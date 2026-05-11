  Сопин о составе «Авангарда»: «У ряда лидеров сильные повышения контрактов – могут быть большие обмены. Не хочется глобальных перемен»
Сопин о составе «Авангарда»: «У ряда лидеров сильные повышения контрактов – могут быть большие обмены. Не хочется глобальных перемен»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался относительно предстоящего межсезонья и трансферной политике.

В частности, контракты завершаются у таких игроков, как Вячеслав Войнов, Кирилл Долженков, Кирилл Пилипенко, Джованни Фьоре, Джозеф Чеккони.

«У ряда наших лидеров сильные повышения контрактов, поэтому могут быть большие обмены. На самом деле не хочется каких-то глобальных перемен, не хочется революций.

Мы как раз в том периоде, когда у нас будут точечные усиления.

Если мы возьмем за ориентир не только «Локомотив», но любую чемпионскую команду, чтобы посмотреть, какие шаги были предприняты для построения коллектива, то увидим: надо выяснить, какие места у нас требуют усиления и закрыть эти позиции, чтобы не уходить в глобальную перестройку.

У кого заканчиваются контракты – мы в процессе переговоров, не буду называть фамилии, уже обжигался на этом, но сейчас у нас есть две-три недели, чтобы спокойно пообщаться со всеми и решить, что мы будем делать дальше», – сказал Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Лабанка бы вместо Фьоре :)

А так понятно, что Маклауд, Окулов, Шарипзянов, Серебряков, Потуральски - это уже почти половина платёжки. Есть дорогие Рашевский и Волков. Наверняка Лажуа пришлось больше заплатить за неплохой сезон, Чеккони тоже явно за такие же копейки играть не будет. В общем глубины состава Буше не светит от слова совсем :)
Заберем Маклауда в Локо вместо Фреза!
Отдадите ?)
Вот от Рашевского, Волкова и Чеккони, при всем к ним уважении, можно спокойно избавиться. Чеккони был неплох, но за свои деньги. Сильно дороже он не стоит. Раш и Волк - тоже полезные игроки, но не за свои нынешние контракты. Войнова не думаю, что стоит удерживать. Для Игумнова 30 - тоже многовато, у него контракт кончается, если сторговаться за 15, можно оставить. Прохоркина и Якупова можно обменять. Первый - играет нестабильно, второй - в плей-офф пропал. Пилипенко - понятно. Остальные, вроде, на своем месте - оправдывают контракты. Все их зп в сумме ~240 млн. Плюс ткачевские 30, плюс рост потолка 50. Итого примерно 300-310 млн. которыми можно рулить. По моему мнению. Мнение Сопина может отличаться. )

P.S. Если уж совсем неприкасаемых выделять - Маклауд, Окулов, Серебряков, Шарипзянов, Чистяков. Очень надеюсь, что из них мы никого не потеряем. Разве что Чистый решит за океаном попробоваться, все же. Потуральски и Лажуа, тоже, наверное, переподписали не для того, чтобы обменять. На этом костяке, скорее всего, и будут команду на следующий сезон строить.
Сразу было не понятно для чего брали Пилипенко себе !
Я думаю дадут ещё шанс ему и вместо Якупова в топ-9. Наиль прям потерялся весной
Это вряд ли.
В следующем сезоне могут усилиться только сильными лимитчиками, если таковые имеются, не слежу за МХЛ. У нас по моему нет игроков типа Сурина, Канцерова, Жаровсеого, Ильина, Полтапова. Которые молоды, лидеры в клубах, их ЗП не входит в потолок либо играют за еду... Даже не представляю как ещё можно набрать глубину иначе... ЗП всяким Волковым, Рашевским уже не скинешь... Зачем на такие жирные контракты их подписали? Ну, предположу что Волков след. сезон сильнее проведёт, по статистике он нормально играет через сезон. Но опять же, врятли что то выдающиеся покажет... Рашевский, ну... Он может свернуть и сделать матч в одно лицо, но это бывает крайне редко, и такой контракт ему дали, он ещё и вырастет со следующего сезона...
В идеале ещё бы нескольких парней типа Чеккони в защиту. Вот такие люди нужны.И по голове дать и гол забить.
А так проблема очевидна - была ставка на этот сезон ( тот же контракт Волкова, Раш в 3 звене), а теперь будет похмелье.

А Фьоре трогать не надо. Рубится за команду человек. Зачем нам Лабанк?
Лабанк это больше мечты и фантазии, но если по существу - качественный нападающий, совсем иного уровня, чем Джованни, при всем уважении.
У него и роль другая. У Джованни.
