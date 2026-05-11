Шарипзянов о сезоне «Авангарда»: «Не могу трезво оценить результат, это еще не прошло, не укладывается в голове. Есть два пути – либо жалеть себя, либо превратить это в спортивную злость»
Дамир Шарипзянов о результате «Авангарда»: не укладывается в голове.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мыслями по поводу сезона команды и поражения от «Локомотива» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.
«Не могу пока трезво оценить результат, все это еще не прошло, не укладывается в голове. Есть два пути – либо жалеть себя, либо превратить это в спортивную злость.
Надо сохранить эти чувства до следующего плей-офф – и мы с нетерпением его ждем, чтобы стать сильнее», – сказал Дамир Шарипзянов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Второе
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем