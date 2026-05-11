  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «Пинок коньком Паника – один из самых очевидных и грубых в хоккее, Якупов мог стать инвалидом. Столь вызывающая ошибка надломила «Авангард»
20

Владимир Плющев: «Пинок коньком Паника – один из самых очевидных и грубых в хоккее, Якупов мог стать инвалидом. Столь вызывающая ошибка надломила «Авангард»

Владимир Плющев высказался о судействе в серии «Локомотив» – «Авангард».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о судействе в полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

– Понимаю, что один из главных законов нашего хоккея – кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку.

Это я про наших хоккейных руководителей, один из которых, запретив критику судейства, затем публично радуется тому, что судей никто и не критикует.

Другой после парада серий 4-0 и 4-1 на голубом глазу говорит о непредсказуемости нашего плей-офф. А третий уверяет, что в полуфинале Омск – Ярославль никто не может быть в обиде на судейство, поскольку арбитры ошибались в обе стороны.

Так вот я вам скажу, что две грубейшие ошибки судей в середине серии надломила ее ход. Говорю об ударе коньком Паника, а также об ударе в голову, которые были пропущены арбитрами, но затем наказаны Спортивно-дисциплинарным комитетом. Пусть даже и половинчато, стыдливо, на полшишечки.

Хотя пинок коньком Паника – один из самых очевидных и грубых в хоккее, оппонент – Якупов – мог стать инвалидом. По правилам ИИХФ, это автоматические «5+20» – с последующей дисквалификацией.

Думаю, столь вызывающая ошибка, причем двойная – со стороны как судей, так и лиги – надломила Омск.

А арбитры вообще потерялись – чего стоит только безнаказанный удар локтем в голову того же Паника. Точно такой же фол в серии Уфы и Ярославля в исполнении Панина на Радулове сразу же привел к «пятерке». А здесь – молчок.

– Как объясните то, что Паника в общем-то простили за удар Якупова?

– Шел провальный плей-офф, все серии – по 4-1 или 4-0. Судьи, причем одни из лучших в КХЛ, в столь очевидной ситуации не могли просто так закрыть глаза.

Значит, кто-то попытался спасти хотя бы полуфинал – и искусственно его затянуть. Получилось. 

