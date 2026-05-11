Сопин о составе «Авангарда»: «У ряда лидеров сильные повышения контрактов – могут быть большие обмены. Не хочется глобальных перемен»
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался относительно предстоящего межсезонья и трансферной политике.
В частности, контракты завершаются у таких игроков, как Вячеслав Войнов, Кирилл Долженков, Кирилл Пилипенко, Джованни Фьоре, Джозеф Чеккони.
«У ряда наших лидеров сильные повышения контрактов, поэтому могут быть большие обмены. На самом деле не хочется каких-то глобальных перемен, не хочется революций.
Мы как раз в том периоде, когда у нас будут точечные усиления.
Если мы возьмем за ориентир не только «Локомотив», но любую чемпионскую команду, чтобы посмотреть, какие шаги были предприняты для построения коллектива, то увидим: надо выяснить, какие места у нас требуют усиления и закрыть эти позиции, чтобы не уходить в глобальную перестройку.
У кого заканчиваются контракты – мы в процессе переговоров, не буду называть фамилии, уже обжигался на этом, но сейчас у нас есть две-три недели, чтобы спокойно пообщаться со всеми и решить, что мы будем делать дальше», – сказал Алексей Сопин.
А так понятно, что Маклауд, Окулов, Шарипзянов, Серебряков, Потуральски - это уже почти половина платёжки. Есть дорогие Рашевский и Волков. Наверняка Лажуа пришлось больше заплатить за неплохой сезон, Чеккони тоже явно за такие же копейки играть не будет. В общем глубины состава Буше не светит от слова совсем :)
Отдадите ?)
P.S. Если уж совсем неприкасаемых выделять - Маклауд, Окулов, Серебряков, Шарипзянов, Чистяков. Очень надеюсь, что из них мы никого не потеряем. Разве что Чистый решит за океаном попробоваться, все же. Потуральски и Лажуа, тоже, наверное, переподписали не для того, чтобы обменять. На этом костяке, скорее всего, и будут команду на следующий сезон строить.
А так проблема очевидна - была ставка на этот сезон ( тот же контракт Волкова, Раш в 3 звене), а теперь будет похмелье.
А Фьоре трогать не надо. Рубится за команду человек. Зачем нам Лабанк?