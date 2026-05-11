Владимир Плющев: «Пинок коньком Паника – один из самых очевидных и грубых в хоккее, Якупов мог стать инвалидом. Столь вызывающая ошибка надломила «Авангард»

Владимир Плющев высказался о судействе в серии «Локомотив» – «Авангард».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о судействе в полуфинальной серии между «Локомотивом » и «Авангардом » (4-3).

– Понимаю, что один из главных законов нашего хоккея – кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку.

Это я про наших хоккейных руководителей, один из которых, запретив критику судейства, затем публично радуется тому, что судей никто и не критикует.

Другой после парада серий 4-0 и 4-1 на голубом глазу говорит о непредсказуемости нашего плей-офф. А третий уверяет, что в полуфинале Омск – Ярославль никто не может быть в обиде на судейство, поскольку арбитры ошибались в обе стороны.

Так вот я вам скажу, что две грубейшие ошибки судей в середине серии надломила ее ход. Говорю об ударе коньком Паника, а также об ударе в голову, которые были пропущены арбитрами, но затем наказаны Спортивно-дисциплинарным комитетом. Пусть даже и половинчато, стыдливо, на полшишечки.

Хотя пинок коньком Паника – один из самых очевидных и грубых в хоккее, оппонент – Якупов – мог стать инвалидом. По правилам ИИХФ, это автоматические «5+20» – с последующей дисквалификацией.

Думаю, столь вызывающая ошибка, причем двойная – со стороны как судей, так и лиги – надломила Омск.

А арбитры вообще потерялись – чего стоит только безнаказанный удар локтем в голову того же Паника. Точно такой же фол в серии Уфы и Ярославля в исполнении Панина на Радулове сразу же привел к «пятерке». А здесь – молчок.

– Как объясните то, что Паника в общем-то простили за удар Якупова?

– Шел провальный плей-офф, все серии – по 4-1 или 4-0. Судьи, причем одни из лучших в КХЛ , в столь очевидной ситуации не могли просто так закрыть глаза.

Значит, кто-то попытался спасти хотя бы полуфинал – и искусственно его затянуть. Получилось.

Как следствие – арбитры, которые грубо вмешались в ход серии, даже не были наказаны. Выводы делайте сами, – сказал Владимир Плющев.