Как следствие – арбитры, которые грубо вмешались в ход серии, даже не были наказаны. Выводы делайте сами, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoЛокомотив
logoВладимир Плющев
logoАвангард
logoКХЛ
logoРихард Паник
судьи
logoНаиль Якупов
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно против кого он будет в финале Кубка: с начала сезона гнал на Ак барс, в лице Хартли недолюбливает иностранных тренеров?
Нарушения были в обе стороны, но к счастью они не повлияли на исход серии. Серия закончилась в 6 игре за 30 секунд и этот позор останется с Авангардом навсегда.
Ответ kopl.roma
Нарушения были в обе стороны, но к счастью они не повлияли на исход серии. Серия закончилась в 6 игре за 30 секунд и этот позор останется с Авангардом навсегда.
Серия закончилась в овертайме седьмого матча и ни секундой раннее. Остальное это попытки придумать драму.
Ответ kopl.roma
Нарушения были в обе стороны, но к счастью они не повлияли на исход серии. Серия закончилась в 6 игре за 30 секунд и этот позор останется с Авангардом навсегда.
Серия в 7 матче закончилась. В нем Авангард вёл 3-1
Плющев, тебя читать смешно! Эпизод, который вообще вне игрового времени произошёл кого-то надломил?! В плей-офф?! Ты себя услышь, чудо! Этот эпизод ни голом не завершился, ни травмой игрока, вообще ничем. Тому же Панику, по-моему, в следующем матче локтем безнаказанно в голову прилетело, а ты молчишь. Ну, ради справедливости признай, эксперт хренов. Это тоже могло к травме привести и к не менее серьезной. Не признаешь, знаю. По одной простой причине не признаешь - ты осознал, что со своими прогнозами на серию, которых от тебя была масса и перед её началом, и по её ходу, ты жидко обделался. Твой скептицизм в отношении роли того же Радулова в команде и его возможностей ещё до начала серии был наглядно и прилюдно окунут в 6м матче серии связкой Радулов-Шалунов в ту самую жидкую субстанцию, которая исходила из твоей аналитики, от слова «анализ» в самом прямом поликлиническом смысле.
Ответ RAV78
Плющев, тебя читать смешно! Эпизод, который вообще вне игрового времени произошёл кого-то надломил?! В плей-офф?! Ты себя услышь, чудо! Этот эпизод ни голом не завершился, ни травмой игрока, вообще ничем. Тому же Панику, по-моему, в следующем матче локтем безнаказанно в голову прилетело, а ты молчишь. Ну, ради справедливости признай, эксперт хренов. Это тоже могло к травме привести и к не менее серьезной. Не признаешь, знаю. По одной простой причине не признаешь - ты осознал, что со своими прогнозами на серию, которых от тебя была масса и перед её началом, и по её ходу, ты жидко обделался. Твой скептицизм в отношении роли того же Радулова в команде и его возможностей ещё до начала серии был наглядно и прилюдно окунут в 6м матче серии связкой Радулов-Шалунов в ту самую жидкую субстанцию, которая исходила из твоей аналитики, от слова «анализ» в самом прямом поликлиническом смысле.
Тому же Панику, по-моему, в следующем матче локтем безнаказанно в голову прилетело, а ты молчишь.
-----------
Ты бы читал дальше заголовка, он сказал об этом.
Ответ RAV78
Плющев, тебя читать смешно! Эпизод, который вообще вне игрового времени произошёл кого-то надломил?! В плей-офф?! Ты себя услышь, чудо! Этот эпизод ни голом не завершился, ни травмой игрока, вообще ничем. Тому же Панику, по-моему, в следующем матче локтем безнаказанно в голову прилетело, а ты молчишь. Ну, ради справедливости признай, эксперт хренов. Это тоже могло к травме привести и к не менее серьезной. Не признаешь, знаю. По одной простой причине не признаешь - ты осознал, что со своими прогнозами на серию, которых от тебя была масса и перед её началом, и по её ходу, ты жидко обделался. Твой скептицизм в отношении роли того же Радулова в команде и его возможностей ещё до начала серии был наглядно и прилюдно окунут в 6м матче серии связкой Радулов-Шалунов в ту самую жидкую субстанцию, которая исходила из твоей аналитики, от слова «анализ» в самом прямом поликлиническом смысле.
ну про локоть Волкова она тоже сказал, но эта ситуация почему-то не сказалась на ходе серии))) как и левое последующее удаление, когда Пономарев нырнул))) надломил только Паник😂😂😂😂
Не читайте Плющева. В любое время суток.
да что уж там инвалидом, конкретно отррубил бы ногу Якупову Паник, ударив его в щиток🤣🤣🤣🤣
Роман Ротенберг обьяснил бы куда ярче этот эпизод. Суховат Плющев. Не понимает сути кликбейта
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Исаев, Серебряков и Вязовой – претенденты на приз лучшему вратарю регулярки КХЛ
51 минуту назад
Генменеджер «Торонто» про неопределенность Мэттьюса: «Он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть конкурирующие интересы»
сегодня, 08:59
Актер Никифоров: «Было бы прекрасно, если бы Ротенберг был бы спортивным директором «Динамо». Он прекрасный менеджер, специалист»
сегодня, 08:54
Брок Фэйбер: «Колорадо» заслужил победу над «Миннесотой». Они переигрывали нас на протяжении большей части серии, соперник выглядел более стабильно»
сегодня, 08:42
Гордон возглавил «Трактор». Контракт с 63-летним экс-тренером «Айлендерс» и сборной США – на год
сегодня, 07:15
Маккиннон забил в 6-м матче плей-офф подряд – броском под перекладину при пустых воротах с «Миннесотой». У форварда «Колорадо» 13 очков в 9 играх
сегодня, 04:40Видео
«Колорадо» впервые с 2022 года сыграет в финале Запада – тогда выиграли Кубок Стэнли. Следующий соперник – «Вегас» или «Анахайм»
сегодня, 03:55
У Капризова 1 передача в 4-м и 5-м матчах с «Колорадо» при 1 броске. Форвард «Миннесоты» набрал 6 очков в серии и 15 баллов в 11 играх плей-офф
сегодня, 03:40
«Колорадо» прошел «Миннесоту» (4-1 в серии), отыгравшись с 0:3 и выиграв 4:3 в овертайме 5-го матча
сегодня, 03:25
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Миннесоту», выиграв в пятом матче серии
сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Будущего. Беларусь U20 играет со сборной Студенческой лиги, Россия U20 против России U18
46 минут назадLive
45 млн рублей в год – зарплата тренера «Трактора» Гордона («СЭ»)
сегодня, 08:30
Варицкий станет ассистентом генерального менеджера «Сибири» («СЭ»)
сегодня, 08:20
Генменеджер «Трактора» о назначении Гордона: «Впечатляет число игроков, прошедших его школу и заигравших в НХЛ. Все отмечали культуру Скотта в построении ключевых командных процессов»
сегодня, 07:25
Кубок Харламова. «Локо» и МХК «Спартак» сыграют в 1-м матче финальной серии
сегодня, 06:25
Капитан «Филадельфии» Кутюрье: «У Мичкова огромный потенциал, сделает выводы. В следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы»
сегодня, 03:10
«Колорадо» с 0:3 перевел в овертайм 5-й матч с «Миннесотой». Команда Беднара при 1:3 забила на 57-й и 59-й минутах
сегодня, 02:56Видео
«Вегас» не разрешил уволенному Кэссиди провести переговоры с «Эдмонтоном»
сегодня, 01:24
Макнэбб пропустит 6-й матч с «Анахаймом» из-за дисквалификации. Защитник «Вегаса» травмировал Пелинга в 5-й игре
сегодня, 01:12Видео
Миллер о 5:1 с «Локомотивом» и стычке с Радуловым: «Жесткий матч, у всех эмоции бьют через край. В Казани собираемся одержать 2 победы»
вчера, 21:25
Рекомендуем