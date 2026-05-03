ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша уступила Франции, Казахстан разгромил Японию
В польском Сосновце продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Во второй игровой день Казахстан разгромил Японию (6:0), Украина обыграла Литву (2:1), Польша уступила Франции (2:3 Б).
Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B.
Положение команд: Казахстан – 6 очков (2 матча), Франция – 5 (2), Польша – 4 (2), Украина – 3 (2), Литва – 0 (2), Япония – 0 (2).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
120 комментариев
Украина по игре должна легко победить
Франция как бы тоже должны выигрывать , поляки вчера вообще не заслужили победу, вообще слабо играли, два дня подряд побеждать не по игре это слишком. Хотя в прошлый раз поляки вроде так и пролезли в элиту, побеждая соперников по счёту, а не по игре
Надеюсь, обыграют Японию и останутся
У Украины нормальной командной игры нет, в большинстве тоже
Индивидуально могут зарешать
Странно, что Христич не может поставить игру
Украина за 2 матча создала моментов наверное шайб так на 10, забили только 4.
поэтому в элите им ловить нечего с такой реализацией, там столько шансов не дадут.
хотя должен тоже признать, индивидуально у них есть прям очень неплохие игроки, под 23 номером играет шустро интересно
Два места для Михайлиса и Орехова есть.