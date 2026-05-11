Шарипзянов о сезоне «Авангарда»: «Не могу трезво оценить результат, это еще не прошло, не укладывается в голове. Есть два пути – либо жалеть себя, либо превратить это в спортивную злость»

Дамир Шарипзянов о результате «Авангарда»: не укладывается в голове.

Капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов поделился мыслями по поводу сезона команды и поражения от «Локомотива» (3-4) в полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Не могу пока трезво оценить результат, все это еще не прошло, не укладывается в голове. Есть два пути – либо жалеть себя, либо превратить это в спортивную злость.

Надо сохранить эти чувства до следующего плей-офф – и мы с нетерпением его ждем, чтобы стать сильнее», – сказал Дамир Шарипзянов.