упал с понтона, ударился головой и стал инвалидом. Здесь такое же могло быть – просто отскочил. Обошлось сотрясением».

Малкин пережил ту травму без видимых последствий для здоровья, а вот у Охотникова все действительно оказалось серьезно. Он попрощался с карьерой хоккеиста, выучился на юриста, но в итоге даже не работал по профессии.

Хоккеем занимался и старший брат Евгения – Денис, на сайте Elite Prospects сохранился его профиль. В сезоне-2001/02 Денис Малкин играл за молодежную команду «Металлурга», потом – за «Мечел» в третьей лиге. Дальше его спортивная карьера постепенно оборвалась. Уже после отъезда Евгения в НХЛ брат засветился в новостях, когда врезался в бордюр и разбил его «Мерседес С-200».

Владимир Малкин потом рассказывал «Спорт-Экспрессу» о взаимоотношениях братьев: «Сейчас они сами по себе. Женя – в Питтсбурге, Денис – в Магнитке. У них разный круг общения, у каждого свои друзья. Да и быть на вторых ролях непросто. Женю хвалили всегда. Денис не мог догнать брата – ему было обидно, что он не может тянуться за ним. Женя намного шустрее него». Евгений при этом говорил, что брат в детстве выглядел перспективнее. В итоге тот пробовал работу с детьми и занимался бизнесом.

Евгений Малкин в последние годы меньше общается и с Денисом Мосалевым. Зато тот с ностальгией вспоминает время, которое они провели вместе. Например, звали друг друга помочь родителям по дому или с ремонтом. В те годы проявилась и разносторонняя составляющая личности Малкина: «За что бы он ни брался – у него всегда получалось. Он не любил проигрывать – стремился всегда быть первым в любом деле».

Раньше Мосалев и Малкин просто брали семечки, садились на лавочку и обсуждали хоккей. Отвлекались от переживаний, когда ходили в компьютерный клуб. Одно время вместе много играли в Counter-Strike. Родители Малкина рассказывали, что в детстве тот постоянно переживал из-за неудач в спорте. Мосалев подтверждает: «Всегда после неудачных игр плакал. Грустил, когда не забивал. Слезы были на глазах».

Малкин сбежал из «Металлурга» в Финляндии, хотя перед этим договорился о новом контракте

В 2004 году Малкин получил приз лучшему новичку чемпионата России. Затем он застал локаут, когда в суперлигу массово попали звезды НХЛ. Главное: в Магнитогорск приехал Сергей Гончар. Он сразу взял Евгения под опеку, а потом помогал ему в общении с иностранными агентами. Все в окружении Малкина называют Гончара человеком, который сильно повлиял на него.

В «Металлурге» Евгений взял серебряные и бронзовые медали суперлиги. Он застал период доминирования Сушинского, игру Затонского и Разина, золотые годы Морозова. Сам постоянно прогрессировал. Например, в сезоне-2004/05 набрал одинаковое количество очков с Дацюком (по 32). Тот приезжал в московское «Динамо» как раз на период локаута.

В сезоне-2005/06 Евгений Малкин вообще стал лучшим хоккеистом в российской лиге, если брать среднюю результативность. Тогда он набрал 47 очков за 46 игр – единственный на дистанции всего сезона, у кого больше очка за игру. Еще Илья Ковальчук, но он провел всего 11 матчей (13 очков).

Фоном вокруг этого развивалась история с номером. Малкин окончательно прояснил ее только в 2022 году. Тогда никто не понимал, почему он резко заиграл под 71-м. Оказалось, что его любимый 11-й (провел с ним всю карьеру в детстве) был занят. Малкин ждал два года, когда получил предложение о смене номера. Но отказался уже сам – под 71-м все складывалось слишком хорошо.

Во взрослой клубной карьере Евгений и правда обычно использует 71-й номер. С ним он везде и ассоциируется, хотя в сборной России выступал под 11-м. Там сложилась обратная ситуация. Малкин рассказывал «Советскому спорту» перед Олимпиадой-2010: «С этим номером я начинал играть совсем маленьким в Магнитогорске. И только когда попал в команду мастеров, поменял его на 71-й. А тут его занял Ковальчук, поэтому пришлось вспомнить детство».

