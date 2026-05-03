  ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша уступила Франции, Казахстан разгромил Японию
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша уступила Франции, Казахстан разгромил Японию

В Польше продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Во второй игровой день Казахстан разгромил Японию (6:0), Украина обыграла Литву (2:1), Польша уступила Франции (2:3 Б).

Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B.

Положение команд: Казахстан – 6 очков (2 матча), Франция – 5 (2), Польша – 4 (2), Украина – 3 (2), Литва – 0 (2), Япония – 0 (2).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Казахстан, алга!
Как всегда в дивизионе 1А все решится в последнем туре. Блажен, кто верует в свои догадки и прогнозы.))
Что-то мне кажется что казахи и французы к последнем туру обеспечат себе возвращение в элиту и в очном матче они просто решат у кого будет золото, а у кого серебро
Верим, что Польша обеспечит это место, а французы и казахи разыграют 2 путевку в элиту
Михайлис и Орехов могут под ехать ? Если татары сегодня магнитку финишируют ?
Наверное приедут
продолжу наивно верить в то, что Казахстан обязан побеждать таких соперников без проблем, но ощущение будто проблемы таки будут, опять
Украина по игре должна легко победить
Франция как бы тоже должны выигрывать , поляки вчера вообще не заслужили победу, вообще слабо играли, два дня подряд побеждать не по игре это слишком. Хотя в прошлый раз поляки вроде так и пролезли в элиту, побеждая соперников по счёту, а не по игре
Проблемы и должны быть. Казахстан именно этого уровня. По поводу поляков посмотрим, коэффициенты на матч примерно равные к примеру. Главное, чтобы на матч с ними не приехали Орехов и Михайлис, а надо чтобы Металлург сегодня выиграл
Слушай, а как ты поляков в фавориты за выход в элиту определил? Вчера они откровенно отскочили от украинцев (при 2-2 украинец с метра в пустые не попал в конце). А год назад Украина их вообще 4-0 выиграла (или 4-1). Мне нравится, что ты следишь за деталями. Но у поляков явно сильная сторона - командная игра, а не индивидуальное мастерство. Украина же наоборот голы забивались на индивидуальном мастерстве, а командная игра на нуле (что и показало их большинство)
Литовцы молодцы, стараются, вратарь тащит
Надеюсь, обыграют Японию и останутся
У Украины нормальной командной игры нет, в большинстве тоже
Индивидуально могут зарешать
Странно, что Христич не может поставить игру
я вспоминаю как британцы выходили в элиту, у них там был Кирк, лютый форвард для этого уровня, вот просто бросает и забивает, он даже вроде в элите был лучшим бомбардиром группового этапа, вот как поляки выходили в тот раз в элиту, тоже терпят терпят, а потом реализуют неочевидный момент
Украина за 2 матча создала моментов наверное шайб так на 10, забили только 4.
поэтому в элите им ловить нечего с такой реализацией, там столько шансов не дадут.
хотя должен тоже признать, индивидуально у них есть прям очень неплохие игроки, под 23 номером играет шустро интересно
Там 2 вратаря у Литвы примерно одного уровня, Науседа даже по сильнее Любиса будет
Магнитка вылетела, проиграли в от 3 4. В итоге скорее всего Михайлис и Орехов приедут играть, а следовательно могут зарешать с Польшей и Францией.
Два места для Михайлиса и Орехова есть.
Казахи, как по мне, должны повыситься. Даже не в оптимальном составе
Япошки походу на вылет пойдут.
Фамилия японского вратаря шикарная просто)))
Нарисава?
