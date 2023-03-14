Голдобин + Криштиану.

Николай Голдобин – один из творцов прохода «Металлурга» в следующую стадию Кубка Гагарина. В серии с «Автомобилистом» он забил только дважды, но именно его шайба в овертайме седьмого матча вывела «Магнитку» во второй раунд.

По сезону Голдобин выстреливал сериями, а Илья Воробьев даже опровергал слухи о его уходе: «Его готовят, чтобы он показывал свой лучший хоккей». В 59 матчах регулярки Николай набрал 36 очков (19+17). И большинство его голов ассоциируются с отсылками к Роналду.

Голдобин полсезона копировал празднование Роналду, но потом неожиданно перестал

Мы посмотрели все голы Голдобина за «Металлург» в регулярном сезоне КХЛ. Он сделал дубли «Салавату», «Трактору» и «Нефтехимику». Еще был хет-трик в ворота «Ак Барса», остальные – в десяти разных матчах. Чуть больше половины из 19 голов Голдобин отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Ближе к концу сезона и с началом плей-офф он так уже не делал.

Кажется, история с празднованием началась с игры против «Авангарда». «Металлург» разгромил соперника 7:4, а Голдобин набрал три очка (1+2). На видео после гола попала радость – без громкого Siiiu, но с повторением движений Роналду. Голдобин радуется по-своему. Делает празднование без разворота и прыжка (на коньках это сложно), а еще часто не останавливается.

Вот яркие примеры празднования Голдобина в стиле Роналду:

21 октября «Металлург» победил «Барыс» со счетом 5:0, а Николай забросил вторую шайбу в матче. Именно там все наконец-то заметили от него повторение действий Роналду. Вообще Голдобин отмечает голы по-разному: в игре с «Сибирью» он вообще указал на ворота в стиле судьи. КХЛ потом назвала это новым празднованием Голдобина, но запомнилось прошлое.

В отдельном материале мы подчеркивали нестабильность Голдобина. В ноябре-декабре он вообще не забивал 13 матчей подряд. В этот период вошла игра с «Динамо», где Николай выдал показатель полезности «-4». Потом все исправил – и поехал на Матч звезд КХЛ. Там от Голдобина случилось еще одно мини-празднование в стиле Роналду. Хотя по эмоциям он явно не дожал:

Возвращение празднования с отсылкой к Роналду состоялось после новой сухой серии. Голдобин провел шесть матчей без голов, а потом сделал дубль против «Салавата». Для него это были первые шайбы в 2023 году. Они оказались важными: «Металлург» тогда проигрывал на фоне слухов об увольнении Воробьева. Но перевернул все расклады и в итоге взял победу (3:2) в основное время.

2023 год вышел для Голдобина не самым удачным. После дубля «Салавату» он забросил всего пять шайб и уже привычно словил сухую серию из 11 игр. До седьмого матча с «Автомобилистом» срабатывала не самая приятная тенденция: «Металлург» проигрывал все матчи, в которых забивал Голдобин. На старте сезона все было наоборот – почти всегда команда набирала очки и побеждала.

Интересно, что партнеры по «Металлургу» называют Голдобина хоккейным Месси.

Как появилось празднование Роналду – и что еще о нем думает Голдобин

SIU – это то, что Роналду обычно выкрикивает во время радости от гола или победы. Встречаются разные варианты написания: Siiiu, Siiii, Siuuu. Суть одна: в прямом переводе на русский язык это означает «Даааа». Впервые Криштиану исполнил культовое празднование еще в «Реале», когда клуб ездил в американское турне в августе 2013 года. Подробную историю ищите тут.

Криштиану рассказывал: «С тех пор я стал делать это чаще. Мне кажется, что болельщики это видят и повторяют: «Криштиану, Siiii». «Я такой: «Вау! Из-за этого люди всегда обо мне вспоминают!» Крик появился естественным образом. Даже сам Роналду не может объяснить, почему начал его исполнять. Он продвигает философию: все лучшее случается само собой.

Роналду со временем довел радость до идеала: включил туда прыжок, расставленные ноги и характерные движения руками. Он считает, что празднование стало для него счастливым. С ним Роналду выиграл главные титулы в «Реале» и по дальнейшей карьере. Позже это повторяли партнеры по команде, люди из других видов спорта и фанаты на главных стадионах Европы.

Голдобин реагировал на интервью Роналду перед его уходом из «МЮ». Говорил, что специально старался не замечать, чтобы не потерять любовь. Потом следил за Криштиану на чемпионате мира. Напоминаем: Роналду раскрыл Пирсу Моргану много фактов об «МЮ» – в том числе и раскритиковал отсутствие прогресса у клуба. Позже он расторг контракт и перешел в «Аль-Наср».

В 2019 году Николай разговаривал с «СЭ» – и уже тогда делал отсылку к Роналду. Отвечал на сравнения от фанатов: «Да, были такие люди, которые об этом говорили». Siiiu – таким привычным для Роналду словом Голдобин помечает и некоторые собственные посты в соцсетях. В 2022-м писал так о Матче звезд КХЛ и даже о первой игре нового сезона за «Металлург».

Он вообще постоянно следит за футболом. Выкладывал в соцсетях фото с матчей ЦСКА, несколько раз сам играл в Москве. Хотя вторым любимым видом спорта Николай считает теннис. Попробовал его уже больше шести лет назад. Когда научился, сыграл в благотворительном турнире «Сильные фигуры». Любители там выходили на корт вместе с профессионалами.

1-й раунд

Счет в серии – 3-4

Фото: vk.com/hcmetallurg; РИА Новости/Павел Лисицын; Gettyimages.ru/David Ramos