У его друга Андрея Зайцева, магнитогорского бизнесмена, есть об этом удивительная история: «В 2012 году чемпионат мира проходил в Швеции и Финляндии. Малкин стал лучшим игроком, а Россия – чемпионом. Он доминировал тогда на площадке, всех порвал. Потом они приехали на прием в Кремль. Там Малкин подарил Путину майку с 11-м номером. Под ним он выступает в сборной. И Путин после этого всегда играет под 11-м номером».

Каждый сезон в «Металлурге» Малкин разговаривал с руководством о том, чтобы уехать в НХЛ. Влиял и опыт работы с иностранцами – «Металлург» в то время тренировали Марек Сикора и Дэйв Кинг. Позже Кинг выпустил книгу King of Russia, где назвал Малкина одаренным и разносторонним хоккеистом. Первое издание вышло в 2008 году – еще до его первой победы в Кубке Стэнли. Там Кинг охарактеризовал Евгения как будущего великого хоккеиста.

«Питтсбург» выбрал Малкина вторым на драфте НХЛ-2004. Там он ушел сразу за Овечкиным. Тот уехал в «Вашингтон» в 2005 году через долгие разбирательства с «Динамо» и даже на фоне предварительного контракта с «Авангардом». У «Питтсбурга», «Металлурга» и Малкина вышла не менее интересная история, но он провел в России на сезон больше. Зато перед отъездом сыграл на МЧМ, ЧМ и Олимпиаде.

Малкин давил на устную договоренность с «Магниткой»: руководители обещали отпустить его в НХЛ после сезона-2005/06. Вместо этого возникли новые разговоры о контракте, который Евгений все-таки подписал. «Металлургу» это не помогло – Малкин все равно уехал в НХЛ во время поездки на предсезонный турнир Кубок Тампере. Когда команда прилетела, он перешел в другую секцию аэропорта и ушел в сопровождении агентов. Даже не взял с собой привезенные клюшки.

Ключевые события той истории:

1. Предыдущий контракт Малкина с «Магниткой» был аннулирован. Он отправил заявление об увольнении, но «Металлург» его не принял.

2. В августе 2006-го Малкин поставил подпись под новым контрактом с «Металлургом» после долгих переговоров.

3. Он тренировался с командой и делал вид, что ничего не происходит. Параллельно общался с «Питтсбургом» и продумывал план ухода.

4. «Металлург» прилетел в Финляндию, где Малкин отделился от остальной команды. Другие игроки ждали его несколько часов – он так и не появился.

5. Через неделю Малкин объявился в США. Оттуда еще раз направил сообщение «Металлургу» (уже через «Питтсбург»), что играть больше не будет.

6. «Металлург» блокировал все договоренности Малкина с «Питтсбургом» и добивался запрета на его выступление в других лигах.

7. НХЛ в итоге подтвердила, что все нормально. Осенью Малкин дебютировал за «Питтсбург», а «Металлург» окончательно потерял рычаги влияния.

Руководство «Металлурга» и правда долго уговаривало Малкина на подписание нового контракта. Убеждали, что надо остаться хотя бы еще на сезон. Генеральный директор клуба Геннадий Величкин рассказывал, какими сообщениями они обменялись потом: «Утром он прислал мне смс: «Вы убили мою мечту». На что я ответил: «Жень, мечта, она не убивается. Мечту убить нельзя. Она существует всегда». Как мне казалось, Малкин успокоился, приступил к тренировкам».

У Евгения была другая версия. Он считал, что подписал то соглашение под давлением. Тогда же обзванивал агентов, в том числе иностранных. Так и возник вариант с Финляндией. Малкин не посвящал в него даже родителей: боялся, что те проговорятся или получат на себя лишнее давление. Тем более папа советовал ему остаться в России еще на сезон.

Отъезд Малкина в НХЛ совпал с попаданием в первую команду Дениса Мосалева. Он помнит атмосферу в раздевалке в то время: игроки «Металлурга» переживали за Евгения и в разговорах между собой желали ему удачи. Никто не обижался, хотя некоторые посчитали ошибкой такой резкий срыв из родного клуба в НХЛ.

Малкин разделил победу в Кубке Стэнли с магнитогорскими друзьями – подарил им чемпионские перстни

Малкин выиграл с «Питтсбургом» три кубка – в 2009, 2016 и 2017 годах. Первую победу в США вместе с ним встретили магнитогорские друзья – Андрей Зайцев и Алексей Григурко. Андрей вспоминает эмоции после 2:1 в седьмом матче в Детройте: «Помню, что в тот момент Женя стоял на коньках. Я выбежал, запрыгнул на него, обнял. Он еще худенький, а во мне 100-110 кг тогда было. И он все равно удержал меня».

