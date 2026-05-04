  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Стэнли. «Тампа» вылетела от «Монреаля» в 1-м раунде, «Колорадо» обыграл «Миннесоту» на старте 2-го раунда – 9:6
828

Кубок Стэнли. «Тампа» вылетела от «Монреаля» в 1-м раунде, «Колорадо» обыграл «Миннесоту» на старте 2-го раунда – 9:6

В Кубке Стэнли прошли очередные матчи.

В седьмой игре первого раунда Кубка Стэнли «Тампа» уступила «Монреалю» (1:2) и проиграла серию. «Колорадо» был сильнее «Миннесоты» (9:6) в первом матче серии второго раунда.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-4

Второй раунд

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2694 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
результаты матчей
logoМиннесота
logoТампа-Бэй
logoМонреаль
logoКолорадо
828 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в КХЛ больше недели перерыв, ждут когда все серии закончатся, потом назначенного числа, хоть все уже отыграли 4:0 и сидят ждут у моря погоды по 10 дней. И смех и грех. А в НХЛ всегда движуха, кто-то в первом ещё раунде, кто-то второй уже начал, супер. Лиги конечно, небо и земля
Ответ Маша Шукшина
А в КХЛ больше недели перерыв, ждут когда все серии закончатся, потом назначенного числа, хоть все уже отыграли 4:0 и сидят ждут у моря погоды по 10 дней. И смех и грех. А в НХЛ всегда движуха, кто-то в первом ещё раунде, кто-то второй уже начал, супер. Лиги конечно, небо и земля
Комментарий скрыт
Ответ Маша Шукшина
А в КХЛ больше недели перерыв, ждут когда все серии закончатся, потом назначенного числа, хоть все уже отыграли 4:0 и сидят ждут у моря погоды по 10 дней. И смех и грех. А в НХЛ всегда движуха, кто-то в первом ещё раунде, кто-то второй уже начал, супер. Лиги конечно, небо и земля
Зато справедливо все сидят и ждут, а то есть сценарий очень вероятный если Каролина свипнет Филадельфию, в серии Баффало - Монреаль/Тампа будет только 2 матча сыграно, соответственно даже если эта серия 4-0 будет, у Каролины будет время на отдых минимум на 4 дня больше чем у соперника
Колорадо конечно мощь , но верю в Миннесоту
Колорадо и Сота потрясающая серия.
За Тампу!
Ответ Александр Борисов
Колорадо и Сота потрясающая серия. За Тампу!
а я за Лейкерс)
Ответ Fred Lemuer
а я за Лейкерс)
Я тоже
Этот состав Тампы себя изжил. 4-ый год усираются в сезоне и всё равно первый раунд потолок.
Ответ RomaNEC
Этот состав Тампы себя изжил. 4-ый год усираются в сезоне и всё равно первый раунд потолок.
Да состав вроде норм, как бы не говорили может пора купера поменять, что с сборной что с тампой решающие матчи начал просирать,игру Тампы научились читать
Ответ Бррр Холодно
Да состав вроде норм, как бы не говорили может пора купера поменять, что с сборной что с тампой решающие матчи начал просирать,игру Тампы научились читать
За что его менять? Тампа лучшая команда последних лет 10. В 7й игре переиграли Монреаль начисто, но откровенно фортуна была не на их стороне. Один дикий рикошет, второй вообще без комментариев. Опять таки вся серия без лучшего защитника команды. А Монреаль явно на подъёме. Купер всё-таки тренер, а не волшебник. И очень сильный тренер.
Монреаль красавчики, хочется болеть за них. Молодая интересная банда.
В начале серии дали отпор на грязь Тампы, потом по делу переиграли в победных матчах, и сегодня перетерпели и забили где нужно было, хоть и не без везения.
Немного жаль что не будет зарубы Тампы с Баффало, после их конфликтов в регулярке, но сами виноваты. Кучеров провалил серию, Поинт вообще никакой после нового года, Генцел сначала привез в первой игре, потом исчез в нужный момент. Хейгел только потел за всю команду, и этот момент в концовке с забегом Слафковски супер от него.
Ну и Добеш - стена, просто вся серия на уровне МВП
Ответ maxuser
Монреаль красавчики, хочется болеть за них. Молодая интересная банда. В начале серии дали отпор на грязь Тампы, потом по делу переиграли в победных матчах, и сегодня перетерпели и забили где нужно было, хоть и не без везения. Немного жаль что не будет зарубы Тампы с Баффало, после их конфликтов в регулярке, но сами виноваты. Кучеров провалил серию, Поинт вообще никакой после нового года, Генцел сначала привез в первой игре, потом исчез в нужный момент. Хейгел только потел за всю команду, и этот момент в концовке с забегом Слафковски супер от него. Ну и Добеш - стена, просто вся серия на уровне МВП
Да жаль, но может тампакс и не смог бы биться так как регулярке. Какие-то они не агрессивные были в последних играх🤔😬
Ответ maxuser
Монреаль красавчики, хочется болеть за них. Молодая интересная банда. В начале серии дали отпор на грязь Тампы, потом по делу переиграли в победных матчах, и сегодня перетерпели и забили где нужно было, хоть и не без везения. Немного жаль что не будет зарубы Тампы с Баффало, после их конфликтов в регулярке, но сами виноваты. Кучеров провалил серию, Поинт вообще никакой после нового года, Генцел сначала привез в первой игре, потом исчез в нужный момент. Хейгел только потел за всю команду, и этот момент в концовке с забегом Слафковски супер от него. Ну и Добеш - стена, просто вся серия на уровне МВП
Гюнцель баст. Его Кросби чутка прокачал, а так ниачом он
0 бросков в створ за период, сильно
Вот смеху-то будет, если Василевский из-за отсутствия нагрузки шляпу какую-нибудь пропустит.
Ответ akuna
Вот смеху-то будет, если Василевский из-за отсутствия нагрузки шляпу какую-нибудь пропустит.
Прям прочитал игру
4 броска за 2 периода и 0 за 2-ой это цирк, это не уровень ПО. Монреаль просто днище.
Ответ TBFTT
4 броска за 2 периода и 0 за 2-ой это цирк, это не уровень ПО. Монреаль просто днище.
А толку от твоих 29 бросков, если соперник победил тебя с 9 юросками
Ответ TBFTT
4 броска за 2 периода и 0 за 2-ой это цирк, это не уровень ПО. Монреаль просто днище.
Представляю сколько было бы негатива произойди подобное в КХЛ
Браво, Монреаль!

Хлопнули таки мерзотную и грязную Тампу!
Надеюсь, Колорадо и Миннесота выдадут 7 матчей. И надеюсь, что Тампа сегодня выиграет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ начнется 6 мая в 02:00. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
44 минуты назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
44 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем