ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша уступила Франции, Казахстан разгромил Японию

В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Во второй игровой день Казахстан разгромил Японию (6:0), Украина обыграла Литву (2:1), Польша уступила Франции (2:3 Б).

Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B.

Положение команд: Казахстан – 6 очков (2 матча), Франция – 5 (2), Польша – 4 (2), Украина – 3 (2), Литва – 0 (2), Япония – 0 (2).