Деталь той поездки – Малкин позвал их лично. Уже тогда проявилась сила влияния его имени: «Визу выдали в Екатеринбурге. Приехали, пошли в консульство. Там показали приглашение от клуба, а нам говорят: «Приходите через неделю – мы вам визу выдадим». Мы стали спорить, но в лучшем случае обещали послезавтра. Нам же нужно было получить ее в тот же день.

Если бы не вылетали на следующие сутки, опаздывали бы на финал. В итоге оказалось, что консул или вице-консул – хоккейный болельщик. Через него все решили, показали приглашение еще раз. Потом пришли после обеда – и все уже было готово. Сейчас, если кому рассказать, что в 2009 году за один день можно было получить визу в Америку, не поверят».

У Андрея Зайцева есть и памятные подарки от Малкина – три чемпионских перстня. Два из них – именные. В американских лигах клуб заказывает перстни не только на самих игроков, но и на их друзей и родственников. Первый перстень Зайцев получил в подарок особенно неожиданно. Это случилось на следующий год после взятия «Питтсбургом» Кубка Стэнли.

«На Олимпиаде в Ванкувере играли Канада и Швейцария, – вспоминает он. – Следующий матч по расписанию был у России. Женя набрал меня по телефону и спустился к лавке. Через стекло передал мне коробку. Я не знал, что там. Поднимаюсь на трибуны – открываю, а в ней перстень. Рядом сидели канадские болельщики. Когда они это увидели, то были ошарашены».

Перед этим друзья Малкина поучаствовали в другом важном мероприятии: помогли ему привезти Кубок Стэнли в Магнитогорск. Это было 1 сентября 2009 года. Трофей сопровождал сотрудник Зала хоккейной славы Торонто Майк Болт. Программу строили так, чтобы охватить как можно больше мест в городе.

Один из боссов «Металлурга» Геннадий Величкин (он тогда стал вице-президентом) еще раньше публично рассказывал, что хочет видеть Малкина с трофеем в родном городе. В итоге он не просто вернулся, но и под конец дня заехал на игру «Металлург» – «Ак Барс». Вышел на площадку и забросил символическую шайбу. Тогда, привезя Кубок Стэнли, Малкин пошел и на окончательное примирение с «Металлургом».

Работник комбината и болельщик «Металлурга» Николай вспомнил для Sports.ru атмосферу в городе в тот день: «Тогда мы учились. Матчи поздно начинались, но всей группой болели за «Питтсбург». У нас всегда было два плей-офф: сначала российский, потом – НХЛ». Николай видел часть праздника с Кубком Стэнли рядом с комбинатом – жители города тогда заполнили всю площадь.

Другой болельщик «Металлурга» Алексей объяснил, что и на вечерний праздник Малкина в 2009-м могли попасть обычные зрители. Тогда его поздравляли известные люди, но он никому не отказывал в фотографиях и автографах. В другой раз Якушев вообще сыграл с Малкиным в боулинг – из этого получилась своеобразная встреча болельщиков с хоккеистом.

Сотрудник логистической компании Никита рассказал о собственной поездке к комбинату, чтобы посмотреть на Малкина с трофеем: «Когда он привозил в Магнитогорск Кубок Стэнли, мне было восемь лет. Брат очень хотел фотографию с кубком, а я больше мечтал о фото с Малкиным. Он был для меня кумиром». С того дня остался вот такой кадр.

«Металлург» и «Ак Барс» в сентябре 2009-го играли матч в рамках Мемориала Ромазана – там Малкин и показывал Кубок Стэнли. Через десять лет именно во дворце имени Ромазана появился тот самый слепок руки Евгения, о котором мы упомянули в начале текста. Директор дворца Петр Бибик рассказывал, что Малкин для этого специально оставлял оттиски ладони в Москве. Идея родилась из такого же оттиска ладони конькобежки, шестикратной олимпийской чемпионки, уроженки Челябинской области Лидии Скобликовой.

