Владимир Крикунов: «Хартли немного перестроил «Локомотив» после Никитина. Он много внимания уделял обороне. Это системная команда, очень ровная во всех линиях»

Владимир Крикунов: Хартли немного перестроил «Локомотив» после Никитина.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался перед финальной серией Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом ».

– Назовите главные сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса».

– «Локомотив» – это системная команда, очень ровная во всех линиях: от вратаря до нападающих. Все четко, стабильно, отработано до мелочей.

На мой взгляд, Хартли немножко перестроил команду после Никитина: Игорь много внимания уделял обороне.

Не сказать, что это был совсем уж закрытый хоккей, но «Локомотив» выглядел организованно, мало пропускал, а свое всегда забивал.

«Ак Барс» начал играть очень стабильно, много забивает, показывает хорошую результативность. Но в то же время может выиграть со счетом 1:0.

Казань – это закаленный боец в плей-офф. Плюс не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов . Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл словно при Билялетдинове.

Правда, нет такого звена и людей, которые на 100% решат в большинстве: Зиновьева, Морозова, Зарипова, Капанена. Зато сейчас у казанцев все четыре тройки могут забить. Не знаешь, от кого ждать опасности.

Будет интереснейшая серия! – сказал Владимир Крикунов.