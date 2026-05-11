Владимир Крикунов: «Хартли немного перестроил «Локомотив» после Никитина. Он много внимания уделял обороне. Это системная команда, очень ровная во всех линиях»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался перед финальной серией Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом».
– Назовите главные сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса».
– «Локомотив» – это системная команда, очень ровная во всех линиях: от вратаря до нападающих. Все четко, стабильно, отработано до мелочей.
На мой взгляд, Хартли немножко перестроил команду после Никитина: Игорь много внимания уделял обороне.
Не сказать, что это был совсем уж закрытый хоккей, но «Локомотив» выглядел организованно, мало пропускал, а свое всегда забивал.
«Ак Барс» начал играть очень стабильно, много забивает, показывает хорошую результативность. Но в то же время может выиграть со счетом 1:0.
Казань – это закаленный боец в плей-офф. Плюс не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов. Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл словно при Билялетдинове.
Правда, нет такого звена и людей, которые на 100% решат в большинстве: Зиновьева, Морозова, Зарипова, Капанена. Зато сейчас у казанцев все четыре тройки могут забить. Не знаешь, от кого ждать опасности.
Будет интереснейшая серия! – сказал Владимир Крикунов.