Малкин возвращался в «Металлург» во время локаута, но в последние годы все ближе к Москве

В сентябре 2012-го в НХЛ случился локаут – третий за последние 18 лет. Малкин еще летом анонсировал, что при таком раскладе обязательно окажется в «Металлурге». Подтвердил договоренность с клубом, рассказал о желании сыграть в родном городе. Сразу после объявления локаута Малкин и «Металлург» решили все формальности буквально за два часа.

Он вернулся в Магнитогорск после мощного сезона в НХЛ, в котором набрал 109 очков за 75 матчей. Это был его второй лучший показатель за всю карьеру. В России Малкин подтвердил звездный статус. Он провел всего 37 игр в КХЛ, но собрал в них 65 очков (23+42). Сейчас фанаты «Металлурга» рассказывают, что стадионы в разных городах России заполнялись во многом из-за него.

Лучший матч Малкина после возвращения в «Металлург» – против «Амура». 30 декабря 2012-го «Магнитка» победила 7:0, а Малкин выбил 5 (1+4) очков. Перед возвращением в НХЛ он вообще выдал серию из восьми матчей с очками (23). В итоге он стал вторым бомбардиром сезона в «Металлурге». Больше набрал только его партнер по звену Сергей Мозякин.

Перед локаутом «Металлург» несколько лет продвигал идею, что Малкин все-таки приедет в Россию. Геннадий Величкин еще в 2008-м ругался на НХЛ за неуважение контрактов, а сам в личных разговорах и публично зазывал Малкина обратно. Расставание после локаута получился не таким громким: «Металлург» спокойно отпустил Евгения обратно в НХЛ. Величкин сутки не разговаривал, но смирился.

Потом Малкин связывал карьеру только с «Питтсбургом», хотя не исключал новый приезд в «Металлург». В 2016-м поменялось и его трофейное настроение: «Наверное, в этом году не повезу Кубок Стэнли в Магнитогорск. Это лето получится очень коротким, плюс у меня только что родился сын. Я проведу больше времени в США, буду отдыхать с семьей и тренироваться. А поеду только в Москву».

В 2016 году у Евгения родился сын Никита. После этого до пандемии его часто навещали родители, а связь с родным Магнитогорском становилась меньше. Малкин регулярно приезжает в отпуск в Россию, но направление все больше менялось на Москву. Туда он привозил два Кубка Стэнли. Многие болельщики обижаются, что Евгений больше не показывал трофей в родном городе.

Иногда Малкин туда все-таки возвращается. Как-то он рассказывал уже после отъезда в НХЛ: «Для меня Магнитогорск – самое красивое и любимое место на земле. Когда приезжаю на родину, то отдыхаю, провожу время с друзьями. Ходим в кино, бильярдные, ездим за город на пикник у озера. Бывает, ловим рыбу. Только у меня постоянно не клюет. Может, там вообще рыбы нет?»

Теперь Малкин записывает мотивирующие видео для детей из Магнитогорска, а в соцсетях есть пост с его детским сочинением. Там он называет «Детройт» любимой командой и мечтает о собаке. Андрей Зайцев говорит: «Это сочинение «Моя мечта» нашла мама и передала ему. Когда Малкин его опубликовал, мой ребенок увидел это и теперь сам завел дневник. Пишет туда собственные мечты».

Связь с городом сохраняется и через добрые дела. Например, Малкин спонсирует детский дом в Магнитогорске, сам приезжал туда и дарил детям подарки. Мама Евгения когда-то говорила «Советскому спорту»: «Рассказывать об этом он не любит, потому что очень скромный». 31 декабря 2018 года в Магнитогорске случилась трагедия: взорвался газ, обрушился подъезд, погибли более 30 человек. История сильно тронула Малкина. Он перечислил 4 миллиона рублей в помощь пострадавшим и вышел на матч сезона НХЛ с «Рейнджерс» в уникальных коньках. Нанес на них две важные надписи: «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск всегда в моем сердце».

Летом Малкину исполнится 37 лет. «Металлург» по-прежнему сохраняет права на него в КХЛ и ждет, когда он снова захочет в Россию. В этом случае обещают найти деньги на контракт. Евгений же не раз заявлял, что завершит игровую карьеру именно в «Питтсбурге». Но хочет отыграть сезон под 11-м номером – напомнить самому себе о том, где когда-то начинал.

Фото: РИА Новости/Юлия Дмитриева ; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Doug Pensinger ; East News/AP Photo/Mark Humphrey; из личного архива Евгения Малкина и Андрея Зайцева; metallurg.ru